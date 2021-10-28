Hãng Pfizer/BioNTech xin cấp phép tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ 5-11 tuổi

Hai hãng dược phẩm lớn là Pfizer và BioNTech đã chính thức đệ trình hồ sơ lên Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) về việc xin cấp phép tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em từ 5 tới 11 tuổi.

Theo tin từ hãng AP, các hãng dược phẩm Pfizer (của Mỹ) và BioNTech (của Đức) thông báo đã chính thức đệ trình hồ sơ lên Cục FDA để xin cấp phép tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ em từ 5-11 tuổi. Nếu các cơ quan quản lý đồng ý và phê duyệt, việc tiêm chủng có thể bắt đầu trong vòng vài tuần tới.

Dự kiến FDA sẽ thảo luận đề nghị của 2 hãng Pfizer và BioNTech vào ngày 26/10 và quyết định chính thức sẽ được công bố trước báo giới vào cuối tháng 10 hoặc trong tháng 11/2021.

Thông báo trên được đưa ra trong tình hình nhiều bậc cha mẹ và bác sĩ nhi khoa đang kêu gọi bảo vệ trẻ em dưới 12 tuổi, bởi sau khi các trường học được mở cửa trở lại, số trẻ em mắc Covid-19 đã tăng mạnh.

Thống kê của Học viện nhi Mỹ cho biết, có tới gần 5,9 triệu trẻ em dưới 18 tuổi ở Mỹ đã mắc Covid-19. Và cho tới nay duy nhất mới chỉ có vaccine của Pfizer được phê duyệt sử dụng khẩn cấp cho trẻ em từ 12 - 15 tuổi ở Mỹ.

Theo kết quả thử nghiệm lâm sàng trên toàn cầu, vaccine ngừa Covid-19 của Pfizer và BioNTech an toàn, tạo ra phản ứng mạnh với những kháng thể trung hòa, từ đó giúp ngăn chặn virus SARS-CoV-2 xâm nhập vào tế bào.

Trong quá trình thử nghiệm, trẻ em ở độ tuổi từ 5-11 được áp dụng cơ chế tiêm 2 liều 10 microgam, so với 30 microgam đối với các nhóm tuổi lớn hơn. Các mũi tiêm phải cách nhau 21 ngày. Sau khi tiêm mũi thứ hai, trẻ được tiêm thử nghiệm đã phát triển mức độ kháng thể tương đương nhóm người lớn tuổi hơn và không có tác dụng phụ nghiêm trọng.

Vào hồi tháng 8 năm nay, vaccine ngừa Covid-19 của Pfizer/BioNTech đã được cấp phép sử dụng đầy đủ tại nước Mỹ. Về mặt kỹ thuật, 2 loại vaccine này sẽ có sẵn cho trẻ em nếu được bác sĩ kê đơn. Tuy nhiên, nhà chức trách Mỹ vẫn cảnh báo cần có dữ liệu an toàn để cho phép.

Các hãng dược Pfizer/BioNTech cũng đang thử nghiệm hiệu quả của vacine ngừa Covid-19 với trẻ sơ sinh từ nhóm tuổi 6 tháng đến 2 tuổi và trẻ em từ 2 đến 5 tuổi. Dữ liệu ban đầu đối với các nhóm này có thể được đưa ra trong quý 4 năm nay.

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