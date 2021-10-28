Cảnh báo, người tiêu dùng cẩn trọng tránh mua phải máy đo nồng độ oxy “chui”

Tin tức thị trường 28/10/2021 15:02

Vừa qua, đội quản lý thị trường thu giữ 450 máy đo nồng độ oxy trong máu nhập lậu với tổng trị giá hàng hóa vi phạm khoảng 30 triệu đồng. Người dân cần hết sức cảnh giác và chỉ nên mua ở những cơ sở chính hãng để tránh mua phải hàng giả, hàng nhái kém chất lượng.

 

Theo thông tin từ Tổng Cục quản lý thị trường, đội Quản lý thị trường (QLTT) số 14, Cục QLTT TP.HCM phối hợp cùng Công an phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, TP.HCM đã tiến hành kiểm tra Công ty TNHH Y tế HD DIAMOND. Qua đó phát hiện và thu giữ 450 máy đo nồng độ oxy trong máu nhập lậu.

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Quản lý thị trường đang kiểm tra hàng hóa trôi nổi. Hình internet

Công ty TNHH Y tế HD DIAMOND do bà N.H. Dung làm Tổng Giám đốc, địa chỉ ở số 62 đường Lương Trúc Đàm, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, TP.HCM.  

Được biết, khi kiểm tra, tại đây đang chứa và kinh doanh 450 máy đo nồng độ oxy trong máu hiệu PULSE, mã LK87 do Trung Quốc sản xuất có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt, số lưu hành và hóa đơn, chứng từ. Tổng trị giá hàng hóa vi phạm khoảng 30.000.000 đồng.

Cục Quản lý thị trường TP.HCM tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng hóa nhập lậu trên để thẩm tra, xác minh và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Người tiêu dùng cần cảnh giác để không mua phải hàng kém chất lượng

Đầu tư mua một chiếc máy đo nồng độ oxy là điều cần thiết để chủ động chăm sóc sức khỏe của bản thân và gia đình, nhất là khi tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn ra phức tạp như hiện nay. Sở hữu một chiếc máy đo nồng độ oxy trong máu giúp bạn dễ dàng kiểm tra sức khỏe, từ đó kịp thời phát hiện những biến chứng xấu có thể xảy ra.

Cảnh báo, người tiêu dùng cẩn trọng tránh mua phải máy đo nồng độ oxy “chui” - Ảnh 2

Tuy nhiên, theo các chuyên gia giữa muôn vàn loại máy đo nồng độ oxy như hiện nay, thật khó để người tiêu dùng nhận biết được đâu là hàng thật, đâu là hàng giả. Vì thế, cách đơn giản nhất là bạn nên mua ở những địa chỉ uy tín, nhập khẩu sản phẩm chính hãng, đi kèm là chính sách bảo hành dài hạn.

Tất cả những thông tin đó sẽ được đăng tải rõ ràng trên website, bao bì sản phẩm, giúp bạn dễ dàng so sánh đối chiếu công dụng, giá cả của các loại sản phẩm, từ đó chọn ra cho mình sản phẩm phù hợp nhất với giá tiền và nhu cầu.

Một số thương hiệu máy đo nồng độ oxy trong máu uy tín, chất lượng hiện có mặt trên thị trường như Beurer, Omron, Wellmed … Bạn nên ưu tiên lựa chọn sản phẩm của những thương hiệu này để đảm bảo chất lượng sử dụng.

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Từ khóa:   máy đo nồng độ oxy Covid-19 hàng giả

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