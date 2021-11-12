Tuyệt đối đừng làm 5 việc này ngay sau khi thức dậy nếu không muốn sức khỏe bị bào mòn

Ngoài ra, nếu bạn đi vào nhà vệ sinh để "giải quyết" gấp sẽ càng làm huyết áp giảm xuống một cách đột ngột. Việc lên xuống thất thường như vậy sẽ gây ra nhiều gánh nặng cho huyết áp lẫn cơ thể.

Ngay sau khi ngủ dậy, nếu bạn bật người ngồi dậy ngay lập tức có thể gây ảnh hưởng tới huyết áp trong cơ thể. Vì thế, hành động này tưởng đơn giản nhưng thực tế lại rất có hại cho sức khỏe và khiến cho huyết áp tăng cao đột ngột.

Mở cửa sổ phòng

Nhiều người có thói quen mở ngay cửa sổ sau khi thức dậy bởi họ cho rằng điều này sẽ thúc đẩy quá trình lưu thông không khí và làm cho không khí trong phòng ngủ thông thoáng, trong lành hơn. Nhưng thực tế đây là một hành động sai lầm.

Bởi trước 9 giờ sáng, không khí ô nhiễm vẫn tương đối nặng, nếu mở cửa sổ ngay sau khi ngủ dậy thì không khí ô nhiễm sẽ tràn vào phòng ngủ và không có lợi cho đường hô hấp của bạn.

Gấp chăn gối

Rất ít người biết rằng, việc gấp chăn gối ngay sau khi thức dậy không hề có lợi cho sức khỏe và tuổi thọ. Bởi khi chúng ta ngủ, cơ thể sẽ tiết ra một lượng nhỏ mồ hôi, từ đó làm nhiệt độ bên trong chăn đắp nóng hơn. Nếu gấp chăn lại ngay khi thức dậy, có thể làm vi khuẩn dễ sinh sôi, phát triển và lâu dài gây bất lợi cho sức khỏe.

Uống nước lạnh

Việc uống nước ấm ngay khi vừa thức dậy được cho là một thói quen rất tốt cho quá trình thúc đẩy tuần hoàn máu đi khắp cơ thể. Đồng thời, hành động này cũng giúp dạ dày được đánh thức và từ đó bảo vệ gan, thận tốt hơn.

Ngược lại, nếu uống nước lạnh ngay khi vừa thức dậy thì vô tình sẽ tạo gánh nặng cho dạ dày và đường ruột, từ đó gây ra nhiều bệnh nguy hiểm.

Gội đầu

Khi bạn vừa thức dậy, nhiệt độ cơ thể chưa thực sự ổn định, huyết áp rất dễ tăng cao. Vì thế gội đầu ngay khi tỉnh dậy sẽ thúc đẩy nhanh quá trình lão hóa của cơ thể. Tốt hơn hết, bạn nên ăn sáng rồi nghỉ khoảng 30 phút rồi mới gội đầu.