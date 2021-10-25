Những thời điểm không nên uống nước dừa để tránh tác động xấu đến sức khỏe

Ngay sau khi đi nắng về: Nếu uống nước dừa ngay sau khi đi nắng về sẽ tăng nguy cơ bị: ớn lạnh, đầy bụng, hâm hấp sốt, thậm chí sốt cao.

Bà bầu dưới 3 tháng không nên uống nước dừa để tránh tình trạng sẩy thai

Ngay sau khi luyện tập thể thao: Ngay sau khi tập luyện thể dục thể thao, cơ thể vẫn còn đang mệt mỏi, nếu bạn uống nước dừa ngay lúc này sẽ khiến chân tay bủn rủn, chóng mặt.

Buổi tối: Uống nước dừa buổi tối dễ khiến bạn bị khó tiêu và đầy bụng. Nếu bạn quá thích thì chỉ nên uống ít, từ từ từng ngụm nhỏ.

Người thể trạng yếu hoặc đang bị tiêu chảy: Nước dừa có tính mát, nên nếu bạn đang bị tiêu chảy hoặc rối loạn tiêu hóa, việc uống nước dừa sẽ khiến cơ thể bạn thêm suy nhược và tiêu chảy nặng hơn.

Bà bầu 3 tháng đầu: Nước dừa vốn là thức uống rất tốt cho bà bầu vì chứa nhiều vitamin và khoáng chất. Tuy nhiên trong giai đoạn 3 tháng đầu mang thai, bà bầu không nên uống vì dễ khiến tử cung co bóp mạnh, gây ra hiện tượng sẩy thai

Nên uống nước dừa vào thời điểm nào?

Nên uống nước dừa vào buổi sáng và trưa, trước và sau bữa ăn để cơ thể hấp thụ đầy đủ khoáng chất từ nước dừa

Buổi sáng hoặc trưa: Để tránh tình trạng đầy bụng, khó tiêu có thể gặp phải khi uống nước dừa, bạn nên uống nước dừa vào buổi sáng hoặc buổi trưa. Bởi uống thời điểm này sẽ tận dụng tối đa lượng vitamin và khoáng chất có trong nước dừa mà không ra bất kỳ hiện tượng khó chịu nào cho cơ thể. Nước dừa cũng bổ sung lượng nước và khoáng chất giúp bạn làm việc, học tập hiệu quả hơn.

Trước và sau khi luyện tập thể thao, lao động nặng nhọc 30 phút: Trước thời điểm luyện tập thể thao hay lao động nặng, bạn có thể bổ sung cho cơ thể một ly nước dừa khoảng 30 phút, giúp cơ thể bạn dẻo dai, bền sức hơn. Đặc biệt, sau khi tập luyện khoảng 30 phút, bạn nên nhâm nhi nước dừa bằng cách uống từng ngụm nhỏ để bổ sung các chất điện giải bị mất trong buổi tập căng thẳng.

Bên cạnh đó, việc uống nước dừa còn giúp chống lại mệt mỏi và kiệt sức sau một thời gian làm việc nặng nhọc

Trước và sau bữa ăn: Uống một cốc nước dừa tươi trước bữa ăn giúp bạn no lâu hơn, từ đó ngăn ngừa việc dung nạp quá nhiều đồ ăn vào cơ thể, gây thừa cân và béo phì. Nước dừa chứa ít calo và dễ tiêu, giúp thúc đẩy nhanh quá trình tiêu hóa. Đồng thời, nước dừa cũng giúp cơ thể tiêu hóa nhanh và ngăn ngừa hiện tượng đầy hơi sau khi ăn no.

Trước khi đi ngủ: Hãy nhấm nháp một chút nước dừa trước khi đi ngủ để chống lại sự căng thẳng và làm dịu tâm trí của bạn. Hơn nữa, uống nước dừa trước khi đi ngủ còn có thể đào thải chất độc ra ngoài và làm sạch đường tiết niệu, do đó ngăn ngừa nhiễm trùng và các vấn đề về thận.

Tuy nhiên, buổi tối nếu dung nạp nhiều nước dừa sẽ khiến bạn phải thức giấc thường xuyên để đi tiểu. Bạn chỉ nên uống một lượng nhỏ nước dừa trước khi đi ngủ khoảng 1 tiếng.

Sau khi say: Sau khi uống rượu bia, cơ thể sẽ bị mất nước và xuất hiện các hiện tượng nôn mửa, đau đầu và buồn nôn vào sáng hôm sau. Vì thế, để nhanh chóng bù lại lượng nước đã mất cũng như bổ sung chất điện giải bị mất, bạn nên uống 1 ly nước dừa sau khi tỉnh dậy.