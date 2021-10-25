4 tác hại khôn lường của việc thường xuyên thức khuya: Bỏ ngay trước khi quá muộn!

Với những người có thói quen thức khuya thường xuyên, chức năng miễn dịch của cơ thể sẽ bị tổn thương nghiêm trọng, từ đó ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất, ảnh hưởng tới tiêu hóa và các hệ thống khác.

Khi thức khuya, quá trình trao đổi chất của cơ thể diễn ra chậm lại. Từ đó gây ảnh hưởng xấu đến chức năng của các cơ quan khác nhau khiến chức năng miễn dịch của cơ thể bị giảm đi nhanh chóng. Khi miễn dịch bị suy giảm, con người sẽ có nguy cơ cao mắc các bệnh truyền nhiễm.

Ngoài ra, thói quen thức khuya còn khiến thay đổi nội tiết tố và lượng hormone của cơ thể, đây chính là nguyên nhân khiến cơ thể dễ mắc hàng loạt bệnh tật.

2. Ảnh hưởng đến khả năng sinh sản

Bất kể là nam hay nữ, nếu có thói quen thức khuya thường xuyên sẽ rất dễ gặp các vấn đề xấu về sức khỏe sinh sản. Bởi sau thời gian thức khuya lâu, số lượng tinh trùng và khả năng vận động của tinh trùng bị suy giảm, dẫn đến giảm khả năng đậu thai ở nhiều cặp đôi. Bên cạnh đó, thức khuya trong thời gian dài sẽ dẫn đến các biến đổi nghiêm trọng về bệnh lý ở tuyến tiền liệt, thận và nhiều bộ phận của nam giới, từ đó càng làm ảnh hưởng đến chức năng sinh dục và là nguyên nhân khiến nam giới ngày nay có nguy cơ vô sinh cao.

Còn đói với nữ giới, thức khuya trong thời gian dài ảnh hưởng xấu đến nội tiết tố của cơ thể. Vì lượng estrogen và progesterone suy giảm khiến cho buồng trứng của nữ giới không thể rụng đúng chu kỳ, từ đó gây mất cân bằng nội tiết tố, dẫn đến tình trạng rối loạn kinh nguyệt và làm tăng nguy cơ vô sinh.

3. Gây lão hóa da

Cho dù là nam giới hay nữ giới, thức khuya lâu ngày sẽ khiến làn da bị lão hóa nhanh chóng. Ban đêm, cơ thể sẽ thực hiện chức năng giải độc, nhưng nếu bạn thức quá khuya, quá trình giải độc sẽ bị gián đoạn và không trọn vẹn, từ đó làm tăng lượng độc tố tích tụ trong cơ thể. Các độc tố này sẽ đi vào da theo máu, làm da nổi mụn, tiết nhiều dầu, xuất hiện thâm nám và nếp nhăn.

4. Gây co thắt mạch máu

Hiện tượng co thắt mạch máu bất thường sẽ xảy ra nếu bạn thức khuya quá dài, từ đó ảnh hưởng tới tốc độ lưu thông máu. Bởi khi thức khuya, cơ thể sẽ tự tiết ra một lượng lớn adrenaline và các hormone khác khiến mạch máu bị co bóp bất thường, dẫn đến nhịp tim tăng cao, từ đó gây ra các bệnh về tim mạch, nếu nghiêm trọng có thể gây ra những cơn đột tử.