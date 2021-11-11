Nóng: Nấm dược liệu được cấp phép thử nghiệm như thuốc điều trị bệnh Covid-19

Tin tức thị trường 11/11/2021 06:00

Mới đây, cơ quan quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã cấp duyệt các thử nghiệm MACH-19 (viết tắt của nấm và thảo mộc Trung Quốc trong điều trị bệnh Covid-19) sau khi các nhà nghiên cứu nộp đơn xin cấp duyệt vào tháng Tư vừa qua.

Sức khỏe và Đời sống đã đưa tin, các thử nghiệm ban đầu đang được tiến hành để kiểm tra nấm dược liệu và các loại thảo mộc của Trung Quốc trong việc điều trị cho bệnh nhân mắc bệnh Covid-19 có các triệu chứng nhẹ đến trung bình.

Nóng: Nấm dược liệu được cấp phép thử nghiệm như thuốc điều trị bệnh Covid-19 - Ảnh 1

  Ở liều lượng được sử dụng cho thấy, nấm gây rối loạn hệ thống miễn dịch theo cách tốt nhưng không dẫn đến tình trạng viêm tăng cao hoặc kéo dài (Hình internet)

Hai thử nghiệm ngẫu nhiên, mù đôi, có đối chứng với giả dược ở giai đoạn 1 đầu tiên được bắt đầu tại UCLA và Đại học California San Diego trong việc điều trị cho bệnh nhân mắc bệnh Covid-19 đang cách ly tại nhà có các triệu chứng từ nhẹ đến trung bình.

Một thử nghiệm thứ 3 đang điều tra việc sử dụng nấm dược liệu như 1 chất bổ trợ cho mũi tiêm vaccine Covid-19.

Thử nghiệm thứ tư, thử nghiệm nấm chống lại giả dược như 1 chất hỗ trợ 1 mũi tiêm tăng cường Covid-19, xem xét ảnh hưởng ở những người có bệnh kèm theo có giảm phản ứng với vaccine của họ.

Theo báo cáo, hai giống nấm đang được thử nghiệm, là nấm vân chi (turkey tail) và nấm agarikon cung cấp dưới dạng thực phẩm bổ sung không kê đơn.

Trong thử nghiệm MACH-19, đối với mỗi thử nghiệm, các nhà nghiên cứu dự định ghi danh 66 người đang được cách ly tại nhà có các triệu chứng Covid-19 từ nhẹ đến trung bình. Những người tham gia sẽ được chỉ định ngẫu nhiên nhận hỗn hợp nấm, các loại thảo mộc Trung Quốc hoặc giả dược trong 2 tuần, theo bài báo của JAMA.

Tiến sĩ D. Craig Hopp, tác giả của nghiên cứu, cho biết, 1 cơn bão cytokine có thể gây nguy cơ tử vong do Covid-19 cao nhất. Điều nguy hiểm là một tác nhân kích thích miễn dịch như nấm sẽ có thể làm tăng phản ứng miễn dịch của người sử dụng, dẫn đến 1 cơn bão cytokine. Ở liều lượng được sử dụng, nấm gây rối loạn hệ thống miễn dịch theo cách tốt nhưng không dẫn đến tình trạng viêm tăng cao hoặc kéo dài.

Nghiên cứu cho thấy, nấm có tác dụng điều hòa miễn dịch và rất hữu ích trong việc giúp tăng cường khả năng miễn dịch. Được biết, nấm agarikon cũng đã được sử dụng trong điều trị bệnh nhiễm trùng phổi cách đây 2300 năm. Còn thuốc kháng sinh Penicillin cũng có nguồn gốc từ nấm, có các thụ thể trên tế bào người liên kết các polysaccharid cụ thể của nấm. Theo đó, nấm có thể điều chỉnh hành vi của tế bào miễn dịch, giúp chống lại căn bệnh Covid- 19.

Các nhà nghiên cứu cũng khẳng định thêm, nấm dược liệu và các loại thảo mộc, cũng như các phương pháp điều trị chưa được khoa học kiểm chứng không nên sử dụng như 1 phương pháp thay thế các loại thuốc đã được chấp thuận. Vì thế, trong khi chờ đợi những nghiên cứu mới trong tương lai, mọi người vẫn nên tuân thủ tiêm chủng vaccine và các biện pháp phòng dịch an toàn. 

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Từ khóa:   điều trị bệnh Covid-19 Nấm dược liệu mắc bệnh Covid-19

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