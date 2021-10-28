Muốn mua máy tạo oxy tại nhà, cần lưu ý những gì?

Chất lượng tốt: Máy tạo oxy tốt là loại máy phải đảm bảo được lượng oxy đều đặn và liên tục để đáp ứng được lượng oxy cần thiết cho bệnh nhân. Ngoài ra, máy tạo oxy chất lượng phải là loại máy có khả năng sản xuất được oxy tinh khiết >= 90%. Đây là nguồn oxy quý báu giúp duy trì sự sống cho bệnh nhân.

Không gây tiếng ồn: Để tiết kiệm năng lượng và tránh làm gián đoạn đến nghỉ ngơi của người bệnh, khi mua máy tạo oxy tại nhà, bạn nên chọn những máy hoạt động êm ái, không gây ra tiếng ồn lớn.

Máy tạo oxy 10 lít Owgels OZ-5-01NW0 (OZ-5-01GWO) hoạt động êm ái, ít gây tiếng ồn

Phù hợp với nhu cầu sử dụng: Để tránh lãng phí tiền bạc, bạn nên chọn máy tạo oxy với dung tích phù hợp với nhu cầu sử dụng và đúng theo hướng dẫn của bác sĩ điều trị.

Xuất xứ rõ ràng: Đây là lưu ý quan trọng bạn cần nắm trước khi mua máy. Bạn có thể tìm hiểu thông tin từ nhân viên bán hàng hoặc tham khảo thông tin của người quen để lựa được sản phẩm tốt nhất, tránh mua phải hàng giả hàng kém chất lượng.

Giá thành sản phẩm: Những máy tạo oxy có công suất càng lớn và hoạt động tốt thì càng có giá thành cao hơn. Vì thế để tiết kiệm chi phí bạn nên xác định kỹ về nhu cầu sử dụng, tránh mua sản phẩm với giá thành quá cao so với nhu cầu sử dụng, gây lãng phí tiền bạc

Kinh nghiệm mua máy tạo oxy

Hiện nay, trên thị trường có vô vàn dòng máy tạo oxy, gây khó khăn cho người tiêu dùng trong việc phân loại và lựa chọn. Vậy, để có thể mua được chiếc máy tạo oxy tốt nhất với chi phí tiết kiệm nhất, bạn hãy tham khảo một số kinh nghiệm sau đây:

Trước khi mua, nên hỏi ý kiến của bác sĩ điều trị hoặc những người có kinh nghiệm sử dụng để tìm ra loại phù hợp với nhu cầu sử dụng.

Sàng lọc và tham khảo nhiều nguồn thông tin trước khi mua sản phẩm.

Chỉ nên mua máy có độ ồn dưới 40dBA. Đồng thời nên kiểm tra kĩ càng các thông số kỹ thuật của máy trước khi mua.

Máy tạo oxy 5 lít Wellmed DO2-5EW có khả năng tạo ra lượng oxy tinh khiết >= 93%

Mức độ tinh khiết của máy tạo oxy thường phải đạt 93 – 95% theo tiêu chuẩn.

Nên chọn máy tạo oxy có dung tích từ 3 lít trở lên để hỗ trợ đủ lượng oxy cần thiết. Nếu bệnh nhân mắc bệnh nặng hơn thì sử dụng dung tích nhiều hơn.

Hiệu suất dòng máy tạo oxy 3 lít để hỗ trợ hô hấp, riêng bệnh nhân mắc bệnh nặng cấp tính thì sử dụng dung tích cao hơn.

Không nên ham rẻ mà lựa chọn máy tạo oxy không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng để ngăn ngừa những điều đáng tiếc có thể xảy ra.

Tại sao bạn nên mua máy tạo oxy tại Siêu Thị Y Tế

Sản phẩm chất lượng, xuất xứ rõ ràng: Là đơn vị nhập khẩu và phân phối độc quyền của nhiều dòng máy tạo oxy của các thương hiệu nổi tiếng hàng đầu của thế giới như Longfian, Philip… Tất cả các sản phẩm máy tạo oxy y tế của Siêu Thị Y Tế đều được kiểm định chất lượng kỹ càng trước khi đến tay người tiêu dùng.

Được kiểm định hàng hóa trước khi mua hàng: Khi khách tới mua hàng tại Siêu Thị Y Tế đều có quyền kiểm tra kỹ càng sản phẩm trước khi quyết định mua. Nhân viên bán hàng sẽ hỗ trợ khách hàng kiểm tra chất lượng máy , độ tinh khiết của oxy cũng như hướng dẫn chi tiết cách sử dụng máy cho khách hàng.

Dịch vụ tốt, tiện lợi trong việc đặt hàng: Nếu cần tư vấn trước khi mua, khách hàng sẽ được nhân viên tư vấn tận tình các loại máy phù hợp với nhu cầu sử dụng với tiêu chí đặt sự hài lòng của khách lên hàng đầu. Ngoài ra, trong quá trình sử dụng, nếu bạn còn băn khoăn hay thắc mắc, có thể gọi điện để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Đặc biệt việc đặt mua máy tạo oxy y tế rất tiện lợi, bạn hoàn toàn có thể đặt hàng trên website trực tuyến với thủ tục đơn giản và được giao hàng miễn phí toàn quốc.

Khách hàng đến mua máy tạo oxy 5 lít Owgels OZ-5-01TW0 tại Siêu Thị Y Tế được kiểm tra sản phẩm kỹ lưỡng trước khi mua

Chế độ bảo hành chính hãng, dài hạn: Trong quá trình sử dụng, nếu chẳng may sản phẩm xảy ra hỏng hóc, khách hàng có thể gửi sản phẩm về công ty để được hỗ trợ bảo hành chính hãng miễn phí.

Hàng hóa dồi dào: Là đơn vị phân phối hàng đầu các dòng máy tạo oxy y tế nên Siêu Thị Y Tế luôn có sẵn hàng hóa và đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng, giúp khách hàng tiết kiệm thời gian vì không phải mất công chờ đợi mua sản phẩm.

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Hy vọng bạn sẽ lựa chọn được sản phẩm tốt và phù hợp nhất với mình!