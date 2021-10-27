Mách mẹ cách lựa chọn máy xông mũi họng phù hợp cho trẻ

Vậy muốn mua máy xông mũi họng tốt cần phải nắm được những thông tin gì, cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây của chúng tôi nhé!

Trên thị trường hiện nay có rất nhiều sản phẩm máy xông mũi họng, tuy nhiên, cha mẹ đừng nên ham rẻ mà mua những dòng máy không rõ xuất xứ và không có giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm. Bởi những sản phẩm kém chất lượng này thường không được trang bị hệ thống lọc, ngăn bụi, vi khuẩn, nếu có cũng chỉ là miếng lọc thông thường, không đảm bảo an toàn vệ sinh. Và đây cũng chính là nguyên nhân khiến nhiều trẻ sử dụng máy xông mũi họng lại càng bị viêm mũi hoặc viêm họng.

Máy xông mũi họng được nhiều bậc cha mẹ ví như một “siêu phẩm” giúp điều trị hiệu quả các bệnh viêm mũi, viêm họng, viêm phế quản, viêm phổi, hen suyễn, viêm xoang... ở trẻ nhỏ. Sản phẩm cũng không hề gây phản ứng phụ cho hệ tiêu hóa của trẻ giống như việc cho trẻ điều trị bằng thuốc. Và để lựa chọn được một sản phẩm máy xông mũi họng tốt và an toàn các bạn có thể dựa vào các tiêu chí sau:

Tốt nhất, cha mẹ nên lựa chọn những thương hiệu nổi tiếng trên thị trường, bởi chất lượng của sản phẩm đã được kiểm định chặt chẽ, thông tin sản phẩm rõ ràng để cha mẹ so sánh đối chiếu, đi kèm một chế độ bảo hành dài hạn, giúp ba mẹ yên tâm sử dụng sản phẩm trong một thời gian dài

Kích thước hạt sương của máy

Thông thường, máy xông mũi họng sẽ tạo ra các hạt sương có kích thước khác nhau (từ 3-5um). Chính các hạt sương này sẽ theo hơi thở mang theo thuốc đi sâu vào vùng bị bệnh cần điều trị. Nếu như kích thước hạt lớn hơn 8um thì hạt thuốc chỉ đi tới vùng hầu họng của cơ thể. Vì thế ba mẹ cần lưu ý lựa chọn cho bé máy xông mũi họng với kích thước hạt thuốc 3 - 5um giúp việc điều trị đạt kết quả cao nhất.

Độ ồn của máy

Để giúp bé tránh bị giật mình hoặc khó chịu khi sử dụng máy xông mũi họng, ba mẹ nên chú ý lựa chọn những loại máy có độ ồn thấp, máy không bị nóng khi dùng liên tục

Những lưu ý khi sử dụng máy xông mũi họng cho trẻ

Nếu trẻ mắc các bệnh về đường hô hấp, trước khi sử dụng máy xông khí dung, cha mẹ nên cho bé đi khám bác sĩ chuyên khoa để được bác sĩ hướng dẫn cụ thể về các thông tin: loại thuốc sử dụng, liều lượng…

Thời gian cho mỗi lần xông thường không quá 15 phút. Với trẻ mắc bệnh về đường hô hấp có thể dùng máy kết hợp với nước muối sinh lý để dùng hàng ngày, có tác dụng phòng bệnh hiệu quả.

Nên vệ sinh máy thường xuyên, nhất là các bộ phận lọc không khí, đường ống dẫn khí để hạn chế bụi, vi khuẩn và nấm mốc theo đường xông vào cơ thể gây bệnh cho bé.

Máy Khí dung Philips Innospire Elegance - điều trị hiệu quả bệnh hô hấp ở trẻ nhỏ

Innospire Elegance là dòng máy xông mũi họng nổi tiếng của thương hiệu Philips, có xuất xứ USA. Sản phẩm rất thích hợp cho việc điều trị các bệnh hen suyễn, viêm phế quản, viêm phối... ở tất cả các lứa tuổi, nhất là ở trẻ em.

Được thiết kế với công nghệ xông khí SideStream, sản phẩm cho phép tái sử dụng bình xông khí (nebulizer) và luôn cung cấp một bình xông khí chất lượng cao.

Khi sử dụng máy xông khí dung Innospire Elegance, thuốc được chuyển từ dạng dung dịch sang dạng phun sương có kích thước dưới 5µm, giúp cơ thể trẻ dễ dàng hấp thụ thuốc một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Thiết kế tiện dụng giúp trẻ có thể xông thuốc qua đường ống ngậm miệng (của máy xông) hoặc chuyển đổi sang dùng mặt nạ hít (dùng được cho cả trẻ em và người lớn).

Máy xông mũi họng Philips Innospire Elegance có kiểu dáng tinh tế với kích thước gọn nhẹ, tiện lợi mang theo bên mình mọi lúc mọi nơi

Bộ sản phẩm chuẩn Máy xông mũi họng Philips Innospire Elegance

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