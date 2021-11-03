Viêm da dị ứng (AD) hay còn được gọi dưới tên gọi khác là viêm da cơ địa, hay bệnh eczema. Đây là một bệnh viêm da mãn tính với cơ chế sinh bệnh phức tạp, có liên quan đến bệnh di truyền, rối loạn chức năng miễn dịch và các yếu tố môi trường…

Dấu hiệu đặc trưng của bệnh là tổn thương da khô và ngứa. Do ngứa gãi nhiều khiến da bị dày lên và nếu càng gãi thì càng tạo ra vòng luẩn quẩn, làm cho bệnh nặng hơn. Những người bị căn bệnh viêm da dị ứng cũng dễ bị nhiễm trùng do các loại vi khuẩn, virus và nấm hơn.

Hiện nay, có rất nhiều bệnh nhân không đáp ứng tốt với các phương pháp điều trị hiện có và không kiểm soát được bệnh tình.

Kem bôi Opzelura – Một liệu pháp trị bệnh mới

Opzelura là loại kem bôi có chứa ruxolitinib - một chất có tác dụng ức chế chọn lọc JAK1/JAK2, là chất ức chế JAK (Janus kinase) tại chỗ đầu tiên và duy nhất được chấp thuận sử dụng tại Mỹ để điều trị tại chỗ các loại bệnh viêm da dị ứng từ nhẹ đến trung bình.

Thuốc là cơ hội lựa chọn điều trị tại chỗ mới nhắm vào đúng nguồn gốc của chứng viêm (Hình internet)

Thuốc được dùng cho các bệnh nhân không bị suy giảm miễn dịch từ 12 tuổi trở lên và không thể kiểm soát được bệnh bằng các liệu pháp kê đơn tại chỗ, hoặc chống chỉ định với các liệu pháp điều trị hiện có.

Việc chấp thuận kem bôi Opzelura là một tiến bộ quan trọng trong việc điều trị căn bệnh viêm da mãn tính, và với việc phê duyệt của cục FDA sẽ cung cấp cho bệnh nhân thêm một cơ hội lựa chọn điều trị tại chỗ mới nhắm vào đúng nguồn gốc của chứng viêm.

Ngoài ra, kem Opzelura cũng đang trong giai đoạn phát triển 3 để điều trị bệnh bạch biến cho thanh thiếu niên và người trưởng thành.

Những lưu ý khi dùng thuốc

-Kem Opzelura chỉ được dùng để sử dụng ngoài da. Không nên để thuốc dính vào mắt, miệng, hoặc âm đạo.

-Không nên sử dụng thuốc Opzelura kết hợp với quá trình điều trị sinh học, vì các chất ức chế JAK khác hoặc các chất ức chế miễn dịch mạnh, chẳng hạn như azathioprine hoặc cyclosporine…

-Opzelura có thể gây ra các tác dụng phụ nghiêm trọng, bao gồm:

+Nhiễm trùng nghiêm trọng: Do chứa ruxolitinib (là chất ức chế Janus kinase -JAK) nên kem bôi Opzelura có thể làm giảm khả năng chống lại nhiễm trùng của hệ thống miễn dịch. Một số người khi dùng thuốc ức chế JAK qua đường uống đã bị nhiễm trùng nghiêm trọng, bao gồm bệnh lao, viêm phổi và nhiễm trùng do vi khuẩn.

+Các vấn đề về ung thư và hệ thống miễn dịch: Do khả năng có thể làm thay đổi cách thức hoạt động của hệ thống miễn dịch, nên kem bôi Opzelura có thể làm tăng nguy cơ mắc một số bệnh ung thư khi dùng thuốc ức chế JAK bằng đường uống, đặc biệt ở người đã và/hoặc đang hút thuốc. Vì vậy, cần kiểm tra da thường xuyên trong quá trình điều trị bằng O.

+Tăng nguy cơ mắc các biến cố tim mạch lớn: Như các chứng đau tim, đột quỵ hoặc tử vong do tim ở những người có các yếu tố nguy cơ tim mạch và những người hút thuốc hiện tại hoặc trước đây, trong khi sử dụng chất ức chế JAK để điều trị các tình trạng viêm.

+Cục máu đông: Các triệu chứng huyết khối tĩnh mạch sâu (DVT) hoặc phổi (thuyên tắc phổi, PE) có thể xảy ra ở một số người dùng thuốc Opzelura. Điều này có thể nguy hiểm đến tính mạng.

+Ảnh hưởng đến máu: Kem bôi Opzelura có thể làm giảm tiểu cầu, bạch cầu, hồng cầu (thiếu máu). Vì thế cần ngưng điều trị nếu có các dấu hiệu của tình trạng số lượng tế bào máu thấp xảy ra.

+Tăng cholesterol: Sự gia tăng cholesterol đã xảy ra ở những người khi sử dụng ruxolitinib bằng đường uống.

-Ngoài ra, trước khi bắt đầu điều trị bằng thuốc Opzelura, người bệnh cần trao đổi với bác sĩ nếu:

+Người bệnh đang điều trị nhiễm trùng hoặc bị nhiễm trùng tái phát.

+Người bệnh mắc các bệnh tiểu đường, bệnh phổi mãn tính, HIV hoặc hệ thống miễn dịch kém.

+Người bệnh bị lao hoặc tiếp xúc gần với người mắc lao.

+Người bệnh đã bị bệnh zona (herpes zoster) hoặc viêm gan B hoặc C.

+Người bệnh có các triệu chứng của nhiễm trùng như: Sốt, đổ mồ hôi hoặc ớn lạnh, đau cơ, ho hoặc khó thở, giảm cân, cảm thấy rất mệt mỏi, đã từng có cục máu đông trong tĩnh mạch chân hoặc phổi.