Trong bối cảnh dịch Covid-19 đang lan rộng thì các triệu chứng của sốt xuất huyết cần hết sức lưu ý vì có một số triệu chứng rất dễ nhầm lẫn với Covid-19 (Hình minh họa)

Giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới-Bệnh viện Bạch Mai - PGS.TS. Đỗ Duy Cường cho biết: Trong số hàng trăm ca sốt xuất huyết mà trung tâm tiếp nhận, có rất nhiều trường hợp sốt xuất huyết nặng ở phụ nữ có thai, bệnh nhân có các loại bệnh nền như suy tim, suy thận, bệnh gan, phổi mạn tính… Các bệnh nhân thường đến từ hầu hết các địa bàn quận, huyện ngoại thành và các khu vực lân cận TP. Hà Nội như Hà Nam, Hưng Yên, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc.

Sốt xuất huyết là căn bệnh lây qua đường máu do muỗi truyền

Trước đó, số ca nhập viện có phát hiện nhưng rải rác. Đến cuối tháng 9, tăng mạnh đột biến với các triệu chứng khá đặc trưng của bệnh sốt xuất huyết như: Số cao đột ngột, đau nhức người, phát ban, hạ tiểu cầu…

Điểm khác biệt của dịch sốt xuất huyết trong năm nay là có rất nhiều bệnh nhân có biến chứng nặng như: tràn dịch ổ bụng, tiểu cầu hạ thấp kèm xuất huyết phải vào viện cấp cứu để truyền khối tiểu cầu.

Đặc biệt, dịch sốt xuất huyết năm nay xảy ra khi TP. Hà Nội đang trong giai đoạn thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid-19, khiến người dân lo ngại đi bệnh viện nên dễ xảy ra nhiều biến chứng nguy hiểm do nguy cơ “dịch chồng dịch”.

Bác sĩ Cường cũng cho biết thêm, dịch sốt xuất huyết và dịch Covid-19 đều là các loại bệnh truyền nhiễm cực kỳ nguy hiểm do virus gây ra với các biểu hiện ban đầu giống nhau, có thể khiến người bệnh nhầm lẫn như: sốt cao, đau đầu, đau mỏi người... Tuy nhiên, điểm khác nhau là hai bệnh này có yếu tố dịch tễ và đường lây truyền cũng như hoàn cảnh gây bệnh hoàn toàn khác nhau.

Dấu hiệu điển hình của người mắc bệnh sốt xuất huyết đó là nổi hạch, trên người nổi da xung huyết đỏ

Cụ thể: Dịch bệnh Covid-19 lây qua đường hô hấp do tiếp xúc với giọt bắn, còn dịch bệnh sốt xuất huyết lây qua đường máu do sinh vật muỗi truyền. Ngoài ra, dịch sốt xuất huyết có biểu hiện điển hình là da xung huyết, mặt và vũng mạc mắt đỏ, nếu người bệnh nặng hơn còn có dấu hiệu xuất huyết hoặc dẫn đến sốc do máu bị cô đặc.

Còn đối với bệnh nhân mắc Covid-19 thì ngoài yếu tố dịch tễ có tiếp xúc với người mắc bệnh Covid-19 thì còn có biểu hiện như: ho, khó thở, mất vị giác… nặng sẽ có thêm biểu hiện viêm phổi và suy hô hấp.

Đa số bệnh nhân mắc bệnh sốt xuất huyết sẽ thường tự khỏi trong vòng 7 ngày, tuy nhiên, khoảng 5% bệnh nhân sẽ có biến chứng nặng như chảy máu hoặc thoát huyết tương gây sốc do giảm thể tích, nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời sẽ có nguy cơ tử vong. Đặc biệt trong bối cảnh dịch Covid-19 đang hoành hành và diễn biến phức tạp như hiện nay thì các triệu chứng của dịch sốt xuất huyết cần hết sức lưu ý.

PGS.TS Đỗ Duy Cường cũng lưu ý thêm: Triệu chứng của bệnh sốt xuất huyết là sốt cao liên tục, kéo dài từ 5-7 ngày, kèm theo các hiện tượng đau đầu, đau người, có thể kèm nổi hạch, trên người nổi da xung huyết đỏ, mắt đỏ xung huyết, các trường hợp nặng thì ngày thứ 4, 5 có thêm các dấu hiệu như đau bụng vùng gan, buồn nôn, tiểu ít, chân tay lạnh, xuất huyết chảy máu dưới da, chảy máu cam, chảy máu chân răng… Với nữ giới có thể có thêm hiện tượng rong kinh, rong huyết, nặng hơn là bị xuất huyết tiêu hóa, xuất huyết não, tổn thương gan, rối loạn đông máu...

Vì thế, khi có một trong những biểu hiện trên, người dân nên nhanh chóng đến các cơ sở y tế gần nhất để được xét nghiệm chẩn đoán và điều trị trong thời gian sớm nhất để hạn chế các biến chứng nguy hiểm cho sức khỏe.