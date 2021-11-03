Đây chính là lý do vì sao máy tạo oxy 5 lít Philips EverFlo luôn nằm trong top bán chạy

Thở oxy là một trong những liệu pháp điều trị hiệu quả dành cho các bệnh nhân mắc các bệnh về đường hô hấp. Máy tạo oxy Philips EverFlo là sản phẩm máy tạo oxy 5 lít giúp bệnh nhân có thể điều trị ngay tại nhà, không cần phải tốn sức đến phòng khám, bệnh viện, từ đó tiết kiệm thời gian và chi phí điều trị, mang lại sự thoải mái trong cuộc sống.

Tiết kiệm và hiệu quả

Máy tạo oxy 5 lít Philips EverFlo được thiết kế đặc biệt phục vụ riêng cho việc điều trị liệu pháp oxy tại nhà, giúp tiết kiệm chi phí điều trị bệnh tại các bệnh viện, cơ sở y tế.

Máy tạo oxy Philips Everflo cho lưu lượng oxy đầu ra liên tục 5LPM, từ đó giúp tiết kiệm điện và hạn chế việc sản sinh nhiệt so với đa số các máy thở oxy thông thường khác hiện nay.

Giải pháp thở oxy hiệu quả tại nhà

Việc sử dụng liệu pháp thở oxy truyền thống có rất nhiều điểm hạn chế như phải đổi vỏ thường xuyên, bình oxy nặng, bất tiện trong việc di chuyển và gây ồn ào trong quá trình sử dụng. Philips EverFlo đã giải quyết tất cả các hạn chế đó với những ưu điểm tuyệt vời như: Máy có độ ồn cực thấp, không làm ảnh hưởng đến quá trình nghỉ ngơi của bệnh nhân; Thiết kế gọn nhẹ, dễ dàng di chuyển, rất thích hợp sử dụng tại nhà riêng.

Hệ thống 4 bánh xe giúp di chuyển dễ dàng, tiện lợi khi sử dụng tại nhà

Sử dụng đơn giản và dễ bảo trì

Máy tạo oxy 5 lít Philips EverFlo rất dễ sử dụng với bảng điều khiển đơn giản chỉ với 2 nút On/Off chuyển đổi, giúp người dùng dễ dàng kiểm soát mà không gây nhầm lẫn với các tính năng bổ sung khác.

Đèn báo hiệu ở công tắc sáng cho biết máy đã được bật

Ngoài ra, thiết bị còn được trang bị đèn báo động ở từng tính năng với 3 màu xanh, vàng, đỏ và hệ thống âm thanh báo động khi phát hiện máy có lỗi.

Thương hiệu uy tín

Máy tạo oxy Philips EverFlo được sản xuất bởi thương hiệu hàng đầu Hoa Kỳ - Philips Respironics. Đây là hãng sản xuất thiết bị y tế chuyên dụng với hàng loạt các sản phẩm chăm sóc sức khỏe về hô hấp như máy xông mũi họng (máy khí dung), máy trợ thở, máy tạo oxy buồng hít hen suyễn.

2.Mua máy tạo oxy Philips EverFlo ở đâu chính hãng, chất lượng?

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