Cho dù là y học cổ truyền hay y học hiện đại ngày nay đều nhấn mạnh tầm quan trọng của chất lượng giấc ngủ với sức khỏe con người. Đặc biệt, có 5 việc nếu bạn duy trì làm hàng ngày trước khi đi ngủ 30 phút không chỉ giúp bạn ngủ ngon hơn mà còn có thể đẩy lùi nhiều bệnh tật nguy hiểm.

Bạn không nhất thiết phải tập 1 bài tập bài bản hay phức tạp, mà đơn giản, bạn chỉ cần tập các động tác hít thở, kéo căng các chi hoặc giãn cơ trực tiếp trên giường cũng đủ cho bạn có một giấc ngủ ngon.

Vận động mạnh hoặc tập những môn thể thao mất nhiều sức trước khi đi ngủ sẽ khiến bạn khó ngủ, trằn trọc. Thay vào đó, hãy tập những động tác thể dục nhẹ nhàng hoặc ngồi thiền, giãn cơ cũng rất tốt.

Hoặc bạn cũng có thể dành 10 phút trước khi đi ngủ ngồi thiền, giúp bạn tĩnh tâm, ngủ ngon mà lâu dài còn rất tốt cho sức khỏe, giúp bạn kiểm soát tốt tâm trạng của mình.

Mát xa da đầu

Phần đầu tập trung nhiều huyệt đạo quan trọng của cơ thể, vì thế nếu da đầu được mát xa hàng ngày sẽ cải thiện sức khỏe rõ rệt.

Để thực hiện mát xa da đầu, bạn có thể dùng lược. Đầu tiên, bạn dùng lược chải thẳng phần tóc, bắt đầu từ trán, chải từ trên xuống dưới, dùng sức tay vừa phải. Sau đó bạn dùng các đầu ngón tay, nhẹ nhàng mát xa da đầu, tập trung xoay nhẹ nhiều lần ở đỉnh đầu. Bạn cứ làm như vậy lặp đi lặp lại 30 lần trở lên, đến khi cảm thấy da đầu tê tê thì có thể dừng lại.

Động tác tưởng đơn giản này nhưng kì thực có tác dụng rất lớn trong việc lưu thông máu não, giúp não nhận được đầy đủ oxy. Từ đó giúp nâng cao trí nhớ hiệu quả, bảo vệ chân tóc, củng cố nang tóc và giảm trừ mệt mỏi cho đầu óc.

Uống nước

Uống nước ở bất kỳ thời điểm nào trong ngày đều rất tốt cho tim mạch, nhưng nếu bạn uống 1 ly nước lọc trước khi đi ngủ còn có tác dụng nhiều hơn thế. Vì uống nước vào thời điểm này không chỉ giúp bạn ngủ ngon và sâu giấc hơn mà còn được chứng minh rằng có tác dụng hiệu quả trong việc giảm nguy cơ hình thành cục máu đông, ngăn ngừa bệnh huyết khối và tim mạch.

Ngoài ra, uống nước ấm trước khi đi ngủ còn giúp làn da được cấp ẩm đầy đủ, từ đó giảm nếp nhăn và làm chậm lão hóa da hiệu quả.

Ngâm chân

Tuy là một khu vực tập trung nhiều huyệt đạo của cơ thể nhưng chân lại cách xa tim, vì thế nếu máu cung cấp không đủ cho chân sẽ ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của nhiều cơ quan như gan, thận.

Vì vậy, duy trì thói quen ngâm chân đều đặn vào buổi tối sẽ giúp bạn có một giấc ngủ tốt hơn, sâu hơn, tốt cho gan và thận. Không chỉ vậy, ngâm chân với nước ấm còn giúp điều hòa hệ thần kinh, thúc đẩy tuần hoàn máu, đẩy nhanh quá trình trao đổi chất diễn ra hiệu quả, cải thiện sức khỏe và sắc đẹp.

Để đạt được hiệu quả tối đa, bạn nên kết hợp massage nhẹ nhàng trong quá trình ngâm chân hoặc thêm các thành phần tự nhiên như muối, chanh, gừng hay thảo dược…

Lưu ý nước ngâm chân không nên nóng quá 45 độ C kẻo bị bỏng chân và không ngâm chân quá 30 phút mỗi ngày.

Xoa bóp lòng bàn chân

Hàng ngày, trước khi đi ngủ, bạn nên dùng ngón tay cái xoa bóp bàn chân và massage 100 lần theo chiều kim đồng hồ. Việc làm này không chỉ giúp bạn ngủ ngon mà còn có thể điều hòa kinh mạch, bổ thận, bổ khí, giải trừ mệt mỏi, chống lão hóa, từ đó giúp kéo dài tuổi thọ.

Ngoài ra, bạn cũng không nên ăn tối quá khuya, tắm nước lạnh hoặc tắm khuya, uống bia rượu, nhịn tiểu... Hãy tập cho mình một thói quen ngủ sớm, tránh bật đèn khi ngủ và ngủ ít nhất 6 tiếng mỗi ngày để luôn khỏe mạnh và sống lâu hơn.