Mỗi người có một thói quen đánh răng khác nhau, nhưng hầu hết đều gặp phải vấn đề đánh răng quá nhanh hoặc quá lâu.

Thực chất, đánh răng quá lâu có thể làm men răng bị bào mòn, từ đó gây tổn thương nướu và khoang miệng. Ngược lại, nếu bạn đánh răng quá nhanh sẽ không đủ thời gian để kem đánh răng chưa phát huy hết tác dụng, khiến răng chưa được vệ sinh sạch sẽ và từ đó gây ra các bệnh về răng miệng.

Phó giáo sư lâm sàng Eugene Antenucci tại Đại học Nha Khoa New York (Mỹ) chia sẻ, 2 phút là khoảng thời gian hợp lý nhất để đánh răng, cho dù bạn dùng bàn chải thường hay bàn chải điện. Còn nếu bạn đang chỉnh nha hoặc đang phải điều trị nha khoa, hãy tham khảo ý kiến của bác sĩ để điều chỉnh thời gian đánh răng cho phù hợp.

Chải răng sai cách

Chải răng theo chiều ngang là thói quen thường thấy của rất nhiều người, trong khi đó nếu chải đúng kỹ thuật phải là chải theo chiều dọc, liên tục di chuyển lên xuống 2 hàm răng để tạo ra các vòng tròn. Nếu chải răng theo chiều ngang không chỉ khiến răng không được làm sạch, nhất là các vùng kẽ răng, mà còn làm tổn thương nướu, nhanh hỏng bàn chải.

Vì thế, khi đánh răng, hãy đặt phần tay cầm của bàn chải sao cho phần lông tạo ra một góc 30 - 45 độ, sau đó xoay cổ tay theo chuyển động tròn. Và hãy nhớ chải kỹ cả mặt sau của răng theo chiều dọc để làm sạch được toàn bộ mặt răng.

Ngoài ra, chải răng quá mạnh cũng là sai lầm phổ biến của những người trẻ tuổi. Vì nếu sử dụng quá nhiều sức khi đánh răng, ngay cả khi bạn đang sử dụng một bàn chải mềm thì bạn cũng dễ bị tụt lợi, lộ chân răng và mòn men răng.

Sử dụng kem đánh răng sai cách

Dùng quá nhiều kem đánh răng trong một lần đánh và chọn kem đánh răng có nồng độ fluor quá cao là 2 sai lầm phổ biến nhiều người mắc phải.

Chỉ nên dùng khoảng 2 hạt đậu kem đánh răng cho mỗi lần là đủ (Hình minh họa)

Thực tế, việc dùng quá nhiều kem đánh răng không hề tăng hiệu quả làm sạch như bạn nghĩ. Ngược lại, nó còn tạo ra nguy cơ các hợp chất kẽm trong kem sẽ tấn công hệ thần kinh và bạn sẽ khó có thể làm sạch hoàn toàn sau khi đánh răng. Vì vậy, bác sĩ nha khoa khuyến cáo bạn chỉ nên dùng khoảng 2 hạt đậu kem đánh răng cho mỗi lần là đủ.

Ngoài ra, cũng không ít người hiểu lầm rằng nồng độ flour càng cao thì càng nhanh sạch. Thực tế, nếu hàm lượng fluor trong kem đánh răng quá cao sẽ khiến răng bị nhiễm fluor và chuyển sang ố vàng. Đặc biệt, trẻ em nếu nuốt phải các loại kem đánh răng này còn bị ngộ độc.

Không súc miệng, chải lưỡi

Lưỡi là nơi chứa vô số vi khuẩn có hại. Bởi bã thực phẩm hoặc mảng bám sẽ dễ dàng mắc lại trong các gai nhú trên bề mặt lưỡi. Và đó chính là lý do tại sao bạn cần đánh lưỡi hàng ngày.

Bạn cũng không thể làm sạch hoàn toàn khoang miệng và các kẽ răng nếu không dùng nước súc miệng. Các bác sĩ nha khoa khuyên bạn nên súc miệng lại với nước súc miệng không chứa cồn và hydrogen peroxide để đảm bảo tống sạch toàn bộ chất bẩn, mảng bám, kem đánh răng ra khỏi miệng.

Không thay bàn chải thường xuyên

Dù bàn chải còn mới hoặc không bị tưa cũ, các bác sĩ nha khoa vẫn khuyên bạn nên thay mới bàn chải đánh răng 3 tháng 1 lần. Lý do là vì có nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, ở thời điểm đó, mỗi bàn chải trung bình chứa hơn 10 triệu vi khuẩn.

Đặc biệt, nếu bạn vừa trải qua các trận đau ốm do vi khuẩn, virus thì càng nên thay thế bàn chải đánh răng sớm để tránh bị tái nhiễm hoặc lây lan cho người trong gia đình.