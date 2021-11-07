Người cao huyết áp cần lưu ý những gì trong chế độ dinh dưỡng ?

Theo trang thông tin Bộ Y tế, cao huyết áp từ xưa đến nay vẫn được xem như căn bệnh nguy hiểm cướp đi mạng sống của con người một cách thầm lặng. Theo thời gian, bệnh huyết áp cao sẽ dần dần làm tổn thương các mạch máu và là nguyên nhân gây ra các bệnh liên quan đến sức khỏe tim mạch, có thể kể đến như: đau tim, bệnh thận, đột quỵ, kéo theo nhiều bệnh nguy hiểm khác xuất hiện.

Cách tốt nhất giúp giảm huyết áp chính là chế độ dinh dưỡng hàng ngày. Vì vậy, trong khẩu phần ăn hàng ngày bạn nên giảm các loại thực phẩm chứa chất béo, natri, hạn chế uống các đồ uống có cồn như rượu, bia. Tốt nhất, bạn nên ăn những đồ ăn giàu protein chứa ít chất béo, các loại ngũ cốc, trái cây và rau xanh.

7 loại thực phẩm nên có trong chế độ ăn của người cao huyết áp

Rau lá màu xanh

Những loại thực phẩm giàu kali sẽ giúp cơ thể trung hòa natri trong cơ thể và cho phép cơ thể loại bỏ được natri trong thận thông qua đường nước tiểu, vì vậy mà huyết áp sẽ được giảm.

Các loại rau có lá màu xanh như: Rau diếp cá, rau xà lách, rau cải xoăn, củ cải xanh, cải rổ, rau chân vịt đều là những loại rau rất giàu kali.

Những loại quả mọng

Trong các loại quả mọng dồi dào một hợp chất tự nhiên có tên là flavonoids. Một nghiên cứu cho thấy việc tiêu thụ hợp chất flavonoids có thể ngăn ngừa hiện tượng cao huyết áp

Các loại quả mọng như việt quất, mâm xôi, dâu tây không khó tìm mua để bổ sung vào thực đơn dinh dưỡng hàng ngày. Vì thế, trong tủ lạnh nhà bạn nên có sẵn những loại quả mọng này và dùng để làm món tráng miệng cho cả gia đình

Khoai tây

Trong thành phần của khoai tây có chứa hai loại khoáng chất quý giá là kali và magiê giúp hạ huyết áp.

Vì thế, với những người mắc bệnh cao huyết áp nên thưởng thức một củ khoai tây nướng như một món ăn chính trong bữa tối thay vì ăn những đồ ăn chứa nhiều chất béo.

Củ cải đường (củ dền)

Các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người mắc bệnh cao huyết áp sẽ được cải thiện sức khỏe đáng kể sau khi uống nước ép từ củ cải đường. Ngoài ra, thành phần nitrat trong nước ép từ củ cải đường có thể giúp hạ huyết áp nhanh chóng chỉ trong 24h.

Bạn có thể ép củ cải đường lấy nước uống hay đơn giản, bạn chỉ cần nấu chín củ cải đường để ăn.

Sữa không đường

Các loại sữa không đường là một nguồn dinh dưỡng tuyệt vời trong việc cung cấp nguồn canxi, ít chất béo cần thiết trong khẩu phần ăn hàng ngày của chúng ta, rất hữu ích trong hạ huyết áp.

Cháo bột yến mạch

Là loại thực phẩm giàu chất xơ với hàm lượng chất béo và natri thấp, rất rẻ nên cháo yến mạch được xem là thực phẩm rất phổ biến đối với những người huyết áp cao.

Thời điểm lý tưởng nhất để ăn cháo yến mạch là vào buổi sáng, bởi yến mạch còn là loại thực phẩm bổ sung năng lượng cho cả ngày dài năng động. Bạn có thể bổ sung thêm các loại quả tươi, lạnh để ăn kèm với cháo bột yến mạch.

Chuối

Nếu muốn cung cấp kali cho cơ thể, bạn không thể bỏ qua chuối. Ăn các loại thực phẩm giàu kali tự nhiên như chuối sẽ tốt hơn nhiều so với những thực phẩm chức năng. Bạn có thể cắt quả chuối thành các lát nhỏ bỏ vào chén ngũ cốc và bát cháo bột yến mạch để ăn kèm.