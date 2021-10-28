3 tác dụng tuyệt vời của máy massage lưng với sức khỏe con người

Theo các chuyên gia sức khỏe , không chỉ người già, mà những người trẻ có thói quen làm việc nhiều giờ trước máy tính hoặc ngồi lâu ít vận động đều rất dễ gặp phải những vấn đề xương khớp như đau nhức vai gáy, chân tay, mỏi lưng, đau khớp gối… Những chứng bệnh này lâu ngày sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe tinh thần và thể chất. Do đó việc tìm giải pháp để đẩy lùi cơn đau khó chịu này đã nhu cầu tất yếu của nhiều người.

Máy massage lưng mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe con người

Trước tình hình đó, máy massage ra đời như một “cứu cánh” có tác dụng làm giảm những cơn đau mỏi khó chịu, giúp cho vùng lưng - vai - cổ người sử dụng được thư giãn, từ đó giúp cải thiện và nâng cao sức khỏe.

Tác dụng của máy massage lưng đối với sức khỏe con người

Giảm đau và nhức mỏi hiệu quả

Ở tất cả lứa tuổi, lưng là bộ phận rất dễ gặp tình trạng đau nhức. Có rất nhiều nguyên nhân khiến tình trạng này xảy ra, có thể là do sức khỏe yếu dẫn đến suy giảm chức năng trong cơ thể, cũng có khi do hoạt động mạnh, vận động hoặc nằm ngủ không đúng tư thế….

Với tính năng xoa bóp và tác động nhẹ nhàng lên vùng lưng, vai gáy, máy massage giúp tăng tuần hoàn máu, thư giãn và giảm căng cơ, từ đó xua tan những cơn đau khó chịu giúp mọi người phục hồi năng lượng để làm việc hiệu quả hơn.

Giúp ngủ ngon giấc hơn

Mất ngủ là vấn đề rất phổ biến hay xảy ra ở những người trẻ thường xuyên làm việc trong trạng thái căng thẳng, lo âu; Hoặc xảy ra ở những người lớn tuổi có hệ thần kinh kém. Nếu tình trạng mất ngủ kéo dài sẽ khiến cho sức khỏe tinh thần đi xuống và ảnh hưởng nghiêm trọng tới thể lực của cơ thể. Lúc này, máy massage lưng phát huy tác dụng trong việc cải thiện lưu thông máu, tăng cường vận chuyển oxy và các dưỡng chất đến tế bào làm việc hiệu quả hơn. Từ đó giúp người bệnh được thư giãn tinh thần, dễ đi vào giấc ngủ và ngủ sâu giấc hơn.

Tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể

Càng lớn tuổi, xương khớp sẽ ngày càng bị thoái hóa, cơ thể sẽ ngày càng yếu hơn do hệ miễn dịch hoạt động kém hiệu quả hơn. Lúc này, máy massage lưng có tác dụng thúc đẩy hoạt động trao đổi chất, từ đó tăng cường hệ miễn dịch của mọi người, giúp người sử dụng ăn ngon, ngủ sâu giấc hơn, sức khỏe tinh thần được cải thiện rõ rệt.

Máy massage lưng Alphay JKAH-2 - Món quà tuyệt vời cho sức khỏe

Máy massage lưng Alphay JKAH-2 là thiết bị đa năng có công dụng xoa bóp, thư giãn, làm nóng thắt lưng, từ đó giúp điều trị bệnh đau thắt lưng hiệu quả.

Ưu điểm của sản phẩm:

+ Lực kéo thông minh: Được thiết kế theo nguyên tắc cấu tạo cơ thể con người nên máy massage lưng Alphay JKAH-2 thể làm giảm áp lực khi có nhịp điệu và thực hiện liên tục.

+ Massage rung động cơ kép: Máy sử dụng động cơ kép để có được tần số thích hợp để kích hoạt lên phần đau mỏi, từ đó giúp cho phần thắt lưng của bạn sẽ được massage và làm giảm cơn đau nhanh chóng.

+ Điều chỉnh nhiệt độ: Máy có 3 mức nhiệt độ khác nhau: 45 – 55°C, 55 – 60°C, 60 – 65°C, giúp người sử dụng dễ dàng điều chỉnh tùy theo ý thích và nhu cầu, giúp phần lưng của bạn được tận hưởng cảm giác ấm áp và thư giãn.

Mua máy massage lưng ở đâu tốt nhất?

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