Muốn trẻ hóa da mặt, đừng quên sắm máy massage mặt

Máy massage mặt là công cụ làm đẹp dùng để chăm sóc các vùng da trên khuôn mặt. Cấu tạo thông thường của máy massage mặt gồm hai phần: tay cầm và và phần đầu massage.

Là một thiết bị tiên tiến trong việc chăm sóc sắc đẹp, máy massage mặt mang đến cho người dùng những công dụng tuyệt vời mà cách rửa mặt và cách chăm sóc da truyền thống không thể đạt được như:

Giúp thon gọn khuôn mặt: Bằng sự chuyển động xoay tròn kết hợp với cường độ rung phù hợp, máy massage mặt giúp đường nét khuôn mặt trở nên thon gọn hơn, giảm thiểu mỡ thừa trên mặt, nếp nhăn mờ dần, từ đó làm chậm quá trình lão hóa da.

Giúp da săn chắc: Nếu chị em sử dụng máy massage mặt thường xuyên theo hướng từ dưới lên trên thì vùng da trên sẽ được cải thiện rõ rệt, săn chắc và hồng hào hơn hẳn. Chị em có thể sử dụng máy massage ở cả vùng da cổ để giảm thiểu nếp nhăn vì đây là vùng da dễ bị lão hóa nhất.

Tăng cường tuần hoàn máu, kích thích sản sinh tế bào mới: Sử dụng máy massage mặt đều đặn sẽ giúp bạn loại bỏ sâu những chất bẩn còn còn tồn lại trên da, thu nhỏ lỗ chân lông, ngăn ngừa được tình trạng mụn tích tụ, từ đó kích thích sản sinh tế bào mới, giúp da ngày càng sáng đẹp và khỏe mạnh.

3. Những lưu ý khi dùng máy massage mặt

Máy massage mặt có rất nhiều công dụng, tuy nhiên để sử dụng đạt hiệu quả tốt nhất, bạn cần lưu ý:

Phải sử dụng kèm các loại mỹ phẩm chăm sóc da khi dùng máy massage: Nếu không bôi kem dưỡng trước khi dùng máy massage sẽ dẫn đến tình trạng da bị khô, tổn thương và hình thành nhiều nếp nhăn. Vì thế, trước khi sử dụng máy massage, bạn cần bôi kem dưỡng để tăng hiệu quả sử dụng máy.

Tránh thao tác massage quá mạnh: Nếu dùng máy massage quá mạnh sẽ làm da bị tổn thương, độ đàn hồi yếu dần, lâu ngày sẽ khiến da bị lão hóa và hình thành nhiều nếp nhăn. Vì thế bạn nên chọn chế độ massage phù hợp, lực đều vừa phải.

Tránh dùng máy massage quá nhiều lần trong tuần: Nếu dùng máy massage mặt quá nhiều lần trong tuần sẽ gây tổn thương da, khiến da mất đi vẻ bóng và độ đàn hồi. Vì thế bạn chỉ nên duy trì dùng máy massage mặt mỗi tuần từ 1 – 2 lần là đủ.

Tránh dùng máy massage quá lâu: Cũng như hậu quả của việc dùng máy massage quá nhiều, việc sử dụng máy massage quá lâu cũng mang lại kết quả không tốt. Vì thế bạn chỉ nên dùng máy massage theo thời gian chỉ định của nhà sản xuất, tránh dùng lâu hơn.

Không dùng máy massage mặt để massage mắt: Vùng da quanh mắt rất mỏng và dễ bị kích ứng. Nếu bạn dùng máy massage mặt để massage cho mắt sẽ khiến vùng da quanh mắt bị tổn thương và xuất hiện nếp nhăn. Vì thế, nếu muốn chăm sóc tốt cho vùng da quanh mắt, tốt nhất bạn nên trang bị thêm máy massage mắt chuyên dụng.

4. Top 3 máy massage mặt tốt nhất

Máy massage mặt TouchBeauty TB1681

Là thiết bị làm đẹp da mặt hiện đại của thương hiệu nổi tiếng TouchBeauty. Máy massage mặt TouchBeauty TB1681 với kiểu dáng hoàn toàn mới, hiện đại, màu sắc sang trọng có tác dụng hiệu quả trong việc thu nhỏ lỗ chân lông, tăng cường lưu thông máu, giúp làn da giàu sức sống.

