Biết những điều này, bạn nên mua ngay máy đo huyết áp tại nhà

Còn Tổ chức Y tế Thế giới cũng đã có số liệu thống kê: Cứ mỗi năm, trên toàn cầu lại có 17,5 triệu người chết liên quan đến các bệnh tim mạch. Con số này nhiều hơn (gấp khoảng 4 lần) so với tổng số người tử vong liên quan đến 3 bệnh lý phổ biến khác là HIV/AIDS, lao phổi và sốt rét. Cụ thể, có tới khoảng 7 triệu người tử vong là do tăng huyết áp và xuất hiện các biến chứng của bệnh lý nguy hiểm này.

Năm 2019, cả nước đang có khoảng 25% dân số mắc các bệnh liên quan đến tim mạch và tăng huyết áp. Điều đáng nói, trong những năm gần đây, bệnh tăng huyết áp có dấu hiệu tăng ở những người trẻ tuổi. Cụ thể, người có độ tuổi từ 25 trở lên chiếm tỉ lệ 47%. Điều này đáng báo động, vì đây chính là căn bệnh được xem là kẻ giết người thầm lặng, thường có triệu chứng điển hình hoặc thậm chí bản thân người bị bệnh cũng không biết mình bị tăng huyết áp.

Vì thế, mọi người đừng xem nhẹ việc theo dõi huyết áp thường xuyên.

Máy đo huyết áp có tác dụng gì

Máy đo huyết áp ngày nay là một trong những dụng cụ y tế không thể thiếu của bất kỳ hộ gia đình nào, nhất là các cơ sở y tế và bệnh viện. Công dụng chính của thiết bị này là dùng để đo huyết áp của cơ thể con người.

Hiện có 4 loại máy đo huyết áp phổ biến như sau:

-Máy đo huyết áp cơ:

Là kiểu máy đo xuất hiện lâu đời nhất, nếu không có chuyên môn thì bạn rất khó để sử dụng loại máy này. Vì nó dựa trên nguyên lý bơm căng hơi và áp suất tạo ra từ việc quấn băng, từ đó sẽ làm thay đổi kim chỉ huyết áp và mang lại kết quả đo.

+Ưu điểm: Thiết bị có độ chính xác cao, chống va đập tốt và giá rẻ.

+Nhược điểm: cần phải có kiến thức chuyên môn mới sử dụng được và khó tự đo huyết áp cho mình vì kết quả dễ bị sai lệch số.

-Máy đo huyết áp điện tử:

Ngoài chức năng đo huyết áp thông thường, máy đo huyết áp điện tử MediKare-DK39 plus còn có chức năng báo rối loạn nhịp tim

Loại máy này rất dễ sử dụng vì bạn chỉ cần quấn vòng bít lên vị trí cần đo, rồi nhấn nút bắt đầu để máy tiến hành hoạt động và cho kết quả đo. Loại máy này có thiết kế hiện đại và được sử dụng rộng rãi ở các gia đình hiện nay.

+Ưu điểm: Dễ sử dụng, ít khi bị lỗi, kiểu dáng đẹp, hiện đại.

+Nhược điểm: Khả năng chống va đập kém, dễ bị hỏng do va đập mạnh.

-Máy đo huyết áp tự động:

Đây cũng là loại máy đo huyết áp điện tử nhưng được gọi với 2 tên phổ biến là máy đo huyết tự động ở cổ tay và máy đo huyết áp tự động ở bắp tay, để biểu thị vị trí đo một cách cụ thể.

+Ưu điểm: Rất dễ sử dụng, phù hợp cho mọi đối tượng. Máy đo huyết tự động cổ tay thường có kích thước khá nhỏ, dễ dàng mang theo. Máy đo huyết áp tự động bắp tay có độ chính xác khá cao và có thể sử dụng cho một số vị trí khác nhau trên cơ thể.

Máy đo huyết áp điện tử bắp tay Boso Medicus Exclusive giúp huyết áp hoàn toàn tự động, cho kết quả đo nhanh chóng, chính xác sau vài giây, độ tin cậy trên 90%

+Nhược điểm: độ chính xác thường bị chênh lệch khoảng 5 mmHg nhưng cơ bản vẫn sử dụng ổn.

-Máy đo huyết áp thủy ngân:

Được sử dụng rộng rãi ở cơ sở y tế và bệnh viện hơn so với hộ gia đình. Cấu tạo máy gồm có vòng băng hơi, bóng bơm hơi và cột thước đo chứa thủy ngân bằng thủy tinh (bên ngoài có bọc Mylar).

+Ưu điểm: độ chính xác cao và tuổi thọ lâu (ít khi phải sửa chữa).

+Nhược điểm: thiết kế cồng kềnh, khó mang đi xa, có thể nguy hiểm (nếu bị vỡ ống thủy ngân).