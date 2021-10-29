Những thực phẩm chứa nhiều thuốc trừ sâu nhất, muốn sử dụng phải tuyệt đối rửa sạch

Trong nghiên cứu được tiến hành, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra ớt chuông chứa tới 115 loại thuốc trừ sâu khác nhau! Việc tích tụ các loại thuốc trừ sâu trong thực phẩm này sẽ dẫn tới tình trạng mắc bệnh ung thư dạ dày, ung thư thực quản vì chúng không thể loại bỏ mà sẽ ở lại mãi mãi trong gan của con người.

Trong bản báo cáo của EWG cũng chỉ ra rằng trung bình 4,4 loại thuốc trừ sâu được tìm thấy trong các mẫu táo khác nhau. Các chuyên gia giải thích rằng trước khi táo được đem đi bán, vỏ táo thường được phun hóa chất để vỏ táo không bị chuyển sang màu đen trong quá trình bảo quản và vận chuyển lạnh. Tuy nhiên, hóa chất đó sẽ tạo thành một chất nitrosamine - làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày và ung thư thực quản nếu ăn phải.

Thuốc trừ sâu trong rau bina khó làm sạch

Thuốc trừ sâu trong rau cải xoăn rất khó để có thể làm sạch hoàn toàn. Báo cáo này chỉ ra rằng loại rau này chủ yếu được chế biến thành món salad, không dùng để nấu ăn chín, điều này làm cho thuốc trừ sâu dễ dàng đi vào cơ thể con người hơn. Cũng trong nghiên cứu của EWG, có tới 20 loại thuốc trừ sâu đã được phát hiện trong một mẫu rau bina.

30% mẫu dâu tây chứa hơn 10 loại thuốc trừ sâu

Trong báo cáo về các loại thực phẩm có tồn dư nhiều thuốc bảo vệ thực vật nhất trong 6 năm liên tiếp của EWG, dâu tây chính là loại trái cây luôn đứng ở vị trí đầu tiên. Hầu hết tất cả các mẫu dâu tây đều chứa hơn 10 dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Thuốc trừ sâu không chỉ được phát hiện trên vỏ của quả dâu tây mà còn có một lượng lớn nước thuốc trừ sâu với nồng độ cao còn sót lại trong đất trồng dâu tây.

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng: nông dân đã quen "khử trùng" đất bằng khí độc trước khi trồng để diệt trừ bọ ẩn có trong bùn. Hóa chất nồng độ cao như vậy rất khó làm sạch và tẩy rửa. Do đó, các chuyên gia khuyến cáo người tiêu dùng thực sự nên hạn chế tiêu thụ dâu tây.

Mẹo rửa sạch rau quả an toàn

Đó chắc chắn là câu hỏi của nhiều người vì hầu hết các loại rau củ quả đều khó tránh khỏi dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Vậy làm thế nào để rửa sạch rau quả an toàn trước khi sử dụng?

Về phương pháp làm sạch lượng thuốc trừ sâu có trong rau quả, Trung tâm An toàn thực phẩm Hồng Kông khuyến nghị người tiêu dùng: Khi mua về nhớ rửa kỹ rau quả dưới vòi nước chảy; Dùng bàn chải sạch chà bề mặt của rau quả (loại rau quả có vỏ cứng) để loại bỏ bụi bẩn, các chất khác bao gồm cả thuốc trừ sâu, chất ô nhiễm trên bề mặt và các kẽ hở bám bụi; Không nên sử dụng xà phòng, chất tẩy rửa để làm sạch rau quả; Có thể cắt bỏ phần lá hoặc tốt nhất nên cắt bỏ vỏ bên ngoài của rau quả; Hạn chế sử dụng các loại rau củ có chứa nhiều thuốc bảo vệ thực vật trong danh sách kể trên. Có thể thay thế bằng các loại rau củ có thành phần chất dinh dưỡng tương đương nhưng chứa ít dư lượng thuốc bảo vệ thực vật.