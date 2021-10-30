Mách bạn 5 tiêu chí mua máy lọc nước ion kiềm phù hợp với nhu cầu

Máy lọc nước ion kiềm có khả năng tạo ra nguồn nước tinh khiết với nhiều chất khoáng, rất có lợi cho sức khỏe con người

Máy lọc nước ion kiềm tốt nhất phải là loại máy có công nghệ lọc tiên tiến, phù hợp với nguồn nước đầu vào để đảm bảo nước được lọc sạch nhất. Hiện nay có 3 công nghệ lọc nổi bật là Nano, UF và RO.

Tại các nước tiên tiến như Mỹ, Anh, Nhật Bản,.. đa số máy lọc nước ion kiềm sử dụng các công nghệ lọc Nano hoặc UF vì nguồn nước đầu khá sạch, không cần phải lọc lại quá nhiều.

Nhưng tại Việt Nam, đa số nguồn nước đầu vào còn ô nhiễm và chứa nhiều tạp chất có hại thì công nghệ lọc Nano hay UF không thực sự phù hợp. Thay vào đó, bạn nên chọn máy lọc nước ion kiềm có công nghệ RO.

Lý do là vì màng lọc RO có kích thước khe lọc siêu nhỏ (0.0001 - 0.0005 micromet) nhỏ hơn từ 10 - 100 lần khi so với màng UF và Nano nên máy lọc nước RO có khả năng loại bỏ hầu hết các chất rắn, ion kim loại nặng, vi sinh vật, vi khuẩn có trong nước... để đảm bảo nước ion kiềm đạt chuẩn có thể uống trực tiếp mà không cần đun sôi.

Có khả năng tạo ra nước có dải PH rộng

Khi mua máy lọc nước ion kiềm, bạn nên chú ý chọn những loại máy có khả năng tạo ra nước có dải PH rộng (PH từ 2.5 - 11.5). Nếu máy có dải pH càng rộng thì sẽ tạo ra được nhiều loại nước có chức năng khác nhau, đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng của người dùng.

Dải PH rộng có khả năng tạo ra 7 - 12 loại nước, với các thành phần khoáng chất có lợi phục vụ khác nhau cho các nhu cầu hàng ngày như: nấu ăn, pha sữa, làm đẹp da, vệ sinh sát khuẩn, giúp cải thiện nhiều chứng bệnh (tiểu đường, bệnh phổi, huyết áp,...)

Chất liệu tấm điện cực của máy lọc nước ion kiềm

Đây là tiêu chuẩn vô cùng quan trọng mà bạn nên lưu tâm bởi chất liệu các tấm điện cực là bộ phận quan trọng nhất quyết định chất lượng nước tạo ra. Hiện nay, máy lọc nước ion kiềm có 2 chất liệu tấm điện cực được sử dụng nhiều nhất, đó là Platinum (vàng trắng) và Titan.

Platinum và Titan là hai kim loại quý có tính trơ, ít bị ăn mòn trong quá trình điện phân, Platinum có tính dẫn điện và độ bền tốt hơn so với titan nên được ứng dụng nhiều trong các loại máy ion kiềm cao cấp.

Chọn máy tạo ra nguồn nước giàu hydro hoà tan cao

Hiện nay, hầu hết các máy lọc nước ion kiềm có mặt trên thị trường đều có thể tạo nước ion kiềm ở mức PH 9.5. Tuy nhiên, ngoài tính kiềm thì nước tạo ra từ máy lọc nước ion kiềm còn chứa nhiều hydro hòa tan, giúp làm tăng khả năng chống oxy hóa. Từ đó giúp tăng cường sức đề kháng, đẩy lùi gốc tự do, góp phần phòng ngừa và hỗ trợ điều trị bệnh cho người sử dụng.

Mua sản phẩm đến từ thương hiệu uy tín, chất lượng

Mua máy lọc nước ion kiềm từ các thương hiệu uy tín, chất lượng sẽ giúp bạn yên tâm sử dụng lâu dài. Cùng với đó là chính sách bảo hành dài hạn giúp bạn giảm thiểu tối đa rủi ro khi sử dụng.

Những thương hiệu hàng đầu của dòng máy lọc nước ion kiềm có thể kể đến như: Panasonic, Fuji Smart, Toppuror…

Máy lọc nước điện giải Ion TPR-WI588 là loại máy lọc nước bán chạy nhất tại hệ thống Siêu Thị Y Tế. Đây là sản phẩm tiêu biểu của thương hiệu nổi tiếng Toppuror - Thương hiệu máy lọc nước hàng đầu của Taiwan, có đầy đủ các chứng nhận quốc tế về chất lượng

Máy lọc nước điện giải Ion TPR-WI588

So với những dòng máy khác cùng loại, sản phẩm ưu việt hơn nhờ có 5 tấm lá điện phân để tách ra ion và tạo ra nhiều cấp độ pH nhằm đáp ứng nhiều mục đích chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp khác nhau.

Vì thế, thiết bị có khả năng tạo ra 7 loại nước tương ứng với 7 cấp độ pH (4 mức kiềm, 1 mức độ tinh khiết và 2 mức độ axit). Loại máy lọc nước này cũng có dải pH rộng nhất từ 4.5 - 11. Đặc biệt, máy có thiết kế thông minh với khả năng tự làm sạch sau mỗi lần sử dụng nước kiềm.