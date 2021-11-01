Khám phá Top 3 máy tạo oxy tốt nhất cho gia đình năm 2021

Máy tạo oxy Wellmed 5 lít là thiết bị y tế hỗ trợ điều trị hiệu quả cho các bệnh nhân mắc các bệnh liên quan đến đường hô hấp như bị phổi tắc nghẽn mãn tính, viêm phổi... và những người thở không hiệu quả.

Máy có khả năng cung cấp lượng oxy tinh khiết trung bình trên 93% với lưu lượng 5 lít/phút, đáp ứng tốt cho nhu cầu bệnh nhân đang cần điều trị tại nhà hoặc các phòng khám, bệnh viện.

https://sieuthiyte.com.vn/data/images/San-Pham/may-tao-oxy-wellmed-do25a-series-5-lit-bsndm1.jpg

Đặc biệt, máy còn được tích hợp tính năng xông khí dung giúp người dùng có thể sử dụng trực tiếp, chuyển dung dịch thuốc sang dạng sương mù để xông hoặc hít, từ đó tăng cường hiệu quả trong việc điều trị các bệnh hô hấp cũng như tiết kiệm chi phí khám bệnh.

Ưu điểm nổi bật của sản phẩm:

-Tích hợp 2 chức năng tạo oxy và xông khí dung trong cùng một sản phẩm.

-Có thể sản xuất oxy tinh khiết AVG: 93% ± 3%.

-Khả năng hoạt động liên tục 24 giờ, đáp ứng tốt cho nhu cầu sử dụng oxy tại nhà.

-Hiện đại với 4 hệ thống báo động: báo động nồng độ oxy thấp, báo động tắt nguồn, báo động lỗi tuần hoàn áp suất và báo động lỗi máy nén.

-Trọng lượng nhẹ chỉ 15.9kg.

-Máy hoạt động êm ái, không gây khó chịu đến người dùng (độ ồn dưới 45dB).

2.Máy tạo oxy 5 lít OZ-5-01TW0

Là máy tạo oxy thế hệ mới của thương hiệu Owgels nổi tiếng tại CHLB Đức, máy tạo oxy 5 lít OZ-5-01TW0 có thiết kế đặc biệt, tạo độ ẩm và có máy phun sương. Sản phẩm đạt chất lượng Châu Âu và được FDA cấp giấy chứng nhận.

Máy tạo oxy 5 lít Owgels OZ-5-01TW0 - Có Xông Mũi

Ưu điểm nổi bật của sản phẩm:

-Đến từ thương hiệu Owgels nổi tiếng tại Đức, có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản phẩm thiết bị về hô hấp.

-Tạo ra lưu lượng oxy 0.5-5 lít/phút, độ tinh khiết của oxy đạt 96%, đáp ứng tốt được nhu cầu của người sử dụng với lượng oxy đều đặn tại nhà.

-Máy được trang bị thêm chức năng xông mũi họng, hỗ trợ tốt cho quá trình điều bệnh.

-Sản phẩm có tuổi thọ cao, có thể hoạt động nhiều giờ mà không làm ảnh hưởng đến chất lượng của máy.

-Thiết kế bình tạo ẩm đặc biệt, bộ lọc nằm bên ngoài, giúp người sử dụng dễ dàng bảo trì máy.

-Thiết kế thông minh với chế độ đèn báo khi nguồn điện bị tắt hoặc khi có áp lực thấp hoặc cao.

-Khung máy chắc chắn, bền bỉ, đạt chất lượng Châu Âu, vỏ máy được làm bằng kim loại chống cháy, đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

-Sản phẩm có kích thước nhỏ gọn, được trang bị 4 bánh xe và tay cầm thuận lợi có thể dùng di chuyển tại nhà hoặc bệnh viện.

3.Máy tạo oxy 5 lít Reiwa K5BW

Là thiết bị cung cấp nguồn oxy tinh khiết với dung tích 5 lít, xuất xứ từ thương hiệu Reiwa hàng đầu, máy tạo oxy 5 lít Reiwa K5BW có khả năng phát hiện các lỗi như nồng độ oxy thấp và hiển thị các cảnh báo an toàn, giúp người dùng dễ dàng phát hiện sự cố và sửa chữa kịp thời.

Máy tạo oxy 5 lít Reiwa K5BW

Thiết bị dùng để hỗ trợ điều trị hiệu quả cho các bệnh nhân được chẩn đoán cần bổ sung oxy, bệnh nhân mắc các bệnh đường hô hấp như ho, hen suyễn, viêm phổi, phổi tắc nghẽn mãn tính…và được sử dụng rộng rãi tại nhà riêng hoặc các phòng khám, bệnh viện lớn.

Ưu điểm của máy tạo oxy Reiwa 5 lít:

-Máy có khả năng tạo ra nguồn oxy y tế có nồng độ tinh khiết cao 93% +/-3%, đáp ứng tốt cho mọi nhu cầu chữa bệnh của người dùng.

-Được trang bị thêm tính năng thống kê thời gian hoạt động của máy, giúp người dùng có thể xem lại dữ liệu khi cần.

-Chức năng bảo vệ máy khi xuất hiện tình trạng quá tải nhiệt hoặc máy hoạt động quá tải.

-Máy có hệ thống báo động khi máy mất nguồn đột ngột, áp suất thấp/cao, độ tinh khiết dưới 82%.

-Khả năng hoạt động êm ái, độ ồn ≤ 48 dB, không ảnh hưởng đến giấc ngủ của người bệnh.

Là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực phân phối chính hãng các thiết bị y tế chính hãng, Siêu Thị Y Tế là địa chỉ uy tín được nhiều khách hàng tin tưởng và ủng hộ. Nếu bạn cần mua máy tạo oxy nói riêng và các thiết bị y tế nói chung, bạn có thể ghé trực tiếp các cửa hàng của hệ thống Siêu Thị Y Tế hoặc đặt hàng trên website https://sieuthiyte.com.vn/may-tao-oxy để được hỗ trợ tư vấn tận tình và giao hàng tận nơi nhanh chóng.