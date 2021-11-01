Top 3 loại trái cây cần tránh sử dụng nếu bạn muốn giảm cân

Những người giảm cân thường dễ gặp phải tình trạng táo bón, đó là lý do vì sao chuối lại là loại thực phẩm dễ bắt gặp nhất trong chế độ ăn của người giảm cân.

Thực tế, có nhiều nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng ngoài tác dụng nhuận tràng, chuối còn có giá trị dinh dưỡng đáng kể. Tuy nhiên lượng calo của chuối lại không hề thấp. Vì thế nếu bạn chỉ cần ăn 100g chuối - tương đương với 92 calo được hấp thụ vào cơ thể - thì bạn cần phải dành 15p đi bộ để tiêu thụ hết lượng calo đó.

Do đó, những ai muốn giảm cân thì chỉ nên ăn 1 quả chuối/ngày là đủ, nhất là không nên dùng chuối thay cơm hàng ngày.

-Quả dừa

Dù là cơm dừa hay nước cốt dừa thì đều chứa lượng calo rất cao. Cứ 100g cơm dừa sẽ chứa khoảng 12g chất béo. Như vậy, nếu ăn cả quả dừa về cơ bản sẽ cung cấp đủ tổng lượng calo trong một ngày của bạn, và điều này cũng đồng nghĩa với việc nếu bạn vẫn tiếp tục ăn cơm dừa hoặc uống nước dừa vào các bữa khác trong ngày, chắc chắn bạn sẽ bị tăng cân nhanh chóng.

Nếu bạn thực sự thích dừa và cũng không muốn tăng cân quá nhiều, bạn hãy lựa chọn nước dừa thay cho việc ăn cơm dừa vì nếu đem ra so sánh, nước dừa có hàm lượng calo thấp hơn so với cơm dừa.

Quả bơ

Bơ là loại trái cây được cảnh báo cần sử dụng cẩn thận trong quá trình giảm cân bởi hàm lượng chất béo trong bơ rất cao. Bạn vẫn có thể sử dụng bơ như một nguồn cung cấp chất béo cho cơ thể trong ngày, vì cơ thể bạn luôn cần tiêu thụ một số chất béo trong quá trình giảm cân, tuy nhiên, bạn cần lưu ý đừng nên ăn quá nhiều. Mỗi ngày bạn chỉ nên ăn nửa quả, và cách ăn tốt nhất là trộn salad rau với quả bơ để sử dụng.

2.Top 3 loại trái cây ăn hoài không sợ tăng cân

-Cà chua

Ở Nhật Bản, người ta coi cà chua như một phương pháp giảm cân mới bởi tính chất mọng nước, giàu chất xơ và giàu vitamin A, C nhưng lại chứa lượng calo rất thấp, rất thích hợp để giảm cân. Theo một số nghiên cứu được tiến hành, nếu bạn kiên trì ăn cà chua trong 1 tháng bạn có thể giảm được ít nhất 2kg.

Để đạt hiệu quả giảm cân, bạn cần ăn 1 quả cà chua trước mỗi bữa ăn hoặc 2 quả trước bữa tối. Sau quá trình giảm cân thành công ở tháng đầu tiên, bạn vẫn nên duy trì thói quen ăn như vậy trong 3-6 tháng tiếp theo để tránh tăng cân trở lại sau khi ngừng ăn cà chua.

-Quả táo

Táo là nguồn cung cấp chất xơ, vitamin và khoáng chất lớn nhưng lượng calo lại khá thấp. Do đó, việc ăn táo thường xuyên mang đến kết quả không nhỏ cho những ai đang muốn giảm cân.

Tuy nhiên, bạn cần lưu ý ăn táo đúng thời điểm để quá trình giảm cân diễn ra tốt nhất, đó là: ăn buổi sáng khi bụng đói, ăn trước bữa trưa và ăn sau khi kết thúc bữa chính 2 tiếng.

-Quả kiwi

Kiwi chứa một lượng vitamin C khổng lồ, đó chính là lý do vì sao rất nhiều phụ nữ sử dụng hàng ngày để có một làn da và mái tóc khỏe mạnh. Ngoài ra, kiwi cũng chứa nhiều chất xơ nhất trong các loại hoa quả và chứa một lượng kali dồi dào.

Enzyme phân giải protein có trong quả kiwi cũng rất mạnh, vì lẽ đó nên nhiều người thường dùng kiwi kết hợp ăn cùng với các món ăn với thịt động vật. Do đó, nếu muốn giảm cân, bạn nên ăn kiwi thường xuyên và hàng ngày.