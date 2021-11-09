Bỏ ngay 6 thói quen này nếu bạn không muốn nếp nhăn chằng chịt trên mặt

Theo các chuyên gia, nếp nhăn là kết quả tự nhiên của quá trình lão hóa , nhưng cũng là kết quả của những thói quen không lành mạnh.

Báo Lao động đã thông tin, theo kết quả của nhiều nghiên cứu, nếu bạn mất ngủ dù chỉ một đêm hoặc liên tục ngủ ít hơn 5 giờ mỗi ngày, làn da của bạn sẽ bị mất nước và giảm hàng rào bảo vệ da. Đây là một trong những nguyên nhân khiến cho các nếp nhăn phát triển.

Vì thế, nghỉ ngơi đầy đủ chính là chìa khóa để trẻ hóa và phát triển các tế bào mới, mang lại làn da trẻ trung hơn so với tuổi thật.

Khoảng thời gian đi ngủ thích hợp là trước 10h tối.

Chế độ ăn uống thiếu các chất chống oxy hóa, các loại vitamin

Các loại vitamin cần thiết như A, C, E và kali rất quan trọng nếu bạn muốn có một làn da khỏe mạnh. Vì thế, các chuyên gia khuyên rằng, bạn nên ăn nhiều rau hơn, đặc biệt là cà rốt, bí, cà chua và các loại rau xanh... Sẽ rất tốt nếu bạn có thể bổ sung dầu ô liu trong chế độ ăn uống của bạn. Bởi dầu oliu là một trong những loại bổ sung đầy đủ các chất chống oxy hóa, các loại vitamin và khoáng chất để giúp bạn có một làn da khỏe mạnh, ít nếp nhăn.

Thói quen ăn nhiều thịt đỏ

Một nghiên cứu từ các nhà khoa học ở Hà Lan cho thấy ăn thịt đỏ khiến con người có nhiều nếp nhăn hơn. Hơn nữa, nấu thịt và mỡ ở nhiệt độ cao, có thể dẫn đến bệnh tiểu đường cho những người thường xuyên ăn thịt.

Để ngăn ngừa điều này, bạn nên cắt bớt khẩu phần thịt trong bữa ăn hàng ngày, đồng thời nên thay thế các món nướng bằng hầm hoặc luộc. Ngoài ra, hãy cố gắng ăn nhiều trái cây và rau xanh hơn trong bữa ăn hàng ngày của bạn.

Tắm nước nóng quá lâu

Tắm quá lâu với nước nóng và xà phòng có nhiều tính kiềm có thể làm thay đổi độ pH của da, dẫn đến tình trạng khô da, thậm chí gây kích ứng da. Từ đó làm xói mòn hàng rào bảo vệ da và gây ra tình trạng lão hóa sớm.

Vì thế, hãy ngừng sử dụng xà phòng có tính kiềm mạnh và tắm với nước nóng trong thời gian dài. Làn da của bạn sẽ biết ơn nếu bạn sử dụng xà phòng tự nhiên và tắm với nước ấm hay vì nước nóng, vì điều này có nghĩa là nếp nhăn ít có cơ hội xuất hiện hơn trên khuôn mặt bạn.

Chế độ ăn kiêng chỉ một loại thực phẩm

Đa số mọi người khi ăn kiêng thường chỉ ăn một loại thức ăn, điều này dẫn đến sự mất cân bằng của protein, chất béo và carbohydrate trong cơ thể, từ đó làm giảm khả năng tự chữa lành của da. Theo một nghiên cứu, carbohydrate là yếu tố quan trọng con người để duy trì vẻ ngoài trẻ trung. Do đó, hãy cố gắng ăn đầy đủ chất dinh dưỡng và tập luyện các bài tập phù hợp để giảm cân. Điều này vừa tốt cho sức khỏe lại vừa cho bạn một thân hình cân đối, một khuôn mặt trẻ trung ít nếp nhăn.

Chế độ ăn thiếu protein

Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng, nếu bạn hạn chế lượng calo và ăn ít protein trong khẩu phần ăn hàng ngày, làn da của bạn sẽ mất độ đàn hồi, từ đó dẫn đến nhiều nếp nhăn hơn. Nó cũng ngăn chặn tình trạng da tự phục hồi lại.

Do đó, hãy chú ý bổ sung đầy đủ lượng protein cần thiết cho cơ thể để giảm thiểu tối đa khả năng xuất hiện nếp nhăn trên khuôn mặt.