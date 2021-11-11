Hội chị em nản vì cố gắng nhưng vẫn phì, đây là 4 sai lầm tai hại mãi không giảm cân thành công

Theo Sức khỏe và Đời sống, trong quá trình giảm cân, mọi người thường tự cắt giảm khẩu phần ăn để giảm cân vì nghĩ rằng cách làm này sẽ giúp cơ thể xuống cân nhanh chóng hơn.

Nhịn ăn trong thời gian dài sẽ làm tăng ham muốn của bạn với những loại đồ ăn nhiều calo (Hình internet)

Nhưng thực tế, khi cơ thể ở trạng thái nạp ít calo thì lâu ngày sẽ sinh ra phản ứng tự kích hoạt cơ chế bảo vệ để tự động giảm lượng calo và tăng tỷ lệ trao đổi chất cơ bản. Bên cạnh đó, khi nhịn đói bạn phải chiến đấu với cảm giác thèm ăn của cơ thể trong một thời gian dài, sẽ làm tăng ham muốn của bạn với những đồ ăn nhiều calo.

Và khi bạn ăn nhiều hơn một chút hoặc trở về chế độ ăn bình thường sau khi đã giảm cân thành công, sẽ làm cơ thể dễ hấp thụ nhiều calo hơn, thậm chí khiến cơ thể chuyển toàn bộ calo trở thành chất béo để dự trữ sau này. Hậu quả là khiến cân nặng của bạn dễ tăng trở lại, nỗ lực giảm cân trước đó của bạn trở thành số 0.

Từ bỏ hoàn toàn carbs và chất béo trong chế độ ăn

Nhiều chị em nhầm tưởng rằng việc cắt bỏ hoàn toàn carbs và chất béo ra khỏi khẩu phần ăn là cách tốt nhất để giảm trọng lượng mỡ trong cơ thể, nhưng sự thật hoàn toàn không phải như vậy.

Carbs và chất béo đều là những chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể con người, nhất là đối với phái nữ. Thực tế, bạn không nhất thiết phải kiêng hoàn toàn carbs và chất béo để giảm cân mà chỉ cần chọn lựa kĩ những loại ngũ cốc thô có hàm lượng calo và GI thấp như gạo lứt, yến mạch, hạt diêm mạch, bí ngô, khoai tây tím, mì ống... hoặc những nguồn chất béo tốt từ cá hồi, các loại hạt hoặc dầu olive...

Phân bố chất dinh dưỡng trong bữa ăn không đều

Để giảm cân khoa học, bạn nên phân bổ đủ 3 chất carbs, protein và chất béo trong các bữa ăn trong ngày (Hình internet)

Một chìa khóa của giảm cân khoa học đó chính là cần nạp đầy đủ và đa dạng dinh dưỡng cho cơ thể, vì nếu cơ thể thiếu một chất hoặc một nhóm chất nào đó cũng làm ảnh hưởng đến quá trình giảm cân của bạn.

Trong đó, carbs, protein và chất béo là 3 chất dinh dưỡng cần thiết nhất cho cơ thể hàng ngày. Việc nạp quá ít những chất dinh dưỡng này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và việc giảm cân. Vì vậy, khi điều chỉnh chế độ ăn thì ngoài việc ăn nhiều thực phẩm nguyên bản, tránh chế biến nhiều dầu mỡ, bạn cũng nên chú ý đến khẩu phần ăn và phân phối đủ 3 chất dinh dưỡng quan trọng trên ở đầy đủ 3 bữa ăn chính trong ngày.

Tập luyện quá sức

Ăn ít và tập luyện điều độ chính là chìa khóa đơn giản nhất để giảm cân. Nhưng bạn đừng nghĩ cứ tập hùng hục là tốt cho việc giảm cân. Lượng calo cân bằng hàng ngày được duy trì tốt nhất trong khoảng 300 - 400kcal, nếu tập thể dục quá sức sẽ làm tăng lượng calo tiêu thụ và khiến cơ thể dễ bị mất sức, trở nên mệt mỏi. Chính điều này cũng khiến công cuộc giảm cân của bạn trở thành công cốc.

Giảm cân là quá trình đòi hỏi sự kiên trì thực hiện bền bỉ trong thời gian dài, nên việc luyện tập quá mức vô tình sẽ làm gián đoạn quá trình đó và khiến bạn mãi quay về vạch xuất phát ban đầu.