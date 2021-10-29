Điều trị chứng đau nửa đầu bằng thuốc dạng xịt mũi

Đau nửa đầu là một căn bệnh nguy hiểm, thuộc về loại bệnh thần kinh, hiện nay vẫn chưa rõ nguyên nhân gây ra. Vì thế, việc điều trị chủ yếu là để giảm triệu chứng và ngăn ngừa tái phát.

Bệnh nhân mắc bệnh đau nửa đầu thường có dấu hiệu là các cơn đau đầu xuất hiện, từ vừa đến nặng, kết hợp với buồn nôn, nôn, nhạy cảm với ánh sáng và âm thanh.

Căn bệnh này được coi là nguyên nhân gây ra tàn tật phổ biến thứ hai trên thế giới, nhất là ở phụ nữ.

Trong một cuộc khảo sát được thực hiện vào năm 2017 với gần 4.000 bệnh nhân Hoa Kỳ sử dụng thuốc bằng đường uống để chữa chứng đau nửa đầu cho biết: 96% không hài lòng với ít nhất một khía cạnh của thuốc điều trị, bao gồm việc bệnh không thuyên giảm liên tục, giảm không nhất quán…

Và có tới gần một nửa (48%) cho biết họ vẫn có thể bị đau sau hai giờ sau khi uống thuốc giảm đau và 38% có hiện tượng đau đầu trở lại trong vòng 24 giờ sau khi thuyên giảm.

Ưu thế của thuốc trị đau nửa đầu dạng xịt mũi

Sử dụng thuốc dạng xịt mũi (0,725 mg mỗi lần xịt) giúp thuốc nhanh chóng được hấp thu vào máu, làm giảm nhanh triệu chứng đau nửa đầu.

Việc sử dụng thuốc qua đường mũi sẽ thuận lợi cho người bệnh, đặc biệt là với những người có các vấn đề về đường tiêu hóa như buồn nôn, liệt dạ dày.... ảnh hưởng đến hiệu quả của việc điều trị nếu dùng thuốc theo đường uống.

Một số lưu ý khi dùng thuốc

Hình minh họa

Không sử dụng thuốc dạng xịt mũi trudhesa nếu:

-Bệnh nhân có bất kỳ bệnh nào ảnh hưởng đến tim, động mạch hoặc tuần hoàn máu.

-Bệnh nhân đang dùng một số loại thuốc điều trị HIV (chất ức chế protease như ritonavir hoặc nelfinavir).

-Bệnh nhân đang dùng kháng sinh macrolide như clarithromycin hoặc erythromycin.

-Bệnh nhân đang dùng một số loại thuốc chống nấm như ketoconazole hoặc itraconazole.

-Bệnh nhân đã dùng một số loại thuốc như triptan hoặc thuốc loại ergot để điều trị hoặc ngăn ngừa chứng đau nửa đầu trong vòng 24 giờ qua.

-Bệnh nhân đã dùng bất kỳ loại thuốc nào làm co mạch hoặc tăng huyết áp.

-Bệnh nhân bị bệnh gan hoặc thận nặng.

-Bệnh nhân bị dị ứng với ergotamine hoặc dihydroergotamine.

Trước khi dùng trudhesa, hãy báo cho bác sĩ biết nếu:

-Người bệnh bị tăng huyết áp, đau ngực, khó thở, bệnh tim; hoặc các yếu tố nguy cơ của bệnh tim (chẳng hạn như huyết áp cao, cholesterol cao, béo phì, tiểu đường, hút thuốc, tiền sử gia đình mắc bệnh tim mạnh hoặc bạn đã mãn kinh, hoặc nam giới trên 40 tuổi); hoặc nếu bệnh nhân có các vấn đề về lưu thông máu ở cánh tay, chân, ngón tay hoặc ngón chân.

-Bệnh nhân đã hoặc đang có bất kỳ bệnh nào về gan hoặc thận.

-Bệnh nhân đang dùng bất kỳ loại thuốc kê đơn hoặc không kê đơn nào, bao gồm cả vitamin hoặc thảo dược bổ sung.

-Bênh nhân đang mang thai, dự định có thai hoặc đang cho con bú, hoặc đã từng ngừng thuốc do dị ứng hoặc phản ứng xấu.

-Ngoài ra, bệnh nhân cần liên hệ với bác sĩ ngay lập tức nếu gặp phải các tình trạng: Tê hoặc ngứa ran ở các ngón tay và ngón chân; đau thắt, áp lực, nặng hơn hoặc khó chịu ở ngực; đau cơ hoặc chuột rút ở cánh tay hoặc chân; cảm giác lạnh hoặc thay đổi màu sắc ở 1 hoặc cả hai chân hoặc bàn chân; điểm yếu đột ngột; nói lắp; sưng hoặc ngứa…