Đã tìm ra loại thuốc mới điều trị hiệu quả bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu

Tin tức thị trường 29/10/2021 16:21

Mới đây, các nhà khoa học đã tìm thấy một loại thuốc, có tên gọi là lanifibranor, có tác dụng hiệu quả trong điều trị bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu.

 

Nguyên nhân mắc bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu

Gan nhiễm mỡ không do rượu là căn bệnh của những người có cơ thể sản sinh quá nhiều mỡ hoặc chuyển hóa lượng mỡ không kịp, khiến cho mỡ thừa được tích trữ trong các tế bào gan và gây nên tình trạng gan nhiễm mỡ.

Đã tìm ra loại thuốc mới điều trị hiệu quả bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu - Ảnh 1

Các chuyên gia cho biết, chế độ ăn giàu chất béo cũng chưa hẳn là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này, mà nguyên nhân có thể khá đa dạng: do béo phì, mỡ máu cao, mắc bệnh đái tháo đường, do gene di truyền, do sút cân quá nhanh hay cũng có thể là do tác dụng phụ của một số loại thuốc (như aspirin, steroids, tamoxifen hay tetracycline).

Và nếu để gan nhiễm mỡ quá nhiều sẽ gây ra căn bệnh viêm gan. Lúc đó, bệnh nhân sẽ có dấu hiệu vàng da, chán ăn, sụt cân, đau bụng hoặc mệt mỏi nhiều. Tuy nhiên, các tổn thương có thể  được hồi phục nếu điều trị đúng cách và kịp thời.

Liệu pháp mới điều trị bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu

Mới đây, các nhà khoa học tại quốc gia Bỉ đã tìm thấy một loại thuốc mới có tên gọi là lanifibranor, giúp ứng phó với căn bệnh này. Các chuyên gia cho hay: Thuốc có thể làm giảm đáng kể nồng độ men gan và các dấu ấn sinh học lipid, viêm và xơ hóa được cải thiện rõ rệt.

Theo tiến sĩ, bác sĩ Sven M. Francque - Khoa Tiêu hóa và Gan mật - Bệnh viện Đại học Antwerp (Bỉ) cho biết, loại thuốc lanifibranor có thể giải quyết cả hai yếu tố thúc đẩy gây bệnh, đáng chú ý nhất là yếu tố rối loạn chức năng mô mỡ, cũng như các cơ chế gây viêm và tạo sợi bên trong gan.

Các nhà nghiên cứu đã chỉ định ngẫu nhiên 247 bệnh nhân không xơ gan, NASH hoạt tính cao theo tỷ lệ 1: 1: 1 nhận 1.200 mg, 800 mg lanifibranor hoặc giả dược, một lần/ngày trong 24 tuần. Kết quả cho thấy, ở cả liều lanifibranor 1.200 mg và 800 mg đều có hiệu quả rõ rệt trong việc điều trị bệnh viêm gan nhiễm mỡ không do rượu mà không làm trầm trọng thêm tình trạng xơ hóa.

Các tác dụng phụ của thuốc lanifibranor đã được thấy ở 4% bệnh nhân, đáng chú ý là có tác dụng phụ tăng cân.

Viêm gan nhiễm mỡ không do rượu là một căn bệnh phức tạp về mặt sinh lý và cần được giải quyết đồng thời ở các mục tiêu khác nhau để có tác động đáng kể đến bệnh. Tuy nhiên, với việc phát hiện và đưa thuốc lanifibranor trong việc điều trị viêm gan nhiễm mỡ không do rượu hứa hẹn sẽ cải thiện hiệu quả căn bệnh này ở cả 2 khía cạnh trên.

 

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Từ khóa:   gan nhiễm mỡ thuốc rượu

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