Ưu điểm sản phẩm

-Chế độ làm sạch: làm sạch sâu lỗ chân lông và loại bỏ cặn bã thừa trên da

-Độ ẩm: cân bằng độ ẩm của da

-Massage: thúc đẩy tuần hoàn máu

-Chế độ điện cực dương: kích thích máu làm giãn nở lỗ chân lông giúp hấp thụ sản phẩm lên da mặt nhanh chóng

-Chế độ điện cực âm: loại bỏ các tạp chất trên da, làm cho làn da của bạn trắng sáng hơn, mềm và đàn hồi hơn. Máy có thể sử dụng với mặt nạ dưỡng da.

-Bộ đếm thời gian tự động thông minh: tự động tắt nguồn sau 2 phút cho mỗi chế độ để đảm bảo độ chính xác khi điều trị.

Máy massage mặt ion TB1385

Máy massage mặt ion TB1385 là loại máy tích hợp 3 công nghệ trong một thiết bị, giúp chăm sóc da hiệu quả và mang lại làn da trắng sáng, cải thiện làn da trắng sáng rõ rệt.

Ưu điểm sản phẩm:

-3 công nghệ trong một thiết bị: làm sạch sâu cho da, giúp hấp thụ kem tốt hơn và liệu pháp ánh sáng vàng.

-Loại bỏ tạp chất: với chế độ massage ion + và tần số rung nhẹ nhàng của máy giúp loại bỏ bụi bẩn ẩn trong lỗ chân lông và mang lại làn da trắng sáng lâu dài.

-Ánh sáng trị liệu: ánh sáng màu vàng (590nm): Kích hoạt tế bào, làm mới collagen và làm chậm lão hóa da.

-Hai chế độ (liên tục / không liên tục) để sử dụng: hai hệ thống tự động định theo thời gian, 5 phút cho dòng điện và 10 phút cho liệu pháp ánh sáng giúp đảm bảo hiệu quả và độ chính xác khi sử dụng.

Máy nâng cơ và trẻ hóa da TouchBeauty TB1767 3 trong 1

Đây là một sản phẩm cao cấp được thiết kế bởi nhà sáng chế người Nhật Chiaki Murata nổi tiếng. Thiết bị giúp chăm sóc da mặt và chống các dấu hiệu lão hóa hiệu quả trên da mặt, phù hợp cho tất cả mọi loại da.

Ưu điểm của máy:

Đa tính năng với 3 đầu thay thế thực hiện chăm sóc da mặt: liệu pháp ánh sáng điều trị, con lăn căng da xung điện, vi dòng massage ngăn chặn nếp nhăn vùng mắt và môi.

Đầu massage mặt siêu nhỏ: có tác dụng săn chắc da, thúc đẩy tái tạo collagen, ngăn ngừa và giảm hiệu quả các dấu hiệu tuổi tác của da.

Đầu massage vùng mắt & môi siêu nhỏ: tái tạo collagen và làm giảm nếp nhăn ở vùng mắt và môi, mang lại một đôi môi căng bóng và đôi mắt có sức sống hơn.

Đầu ánh sáng trị liệu (Bao gồm 4 ánh sáng):

-Ánh sáng đỏ thúc đẩy tái tạo collagen và giúp ngăn ngừa nếp nhăn.

-Ánh sáng vàng làm cho làn da rạng rỡ, trắng sáng hơn

-Ánh sáng xanh làm giảm mụn trứng cá và ngăn ngừa sự tái sinh của mụn.

- Ánh sáng hồng ngăn chặn mụn và hạn chế da dầu xảy ra

Hy vọng với bài viết trên bạn có thêm thông tin hữu ích để chăm sóc làn da khỏe đẹp và rạng ngời mỗi ngày. Nếu có nhu cầu mua các thiết bị máy massage mặt, bạn hãy liên hệ với Siêu Thị Y Tế theo Hotline 0919 3999 92 để chúng tôi thể giúp bạn lựa chọn sản phẩm máy phù hợp với nhu cầu sử dụng và túi tiền, bạn nhé!