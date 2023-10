Các chuyên gia cho biết, chế độ ăn giàu chất béo cũng chưa hẳn là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này, mà nguyên nhân có thể khá đa dạng: do béo phì, mỡ máu cao, mắc bệnh đái tháo đường, do gene di truyền, do sút cân quá nhanh hay cũng có thể là do tác dụng phụ của một số loại thuốc (như aspirin, steroids, tamoxifen hay tetracycline).