Mách bạn 5 tiêu chí chọn mua máy đo huyết áp phù hợp với nhu cầu sử dụng

Hiện nay trên thị trường có 4 loại máy đo huyết áp cơ bản, đó là: Máy đo huyết áp cơ, máy đo huyết áp điện tử, máy đo huyết áp tự động và máy đo huyết áp thủy ngân.

Dưới đây là 5 tiêu chí quan trọng để bạn mua được máy đo huyết áp phù hợp nhất với bản thân.

Mỗi loại máy đo huyết áp đều có ưu và nhược điểm riêng, nhưng về cơ bản các thiết bị này vẫn mang lại chỉ số đo huyết áp chuẩn xác cho người dùng. Vì thế, tùy vào nhu cầu sử dụng và đối tượng dùng để chọn máy đo huyết áp cho phù hợp.

Người dưới 50 tuổi: Nên ưu tiên sử dụng loại máy có thiết kế gọn, dễ sử dụng và cho kết quả nhanh chóng như máy đo huyết áp điện tử ở cổ tay.

Người trên50 tuổi: Nên ưu tiên sử dụng máy đo huyết áp điện tử ở bắp tay vì ở độ tuổi này hệ thống tim mạch đang bị suy yếu đi, nên nếu đo huyết áp ở vị trí bắp tay rất tiện lợi và cho kết quả chính xác hơn.

Máy đo huyết áp điện tử bắp tay Omron Hem-8712 thương hiệu Nhật Bản cho kết quả đo chính xác, độ tin cậy cao hơn so với nhiều dòng sản phẩm cùng loại

-Tiêu chí thói quen, số lượng thành viên:

Với gia đình có từ 2 người trở lên: Nên chọn máy đo huyết áp điện tử ở bắp tay, vì có thể sẽ có người lớn tuổi sử dụng hoặc cảm thấy vị trí đo ở bắp tay tiện lợi hơn so với đo huyết áp ở cổ tay.

Với người sống độc thân: Nên chọn máy đo huyết áp ở cổ tay vì nó nhỏ gọn, tiện lợi và cho kết quả nhanh chóng hơn.

Tại Đức, có tới 96% các bác sĩ sử dụng máy đo huyết áp điện tử cổ tay Boso Medistar +

-Tiêu chí trải nghiệm thêm nhiều chức năng khác:

Máy đo huyết áp không chỉ có chức năng đo huyết áp, mà hiện nay có rất nhiều loại máy đo huyết áp được tích hợp thêm nhiều tính năng nổi bật khác như: có biểu tượng cảnh báo(trong trường hợp như cảnh báo bị rối loại huyết áp, nguy cơ bị đột ngụy hay rối loại nhịp tim), biểu tượng báo dung lượng pin, có đèn chiếu sáng, cảnh báo chuyển động (để cho người dùng tránh cử động trong lúc đo huyết áp nhằm cho kết quả chính xác hơn),…

Máy đo huyết áp điện tử MediKare-DK39 plus trang bị thêm chức năng đèn báo nguy cơ, phân loại huyết áp thành bốn giai đoạn, giúp bạn nhận biết được tình trạng huyết áp của mình

Yếu tố chi phí

Không phải ai cũng có điều kiện để sở hữu máy đo huyết áp đắt tiền, vì thế giá cả được xem là tiêu chí quan trọng bậc nhất khi bạn có nhu cầu chọn mua máy đo huyết áp.

Thông thường, các dòng máy đo huyết áp được ưa chuộng nhất thường có giá dao động từ 500 ngàn đồng đến 1 triệu đồng. Với những dòng máy rẻ hơn “đến bất ngờ”, thường làm cho người mua cảm thấy e ngại vì độ chính xác có thể sẽ không cao.

Yếu tố thương hiệu

Bên cạnh yếu tố giá cả, thì xuất xứ thương hiệu cũng là yếu tố quan trọng đi đôi với chất lượng và mức độ tin tưởng của người dùng.

Vì thế bạn nên mua máy đo huyết áp đến từ các thương hiệu lớn như: Omron, Wellmed, Boso. Tất cả sản phẩm của các thương hiệu này đều được kiểm định chất lượng và an toàn sử dụng.

Yếu tố bảo hành

Đi kèm với thương hiệu và mức độ uy tín, các sản phẩm máy đo huyết áp chính hãng cần có chế độ bảo hành để người mua cảm thấy yên tâm hơn khi sử dụng.

Thông thường, máy đo huyết áp được bảo hành 12 tháng, có một số nhà sản xuất kéo dài thời gian bảo hành đến tận 3 năm và thậm chí là 5 năm.

Nên mua máy đo huyết áp ở đâu?

Trên thị trường hiện nay có rất nhiều đơn vị phân phối máy đo huyết áp, tuy nhiên, để tránh mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, bạn chỉ nên mua tại các địa chỉ uy tín, phân phối chính hãng, có giấy chứng nhận ủy quyền và giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm.

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