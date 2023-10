Theo bác sĩ Nguyễn Đình Bình (giảng viên y học trường Đại học Đông Đô): "Trên bàn tay người có chứa nhiều vi khuẩn hơn so với những gì mắt thường trông thấy được. Nhiều nghiên cứu chứng minh trên 1cm2 da của con người có thể chứa tới 40.000 vi khuẩn, thậm chí con số này trên lòng bàn tay, móng tay, kẽ tay… còn cao hơn nữa. Do đó chúng ta nên rửa sạch tay bằng xà phòng trước khi ăn hoặc vo gạo".

Tuy số lượng vi khuẩn này có thể bị tiêu diệt ở nhiệt độ cao khi gạo được nấu chín nhưng rửa tay trước khi vo gạo vẫn là cách làm đúng nhất để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Vo gạo quá kỹ

Nhiều người quan niệm rằng càng vo gạo kỹ thì càng sạch, nhưng thực tế chính phần nước màu trắng đục lại chứa nhiều chất dinh dưỡng nhất. Việc vo gạo quá kỹ làm cho một lượng lớn các vitamin và chất khoáng bám bên ngoài hạt gạo như glucid, protein, lipid, chất khoáng, vitamin B1, B2, B6… bị trôi đi mất.

Vì thế, tốt nhất bạn chỉ nên vo gạo nhẹ nhàng một lần để loại bỏ trấu, sạn và các bụi bẩn. Phần nước vo gạo có thể tận dụng để bón cây hoặc rửa mặt đều tốt vì có nhiều chất dinh dưỡng.

Thích lựa chọn các loại gạo trắng tinh

Cũng theo BS Bình, những loại gạo trắng tinh tuy rất đẹp mã nhưng chưa chắc đã tốt cho sức khỏe. Vì có thể đó là sản phẩm gạo mốc được tẩy trắng hoặc tẩm sáp. Hoặc là gạo được xát quá kỹ, khiến cho lớp cám bên ngoài của gạo mất đi và mang đi nguồn dinh dưỡng quý giá.

Một nghiên cứu được thực hiện tại Trường Y tế Công cộng Harvard (Boston, Mỹ) cũng cho biết: Những người ăn gạo trắng mỗi ngày có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường cao. Do đó, thay vì ăn gạo trắng tinh, bạn có thể ăn gạo lứt hoặc ăn gạo xát dối.

Gạo mốc vẫn đem đi vo để nấu cơm

Nhiều người có thói quen tiết kiệm nên khi gạo bị mốc, họ đem vo qua nước là có thể ăn bình thường vì suy nghĩ nước sẽ cuốn trôi hết nấm mốc. Tuy nhiên thực tế, nấm mốc không chỉ tồn tại trên bề mặt mà còn phát triển sâu trong gạo, vì thế việc vo gạo không thể loại bỏ được độc tố.

Nếu gạo đã bị nấm mốc nên bỏ ngay (Hình internet)

Bác sĩ Nguyễn Văn Tiến (Viện Dinh dưỡng Quốc gia) cho biết, nấm Aspergillus flavus có trong gạo có thể tạo ra độc tố aflatoxin. Nếu độc tố này tích lũy nhiều trong cơ thể thì sẽ gây bệnh ung thư gan.

Nhiệt độ để có thể tiêu diệt độc tố aflatoxin là 280 độ C, vì thế phương pháp nấu chín thông thường không thể nào loại bỏ được chúng.

Do vậy, một khi gạo bị mốc thì phải vứt bỏ ngay, đừng nên tiếc rẻ mà sử dụng kẻo gây tổn thương tế bào gan, làm tăng tỷ lệ ung thư gan và tử vong.

Lưu ý khi nấu cơm để vừa thơm ngon vừa giữ được dinh dưỡng

Theo PGS.TS Nguyễn Xuân Ninh (Viện Dinh dưỡng Quốc gia), bí quyết để cơm thơm ngon hơn đó là thay vì dùng nước lạnh, hãy dùng nước sôi để nấu cơm.

Nhờ cách làm này, cơm sẽ trở nên dẻo hơn, đồng thời các chất dinh dưỡng trong gạo được giữ nguyên. Lý do là vì khi được nấu bằng nước sôi, lớp ngoài của hạt gạo sẽ co lại, tạo nên một lớp màng bảo vệ giúp vitamin B1 được giữ lại nhiều hơn tới 30% so với việc nấu cơm bằng nước lạnh thông thường.