Thực hiện theo những bước sau bạn sẽ thấy hài lòng

Theo Sức khỏe và Đời sống và một số chuyên gia chia sẻ rằng, biện pháp massage da mặt không mang lại cho bạn kết quả tức thì, vì thế bạn không nên nóng vội. Hãy kiên trì thực hiện mỗi ngày, chắc chắn các bạn sẽ thấy hiệu quả tuyệt vời mà phương pháp này mang lại.

Khóe mắt, da trán, da má, da cằm... là những vùng da dễ bị lão hóa nhất trên khuôn mặt. Vì vậy, việc thực hiện các động tác massage mặt sẽ giúp cho những phân vùng này ít hình thành nếp nhăn, từ đó giữ gìn làn da trẻ trung một cách hiệu quả, lâu dài.

-Bạn úp lòng bàn tay lên mặt sau đó xoa theo chiều từ dưới lên trên, từ trong ra ngoài để da có thể thư giãn trước khi thực hiện các bước tiếp theo. Khâu chuẩn bị này bạn nên thực hiện từ 15 đến 20 lần trước khi chính thức bắt đầu massage.

-Đối với khu vực da cằm, bạn khéo léo nắm tay lại thành vòng tròn rồi lăn đi lăn lại ở vùng má dưới, ngay sát 2 bên cằm. Bạn lặp đi lặp lại động tác này từ 15 - 20 lần để giúp ngăn ngừa hiện tượng má dưới chảy xệ và loại bỏ mỡ thừa.

-Vùng da quanh mắt là vùng da dễ xuất hiện nhiều nếp nhăn nhất, vì vậy việc massage da mặt chống lão hóa cho vùng mắt cực kỳ quan trọng. Để thực hiện, bạn dùng 2 ngón tay đặt ở khóe mắt rồi vuốt dần lại phần đuôi mắt, lặp lại động tác này 20 lần mỗi ngày để giảm nếp nhăn ở vùng mắt hiệu quả.

-Đối với vùng trán, thái dương, bạn dùng 2 ngón giữa của bàn tay chụm lại đặt ở giữa trán, sau đó massage theo hình lò xo từ trong ra ngoài. Bạn cũng nên lặp lại động tác này 15-20 lần mỗi ngày để giảm thiểu nếp nhăn ở khu vực này.

-Đối với vùng mũi và miệng, trước tiên bạn dùng ngón tay vuốt dọc theo sống mũi từ trên xuống dưới. Tiếp theo dùng ngón tay massage khu vực cánh mũi theo cả 2 chiều từ trên xuống dưới và từ dưới lên trên. Cuối cùng bạn massage vùng da xung quanh miệng từ trong ra ngoài. Mỗi động tác bạn lặp lại từ 10-15 lần để có hiệu quả tốt nhất.

-Đối với 2 bên má, hãy xoa lòng bàn tay vào nhau rồi áp sát dọc theo 2 bên má, sau đó bạn dùng chính tay này để nâng đỡ cơ má lên. Bạn cố gắng duy trì động tác này trong khoảng 5 phút, sau đó tiếp tục dùng ngón tay trỏ để ấn vào khoảng giữa của má. Hãy kiên trì thực hiện nhiều lần để giúp tạo đường má gọn gàng và không bị chảy xệ theo thời gian.

Chọn thời điểm massage để đạt hiệu quả tốt nhất

Hình minh họa

Theo các chuyên gia, tốt nhất là bạn nên massage vào buổi sáng khi còn nằm trên giường. Sau một đêm ngủ, cơ thể chưa hoạt động trở lại, bạn sẽ tiến hành co duỗi người và massage như là một cách thức khởi động giúp năng lượng tuần hoàn, làm cơ thể ấm lên. Điều này đặc biệt tốt nếu thời tiết đang vào mùa đông hoặc bạn phải thức dậy sớm.

Bạn nên hạn chế massage vào buổi tối, vì massage giúp thần kinh cảm thấy hưng phấn, có thể gây ra hiện tượng khó ngủ.

Nếu ngại da mặt nhờn, bạn có thể dùng khăn lau sơ qua rồi tiến hành massage. Không nên đợi sau khi rửa mặt mới làm sẽ khó thực hiện vì lúc này da mặt khá là khô.

Nếu da bạn đang bị mụn đỏ hoặc đang sưng, bạn không nên massage vùng đó mà hãy chờ đến khi vùng mụn ổn định rồi mới tiến hành massage.

Khi thực hiện massage, bạn nên giữ cho mình tâm trạng thật thoải mái, kết hợp với nhịp thở sâu và nhẹ nhàng để tạo hiệu quả tốt nhất.