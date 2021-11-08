Chuyên gia khuyên tuyệt đối không nên bôi 6 thứ này lên mặt, nếu không muốn làn da bị hủy hoại

Dưới đây là danh sách 6 thứ chuyên gia cho rằng chúng thực sự không phù hợp với làn da của bạn.

Cấu trúc các vùng da trên cơ thể con người hoàn toàn không giống nhau, điều đó có nghĩa là không phải thứ gì cũng phù hợp để bôi lên da, nhất là vùng da mặt mỏng manh và dễ bị kích ứng. Thực tế là ngày nay, chúng ta bị cuốn hút bởi các bí kíp DIY trên mạng xã hội đến mức điên cuồng làm theo mà không cần suy nghĩ kỹ. Kết quả là làn da bạn bắt đầu xuống cấp và bị hủy hoại nghiêm trọng.

Nhiều người có thói quen chỉ sử dụng kem chống nắng trong mùa hè và khi dùng không hết sẽ để dành cho năm sau. Nhưng cho đến năm sau, khả năng cao là kem chống nắng đã hết hạn sử dụng. Điều đáng tiếc thường xuyên xảy ra là mọi người thường không hay để ý xem kem chống nắng liệu còn hạn sử dụng hay không.

Và một khi sử dụng kem chống nắng hết hạn, làn da của bạn không những không được bảo vệ khỏi nguy cơ ánh nắng mặt trời mà còn bị kích ứng kèm theo nhiều hệ quả nghiêm trọng hơn.

Nước cốt chanh

Nước cốt chanh rất giàu với Vitamin C và tốt cho cơ thể của con người, nhưng bôi nước chanh trực tiếp trên da không phải là một ý kiến hay. Nhiều giải pháp tự làm có sẵn trên internet nói rằng nước chanh giúp làm sáng và trắng da, nhưng thực tế hàm lượng axit citric cao trong đó có thể làm hỏng da và gây bỏng cho da. Nó cũng khiến da bị bào mòn mỏng đi, dẫn đến dễ nổi mụn và kích ứng.

Trên Sức khỏe và Đời sống, Bác sĩ da liễu Ajay Rana cho biết: “Psoralen, một chất hóa học có trong nước chanh khiến da bị nhạy cảm với ánh sáng. Nếu tiếp xúc với ánh nắng gay gắt, sau khi sử dụng chanh, có thể gây kích ứng da. Bạn có thể bị phát ban do phytophotodermatitis, một phản ứng xảy ra nếu chúng ta để các hóa chất trong một số loại thực vật và hoa quả tiếp xúc với ánh sáng mặt trời hoặc tia cực tím”.

Kem đánh răng

Nhiều người có thói quen sử dụng kem đánh răng như một phương thuốc để điều trị mụn nhọt. Nhưng thực tế, không ít trường hợp bị bỏng da và nhiễm trùng khi bôi kem đánh răng lên mặt. Hơn nữa, các thành phần hóa học trong kem đánh răng có thể gây kích ứng và mẩn đỏ cho da. Vì vậy, bạn nên tránh sử dụng kem đánh răng trên mặt.

Nhiều người cũng cho rằng bôi kem đánh răng lên nốt mụn có tác dụng như một biện pháp khắc phục nhanh chóng để làm khô nhân mụn. Nhưng ngược lại, bôi kem đánh răng lên mặt không những không làm xẹp mụn mà còn làm tăng sản xuất hắc tố và hình thành các đốm đen trên vùng đã bôi kem.

Dầu gội

Dầu gội là một chất hoạt động bề mặt mà tất cả chúng ta đều sử dụng để làm sạch tóc, rất hữu ích để loại bỏ dầu thừa và bụi bẩn có trên tóc. Nhưng hãy nhớ rằng chúng ta không nên làm sạch da mặt bằng dầu gội. Vì dầu gội đầu được sản xuất để làm sạch và tác động lên sợi tóc, không được thiết kế dành cho da. Rửa mặt bằng dầu gội đầu sẽ khiến da bạn khô và bong tróc.

Dầu dừa

Tất cả chúng ta được nghe rằng dầu dừa hoạt động như một thần dược tốt cho làn da, nhưng sự thật không phải vậy. Trong dầu dừa chứa khoảng 90% chất béo bão hòa, nếu bôi lên mặt có thể làm tắc nghẽn lỗ chân lông trên da. Sử dụng dầu dừa trên cơ thể có thể giúp khắc phục hiện tượng da khô hoặc chàm nhưng bạn tuyệt đối nên tránh bôi lên da mặt.

“Việc sử dụng dầu dừa đặc biệt không được khuyến khích cho những người có làn da nhờn. Nó là một loại dầu vận chuyển tốt và được sử dụng trong nhiều biện pháp tự chế cho tóc. Nhưng khi sử dụng trên da mặt, dầu dừa cần có thời gian để hấp thụ vào da. Nếu bạn có làn da nhờn, dầu dừa sẽ làm tắc nghẽn lỗ chân lông trên da, dẫn đến nổi mụn", bác sĩ Rana nói.

Sáp waxing

Da mặt của chúng ta mềm và mỏng manh hơn nhiều so với da cơ thể. Sử dụng các loại sáp và kem waxing có thể là một lựa chọn tuyệt vời để loại bỏ lớp lông trên da cơ thể, nhưng cũng dùng sáp và kem waxing để loại bỏ lông mặt là một ý tưởng khá tệ. Bởi việc làm này có thể dẫn đến tình trạng lông mọc ngược, khiến cho da bị nhạy cảm với ánh nắng mặt trời, nổi phát ban và trong một số trường hợp có thể để lại sẹo.