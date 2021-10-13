Kéo dài tuổi thọ với 10 thói quen siêu đơn giản, dễ thực hiện hàng ngày

Việc ăn nhiều trái cây và rau xanh sẽ giúp cơ thể được bổ sung đủ hàm lượng vitamin cần thiết cho cơ thể, giúp cơ thể thực hiện trao đổi chất tốt hơn, từ đó cũng giúp kéo dài tuổi thọ cho bạn.

Ăn rau xanh mỗi ngày rất có lợi cho sức khỏe cơ thể, giúp bạn có một hệ tiêu hóa khỏe mạnh và kéo dài tuổi thọ (Hình internet)

Đặc biệt, việc ăn nhiều rau xanh còn giúp cho hệ tiêu hóa hoạt động dễ dàng, trơn tru hơn so với ăn nhiều thịt đỏ, từ đó giúp cơ thể dễ dàng đào thải những độc tố tồn đọng trong cơ thể.

2. Ngủ trưa hàng ngày

Trường Đại học Harvard đã thực hiện một nghiên cứu và khảo sát để thấy mức độ quan trọng của việc ngủ trưa. Và kết quả nhận được là: So với những người không ngủ trưa, những người có thói quen ngủ trưa ngắn thường ít có nguy cơ tử vong vì bệnh tim hơn 40%.

Nói cách khác, ngủ trưa sẽ giúp tái tạo năng lượng sau những giờ làm việc căng thẳng và từ đó giúp bạn sống lâu hơn.

3. Đi bộ ít nhất 7 giờ/ tuần

Đi bộ mỗi ngày sẽ giúp tim phổi tăng cường hoạt động, từ đó trì hoãn quá trình lão hóa cơ thể (Hình internet)

Bạn có biết rằng, nếu chăm đi bộ không chỉ giúp cơ thể giảm mỡ thừa hiệu quả mà các bộ phận khác như tim, phổi cũng được hưởng lợi từ hoạt động này? Bởi lẽ khi đi bộ hoặc tập luyện thể thao vừa sức sẽ giúp tim phổi tăng cường hoạt động, từ đó giúp trì hoãn quá trình lão hóa của cơ thể. Chỉ cần dành ra vài phút đi bộ vào mỗi sáng và mỗi tối là bạn đã giúp ích rất nhiều cho cơ thể và sức khỏe của mình rồi đấy!

4. Ăn ít nhất 1 con cá/tuần

So với ăn thịt đỏ, ăn cá sẽ có lợi cho cơ thể hơn rất nhiều. Vì cá chứa nhiều axit béo Omega 3 nên giúp bổ sung đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể, cải thiện não bộ, tăng cường trí nhớ và giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer.

Vì vậy, nếu muốn trẻ khỏe lâu, hãy ăn nhiều cá hơn, nhưng tốt nhất là nên ăn hấp cá chứ không nên chiên ngập trong chảo dầu bạn nhé!

5. Ăn ít thịt đỏ

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, những người ăn thịt nhiều có nguy cơ mắc bênh cholesterol cao hơn so với những người ăn ít thịt đỏ. Vì trong thịt đỏ có nhiều chất ảnh hưởng đến sự cân bằng dinh dưỡng trong cơ thể, nên bạn không nên ăn thường xuyên và ăn quá nhiều. Thay vào đó bạn nên thay bằng ăn nhiều rau xanh và cá.

6. Chơi nhiều trò chơi trí não

Nếu muốn thông minh, trí não cần được hoạt động thường xuyên và cần được thử thách thường xuyên. Vì thế, hàng ngày bạn nên dành thời gian để tạo ra các hoạt động rèn luyện trí não bằng các trò chơi thử thách, điều này giúp trì hoãn tốc độ lão hóa của não và kéo dài tuổi thọ hiệu quả.

7. Làm nhiều việc nhà hơn

Thực tế cho thấy, chăm chỉ làm việc nhà cũng sẽ giúp giảm nguy cơ tử vong. Bởi lẽ, khi làm việc nhà, não bộ của bạn sẽ phải phân chia và lên kế hoạch. Quá trình làm việc nhà sẽ giúp bạn cảm thấy thoải mái đầu óc và trí não được thư giãn hơn. Nhờ đó, não bộ sẽ được kích hoạt và làm chậm lại quá trình suy giảm trí nhớ.

8. Coi các loại hạt như món ăn vặt

Trong các loại hạt chứa nhiều chất chống oxy hóa tốt cho cơ thể, vì thế hãy bổ sung ăn hàng ngày nhé! (Hình internet)

Các loại hạt là nguồn dinh dưỡng rất giàu chất chống oxy hóa và axit béo không bão hòa, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim, bảo vệ sức khỏe tim mạch của con người. Từ đó, giúp trì hoãn quá trình lão hóa cơ thể diễn ra

9. Trò chuyện nhiều hơn với mọi người

Tưởng chừng đây là một việc làm rất đơn giản, nhưng thực chất nó lại là bài tập rèn luyện trí lực hữu ích cho cơ thể. Bởi lẽ, khi trò chuyện, bạn sẽ phải luyện phản ứng nhanh bằng kỹ năng diễn đạt ngôn ngữ. Đồng thời, giúp bạn xua tan muộn phiền, lo lắng, từ đó cải thiện tâm trạng và năng lượng của bạn

10. Thường xuyên phơi nắng

Thường xuyên phơi nắng hay thực hiện các động tác vươn vai, hít thở không khí trong lành sẽ giúp cơ thể con người khỏe khoắn và năng động hơn. Ánh nắng tốt nhất cho cơ thể là trước 9h sáng và sau 4 giờ chiều. Vì thế bạn cần tận dụng thời gian vàng này để phơi nắng 30 phút, giúp cơ thể bổ sung lượng vitamin D tự nhiên mà không cần phải uống bất kỳ loại thuốc bổ nào.