Vì sao bạn nên mua máy lọc nước RO cho gia đình?

Máy lọc nước RO là loại máy lọc nước gồm một hệ thống từ 5 - 10 lõi lọc có chức năng loại bỏ bụi bẩn, vi khuẩn, tạp chất có kích thước từ 5 - 1µm ở các nguồn nước tự nhiên như nước mưa, nước sông, nước giếng, nước nhiễm phèn... Nước sau khi được xử lý thông qua máy lọc nước RO sẽ có nhiều chất khoáng có lợi cho cơ thể và bạn có thể dùng để uống liền mà không cần đun sôi lại.

Máy lọc nước RO đem lại nguồn nước uống tinh khiết có thể sử dụng trực tiếp không cần đun sôi

Lọc sạch tất cả các loại bụi bẩn và vi khuẩn gây hại: Hệ thống lõi lọc của máy lọc nước RO được sản xuất theo công nghệ diệt khuẩn Nano Silver giúp loại bỏ các tạp chất kim loại nặng có trong nước như chì, đá vôi, thủy ngân, và các loại vi khuẩn gây bệnh ung thư, có hại cho hệ tiêu hóa, xương khớp, lão hóa da... từ đó đem lại nguồn nước sạch tinh khiết đảm bảo an toàn cho sức khỏe người sử dụng.

Bổ sung chất khoáng cho cơ thể: Không chỉ lọc sạch những nguồn nước tự nhiên có chất lượng không đảm bảo, máy lọc còn tăng lượng oxy trong nước giúp ngăn ngừa hiện tượng khô cơ thể, làm chậm quá trình lão hóa da. Đồng thời máy lọc nước còn giúp bổ sung Alkailine giúp loại bỏ 99,999 % vi khuẩn, tăng vị cho nước và cân bằng độ pH cho cơ thể.

Khả năng lọc nước trung bình từ 10 - 15 lít/giờ: Đủ cung cấp nước cho cả đại gia đình cùng sử dụng. Với dung tích bình chứa nước 10 - 12 lít, rất tiện lợi để trữ nước trong những tình huống phát sinh như mất điện đột ngột.

Có thể sử dụng nước cho mọi nhu cầu: Nước sau khi đã được lọc qua máy lọc nước RO rất an toàn để bạn có thể uống trực tiếp mà không cần nấu sôi. Nước chứa nhiều chất khoáng có lợi cho da nên rất tốt khi bạn dùng để rửa mặt. Hơn thế nữa, việc sử dụng nước đã được lọc để nấu ăn hay pha chế trà, sữa cho trẻ cũng đảm bảo an toàn cho sức khỏe hơn.

Những lưu ý khi sử dụng máy lọc nước RO

Thường xuyên theo dõi tình trạng của các lõi lọc trong máy lọc nước RO để đảm bảo nguồn nước được lọc liên tục.

Không nên tự ý vệ sinh các lõi lọc, vì có thể bạn sẽ làm hư hỏng các màng lọc của máy

Máy lọc nước RO TPR-D400C & TPR-H75CT là 2 máy lọc nước ứng dụng công nghệ lọc nước RO hiện đại bậc nhất hiện nay và được đông đảo người tiêu dùng sử dụng. Sản phẩm giúp loại bỏ vi sinh, tạp chất bẩn có trong nước uống, nước sau khi được lọc có thể uống trực tiếp.

Máy lọc nước RO TPR-D400C & TPR-H75CT có khả năng loại bỏ tới 99,9% các kim loại nặng ở trong nước, đem lại nguồn nước uống tinh khiết có lợi cho sức khỏe

Sản phẩm đến từ thương hiệu Toppuror nổi tiếng, có các chứng nhận tiêu chuẩn về sáng chế và chất lượng. Điểm nổi bật nhất của sản phẩm là sử dụng công nghệ màng lọc RO– Side Stream giúp loại bỏ 99,9% kim loại nặng tồn tại trong nước (như asen, chì, thủy ngân…) và các vi khuẩn có hại khác.

Ngoài ra, máy có thiết kế hiện đại, gọn nhẹ, màn hình điều khiển cảm ứng tiện lợi, rất dễ dàng khi sử dụng

Sản phẩm đang được bày bán chính hãng tại Siêu Thị Y Tế với giá chỉ 8.700.000đ và được tặng kèm bộ lọc vòi tắm hoa sen tiện lợi.