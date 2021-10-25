*Những loại nước không nên uống vào buổi sáng ngay sau khi thức dậy:

Đã có rất nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, uống 1 cốc nước ấm vào buổi sáng vừa giúp cơ thể nhuận tràng lại giúp ngăn ngừa nhiều bệnh tật, thậm chí kéo dài tuổi thọ. Tuy nhiên, để tận hưởng tối đa của thói quen lành mạnh này, bạn cần lưu ý một số vấn đề sau đây:

Nhiều người có thói quen ăn uống đồ lạnh, bao gồm cả sở thích uống nước đá . Tuy nhiên, việc uống nước đá không đem lại bất cứ lợi ích nào cho cơ thể mà còn khiến ruột, dạ dày bị kích thích và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người.

Vào buổi sáng sau khi thức dậy, ruột và dạ dày chưa thực sự sẵn sàng làm việc, vì thế nếu bạn uống nước đá ngay lúc này sẽ khiến cho cơ thể tích tụ hơi nước lạnh và ảnh hưởng đến chức năng làm việc của ruột, khiến cho hệ tiêu hóa hấp thụ kém các chất dinh dưỡng được nạp nào, dẫn tới suy yếu cơ quan nội tạng.

2. Không uống nước trà để qua đêm

Mặc dù trong nước trà có rất nhiều thành phần chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe con người, tuy nhiên, nếu bạn uống nước trà để qua đêm sẽ lại là một câu chuyện khác. Vì sau một đêm, trà sẽ sinh ra rất nhiều thành phần có hại cho sức khỏe.

Những thành phần có lợi trong nước trà sẽ bị phá hủy và sản sinh ra các chất độc hại nếu để qua đêm. Vì thế nếu bạn uống nước trà để qua đêm, chẳng khác nào bạn tự dung nạp chất độc vào cơ thể, từ đó gây đau bụng, tiêu chảy và nhiều bệnh tật nguy hiểm khác

*Những loại nước nên uống vào buổi sáng

1. Nước ấm đun sôi để nguội

Đây chính là loại nước đầu tiên được các chuyên gia, bác sĩ khuyến khích nên uống sau khi thức dậy. Vì nước ấm đun sôi để nguội không chứa calo và cơ thể có khả năng hấp thụ nhanh nên giúp làm loãng máu và thúc đẩy hệ tuần hoàn máu hoạt động trơn tru.

Đặc biệt, nước ấm đun sôi để nguội rất hữu dụng với những người mắc bệnh cao huyết áp vì chỉ cần uống một ly nước đun sôi để nguội vào buổi sáng là có thể giảm thiểu các tình trạng đau đầu, chóng mặt và nhiều triệu chứng khác do bệnh cao huyết áp gây ra.

Còn với người trẻ, uống một ly nước ấm vào buổi sáng thúc đẩy đường ruột làm việc tốt hơn, giảm bớt tình trạng đói bụng và cải thiện sự thèm ăn.

2. Nước chanh mật ong

Nước chanh mật ong chính là thứ nước thứ hai mà các bác sĩ khuyến khích mọi người nên uống vào buổi sáng. Thứ nước này đặc biệt hữu ích đối với những người bị đau họng hoặc bị cảm lạnh. Uống một cốc nước chanh mật ong vào buổi sáng có thể làm giảm bớt sự khó chịu của cơ thể. Nước chanh mật ong cũng cung cấp vitamin C cho cơ thể và tăng cường khả năng miễn dịch.

Ngoài ra, nước chanh mật ong còn có tác dụng hữu ích trong việc làm đẹp. Uống một ly nước chanh mật ong sau khi thức dậy còn có thể giúp làm giảm vết nám, làm trắng da và giúp giảm cân hiệu quả.