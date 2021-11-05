Ngoài khả năng có thể chống chịu với pH và nhiệt độ, chất hydrogel có thể điều chỉnh lượng thuốc chống ung thư thông qua khả năng co dãn phù hợp với độ axit của môi trường khối u. Với đặc tính này, chất hydrogel có thể cải thiện khả năng vận chuyển thuốc đến vị trí đích.

Theo Sức khỏe và Đời sống, không như các phương pháp điều trị ung thư truyền thống khác, tác động đến cả tế bào ung thư lẫn tế bào lành, Hydrogel - chất điều trị ung thư hiệu quả mới được tìm thấy gần đây - cho phép đưa một lượng thuốc cụ thể đến vùng cần điều trị mà không gây tác động đến các tế bào khoẻ mạnh.

Trong trường hợp khối u đã được cắt bỏ, hydrogel có khả năng loại bỏ các tế bào ung thư còn sót lại mà mắt thường không nhìn thấy được, qua đó gia tăng cơ hội chữa lành bệnh.

Dựa vào các nghiên cứu trước đây tại Nhật Bản, các khối u sẽ làm giảm pH của cơ thể từ 7,4 xuống pH axit. Các nhà khoa học cho rằng các tế bào ung thư đã sử dụng các sản phẩm của quá trình chuyển hoá để thực hiện điều này. Nhưng hydrogel được tạo ra để phát hiện sự thay đổi pH của tế bào ung thư và sau đó, tạo ra một môi trường đặc biệt giúp tấn công các tế bào ung thư.

Một cách khác để điều trị các bệnh ung thư ác tính là kết hợp giữa hạt nano và chất hydrogel. Nếu bệnh nhân được hoá trị sau khi trải qua cuộc đại phẫu sẽ có vết thương chậm lành vì tác dụng phụ của hoá trị, nhưng khi sử dụng hydrogel sẽ giúp làm lành vết thương nhanh hơn, trong khi các hạt nano sẽ giúp phát hiện những khối u khác bằng cách kiểm tra liệu đó có phải là những thay đổi hậu phẫu hay các tế bào ung thư còn sót lại.

Hãy tưởng tượng rằng một ngày nào đó, khi bệnh nhân ung thư uống thuốc hay thực hiện các liệu pháp điều trị ung thư mà lại không bị bất kỳ tác dụng phụ nào như rụng tóc chẳng hạn. Và đây chắc chắn là triển vọng đầy hứa hẹn mà hydrogel mang lại trong điều trị ung thư.

Dù hydrogel đang trong giai đoạn đầu của các nghiên cứu nhưng chất này đang ngày càng phổ biến và sẽ sớm được sử dụng rộng rãi trong thời gian gần. Hiện tại, có hai quốc gia là Nhật Bản và Trung Quốc đang tiên phong cho việc sử dụng gels trong điều trị bệnh ung thư.