Mách mẹ cách chọn bàn chải điện cho bé an toàn và dễ sử dụng

Theo các bác sĩ nha khoa, việc sử dụng bàn chải đánh răng điện sẽ có nhiều lợi ích vượt trội so với bàn chải đánh răng thông thường. Nhất là với trẻ em, khi các em còn nhỏ và chưa biết cách để vệ sinh răng miệng sạch sẽ thì việc có một chiếc bàn chải điện sẽ giúp việc vệ sinh răng miệng của các bé tiện lợi hơn.

Bàn chải đánh răng điện giúp các bé làm sạch mảng bám, răng miệng sạch sẽ hơn so với một chiếc bàn chải thông thường.

Bàn chải đánh răng điện giúp bé vệ sinh răng miệng sạch sẽ và dễ dàng hơn

Bàn chải đánh răng điện giúp tiết kiệm kem đánh răng hơn so với bàn chải đánh răng thường.

Bàn chải đánh răng điện có độ bền cao hơn hẳn bàn chải đánh răng thường.

Bàn chải đánh răng điện giúp bé hứng thú và chăm chỉ hơn với việc đánh răng, nhất là với các bé chưa quen với việc tự đánh răng.

2. Các loại bàn chải đánh răng điện

Hiện nay trên thị trường có 3 loại bàn chải đánh răng với 3 công nghệ khác nhau, đó là bàn chải đánh răng điện xoay - dao động, và bàn chải đánh răng sóng âm và sóng siêu âm.

Loại bàn chải đánh răng điện xoay - dao động

Bàn chải này được thiết kế với chuyển động xoay, phần lông bàn chải được sắp xếp thành các búi chéo nhau để xoay vòng hoặc nằm phía trong một vòng tròn xoay.

Loại bàn chải này cũng được gọi là bàn chải điện làm sạch 2D. Cũng có thương hiệu cho thêm tính năng “rung động” gọi là làm sạch 3D. Tuy nhiên khả năng làm sạch của loại bàn chải này chưa được đánh giá cao.

Bàn chải đánh răng điện sóng âm

Bàn chải đánh răng điện sóng là loại bàn chải kết hợp 2 phương pháp làm sạch răng, đó là:

Phương pháp chuyển động cơ học của lông bàn chải, dùng để chà và quét vào bề mặt răng.

của lông bàn chải, dùng để chà và quét vào bề mặt răng. Phương pháp tiếp cận không tiếp xúc với các sóng âm: Đầu bàn chải rung với tốc độ đủ nhanh, trong phạm vi tần số (20-20.000Hz) để làm phá vỡ các mảng bám vi khuẩn ở các vị trí mà lông bàn chải không chà tới được. Loại bàn chải này có đầu bàn chải giống bàn chải đánh răng thông thường nhưng khả năng làm sạch cao hơn hẳn. Vì thế giá bán cũng cao hơn.

Bàn chải đánh răng điện sóng siêu âm

Bàn chải đánh răng điện sóng siêu âm sử dụng công nghệ làm sạch răng mới nhất. Tương tự như bàn chải đánh răng điện sóng âm, nhưng bàn chải đánh răng điện sóng siêu âm có độ rung cao hơn đáng kể, khoảng 20.000Hz hoặc 2.400.000 chuyển động/phút.

Nhờ đó loại bàn chải này giúp loại bỏ mảng bám và vi khuẩn sạch nhất, nhẹ nhàng nhất và cũng hiệu quả nhất. Tuy nhiên giá bàn chải đánh răng điện này giá cao.

3. Một số lưu ý khi lựa chọn bàn chải đánh răng điện cho bé

Hình dạng và kích thước đầu bàn chải. Hãy chọn cho bé một chiếc đầu bàn chải nhỏ, thon, mềm, mỏng. Vì chất lượng của lông bàn chải sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới men răng của bé, nếu chọn đầu bàn chải quá cứng hoặc quá to sẽ làm răng bé bị trầy xước, gây tổn thương men răng và lợi. Do đó, ba mẹ hãy lưu ý để chọn cho bé loại bàn chải đánh răng tốt với lông mềm và vừa vặn với khuôn miệng của bé.

Khả năng thay thế đầu bàn chải. Ba mẹ nên chọn loại bàn chải đánh răng điện cp thể thay thế nhiều đầu bàn chải. Vì bé đang trong độ tuổi lớn lên và sẽ phải thay nhiều loại đầu bàn chải khác nhau theo thời gian.

Màu sắc, họa tiết. Để giúp bé yêu thích việc đánh răng và tự chủ động vệ sinh cá nhân hàng ngày, ba mẹ hãy chọn cho bé một chiếc bàn chải đánh răng điện với màu sắc và họa tiết mà các bé yêu thích, đặc biệt là có hình nhân vật quen thuộc như người nhện, đội chó cứu hộ, đội bay siêu đẳng,...

Nguồn điện. Ba mẹ nên ưu tiên chọn bàn chải đánh răng điện thay vì pin, vì như thế sẽ thuận tiện hơn đi du lịch, không phải tốn chi phí mua pin nhiều lần.

4. Bàn chải điện Mini ROAMAN ST - 031 - Bàn chải đánh răng tốt nhất dành cho trẻ em

Bàn chải đánh răng điện mini ST - 031 là sản phẩm chăm sóc răng miệng hiệu quả dành riêng cho trẻ em. Sản phẩm nổi bật với thiết kế hiện đại tay cầm chống nước giúp trẻ dễ cầm nắm, cùng khả năng làm sạch sâu kẽ răng, ngay cả với trẻ niềng răng cũng có thể hoàn toàn sử dụng sản phẩm này.

Bàn chải máy Mini ROAMAN ST - 031 (dành cho trẻ em)

Ưu điểm của sản phẩm

Bàn chải có 2 chế độ đánh răng giúp bảo vệ và làm sạch sâu răng miệng: chế độ cho răng thường và chế độ cho răng nhạy cảm

Thiết kế siêu gọn và sáng tạo với nút chuyển đổi đặc biệt

Thiết kế dễ thương, bắt mắt, khiến trẻ em thích thú sử dụng

Mặt lông DUPONT mềm mại lên đến 98% giúp tăng cường khả năng làm sạch răng

Khả năng làm sạch: có thể rung lên tới 31.000 lần mỗi phút

Tiếng ồn thấp, cực dễ chịu khi bé sử dụng

Thời lượng pin: Có thể sử dụng liên tiếp 60 ngày

Trên đây là thông tin về cách chọn bàn chải đánh răng điện cho bé. Nếu ba mẹ có nhu cầu mua bàn chải đánh răng điện ROAMAN ST - 031 để giúp bé chăm sóc răng miệng tốt hơn, hãy liên hệ ngay tới số Hotline của Siêu Thị Y Tế để được tư vấn trực tiếp nhé!