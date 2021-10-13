Cần biết: Ai ở TP.HCM chưa tiêm vaccine Covid-19 hãy làm ngay việc này

Tin tức thị trường 13/10/2021 16:31

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.HCM, nếu công dân từ 18 tuổi trở nên và chưa tiêm mũi 1 vaccine phòng Covid-19, hãy soạn ngay tin nhắn theo cú pháp "MUI1 HoTen NamSinh QuanHuyen" và gửi về Tổng đài 8066.

Được biết, tính đến nay, TP. Hồ Chí Minh có khoảng 4% dân số từ 18 tuổi trở lên chưa tiêm vì nhiều lý do chủ quan và khách quan khác nhau. Vì vậy, thành phố kêu gọi người dân trên 18 tuổi hãy đăng ký tiêm chủng vaccine qua Tổng đài 8066 để thành phố sớm hoàn thành chỉ tiêu 100% người dân tiếp cận vaccine phòng Covid-19, từ đó giúp ngăn chặn dịch bệnh lây lan và biến chứng rộng.

Cụ thể, những người từ 18 tuổi trở lên, nếu chưa tiêm mũi 1 vaccine phòng Covid-19 và đang sinh sống tại TP.HCM hãy soạn tin nhắn theo cú pháp như sau "MUI1 HoTen NamSinh QuanHuyen" và gửi về tổng đài 8066.

Ví dụ: MUI1 NguyenThiB TanBinh và gửi về tổng đài 8066 đăng ký để được tiêm vaccine mũi 1 trong thời gian sớm nhất.

Sau khi tổng hợp tin nhắn, tổng đài 8066 sẽ gửi danh sách đăng ký tiêm vaccine ngừa Covid-19 của người dân qua thư điện tử đến UBND các quận/huyện mà người dân đăng ký tiêm chủng.

Cần biết: Ai ở TP.HCM chưa tiêm vaccine Covid-19 hãy làm ngay việc này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin mới nhất được cập nhật từ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.Hồ Chí Minh, kể từ khi thành phố bắt đầu chiến dịch tiêm chủng đợt 1 đến hết ngày 2/10, đã tiêm tổng cộng được 11.030.843 mũi, trong đó:

- Có 4.112.878 người tiêm mũi 2;

- Số người trên 18 tuổi đã tiêm 1 mũi đạt 95,97%;

- Số người đã được tiêm đủ 2 mũi là 57,1%;

- Số người trên 65 tuổi được tiêm 2 mũi là 64%.

Tính đến nay, TP Thủ Đức là địa phương có tỷ lệ người dân từ 18 tuổi trở lên đã được tiêm vaccine phòng Covid-19 đạt 100%, Quận 5 và Quận 11 có tỷ lệ tiêm mũi 2 đạt 99%.

Các quận huyện còn lại của TP. Hồ Chí Minh đều có tỷ lệ tiêm mũi 1 đạt từ 94% cụ thể: huyện Nhà Bè (97%), huyện Cần Giờ (97%), Quận 10 (94%), Quận 12 (96%), Quận Gò Vấp (95%), Quận Tân Bình (98%).

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Từ khóa:   dịch covid-19 Covid-19 TP.Hồ Chí Minh tiêm vaccine ngừa Covid-19

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