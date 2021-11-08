Sức khỏe và Đời sống đã đưa tin, khô mắt là một tình trạng phổ biến xảy ra khi nước mắt của bạn không thể cung cấp đủ chất bôi trơn cho mắt. Nước mắt không đủ và không ổn định vì nhiều lý do. Sự không ổn định này dẫn đến viêm và tổn thương bề mặt của mắt.

Người thường xuyên làm việc với máy tính, nhân viên văn phòng có nguy cơ cao bị bệnh khô mắt (Hình minh họa)

Các dấu hiệu và triệu chứng, thường ảnh hưởng đến cả hai mắt, bao gồm: Cảm giác châm chích, bỏng rát hoặc ngứa ngáy trong mắt; Cảm giác nhạy cảm với ánh sáng; Đỏ mắt; Cảm giác có thứ gì đó trong mắt; Chảy nước mắt; Nhìn mờ hoặc mỏi mắt…

Khi bị bệnh khô mắt, về lâu về dài sẽ xảy ra các biến chứng nguy hiểm như:

-Nhiễm trùng mắt: Nước mắt có tác dụng bảo vệ bề mặt của mắt khỏi bị nhiễm trùng. Nếu không có đủ nước mắt, có thể tăng nguy cơ nhiễm trùng mắt.

-Làm tổn thương bề mặt của mắt: Nếu không được điều trị kịp thời và đúng cách, tình trạng khô mắt nặng có thể dẫn đến viêm mắt, mài mòn bề mặt giác mạc, loét giác mạc và giảm thị lực.

-Giảm chất lượng cuộc sống: Khô mắt sẽ gây ra nhiều khó khăn trong các hoạt động hàng ngày, như đọc sách…

-Cấu tạo màng nước mắt của con người có ba lớp: Dầu béo, dịch nước và chất nhầy. 3 lớp bảo vệ này giữ cho bề mặt mắt được bôi trơn, mịn và nhìn rõ. Nếu có vấn đề ở bất kỳ lớp nào cũng sẽ gây ra tình trạng khô mắt.

Có nhiều nguyên nhân làm rối loạn chức năng màng nước mắt như: Thay đổi của tuyến hormone, bệnh tự miễn, tuyến mí mắt bị viêm hoặc bệnh mắt dị ứng. Đối với một số người, nguyên nhân gây khô mắt là do giảm tiết nước mắt hoặc tăng bốc hơi nước mắt…

Thuốc dạng xịt mũi - phương pháp mới trị khô mắt

Hình minh họa

Tyrvaya là thuốc xịt mũi đầu tiên và duy nhất được FDA chấp thuận để điều trị bệnh khô mắt. Thuốc được cho là liên kết với các thụ thể cholinergic, kích thích thần kinh phó giao cảm kích thích tuyến tiết ra dịch lệ.

Tyrvaya được dùng hai lần mỗi ngày, dưới dạng xịt vào mỗi lỗ mũi, để kích hoạt sản xuất nước mắt. Đây là một phương pháp mới để điều trị bệnh khô mắt mà không cần phải dùng thuốc lên bề mặt mắt đã bị kích ứng. So với việc bôi thuốc, thuốc xịt qua đường mũi sẽ thuận tiện hơn cho người bệnh, nhất là với những người gặp khó khăn trong việc tự tra thuốc nhỏ mắt.

Được biết, Tyrvaya sẽ được bán theo toa vào tháng 11 năm 2021. Mỗi hộp sẽ chứa hai chai xịt mũi đa liều. Mỗi chai xịt mũi điều trị trong 15 ngày, dùng hai lần mỗi ngày vào mỗi lỗ mũi.

Phản ứng bất lợi phổ biến của thuốc gồm hắt hơi, ho, rát cổ họng và kích ứng nơi nhỏ thuốc (mũi). Không có chống chỉ định nào liên quan đến thuốc Tyrvaya.