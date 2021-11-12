Hiện tượng đáng lưu ý, nhiều người không "dính" Covid-19 dù tiếp xúc gần, tại sao?

Theo các chuyên gia, tế bào T là tế bào đóng vai trò trung tâm trong việc xác định và loại bỏ những kẻ xâm nhập vào cơ thể.

Theo Zing, ngày 10/11 vừa qua, tờ báo Guardian đưa tin: Có khoảng 15% số nhân viên y tế được theo dõi trong làn sóng lây nhiễm đầu tiên ở London (Anh) có thể từng bị SARS-CoV-2 xâm nhập, nhưng tế bào T trong hệ miễn dịch của họ đã loại bỏ virus Covid-19 từ sớm, dẫn tới kết quả âm tính với xét nghiệm PCR và xét nghiệm kháng thể.

Các nhà khoa học đã tiến hành nghiên cứu, theo dõi sát sao nhân viên y tế để ghi nhận các dấu hiệu lây nhiễm và phản ứng miễn dịch trong làn sóng dịch đầu tiên ở London. Dù có tỉ lệ rủi ro phơi nhiễm cao, nhưng có tới 58 nhân viên y tế chưa từng xét nghiệm dương tính với Covid-19 trong thời gian diễn ra nghiên cứu.

Tế bào T có khả năng phát hiện và tấn công các tế bào độc hại với cơ thể (Hình internet)

Đặc biệt, mẫu máu của 58 nhân viên y tế này có sự gia tăng số tế bào T có phản ứng trước Covid-19, cao hơn các mẫu máu được lấy từ trước khi đại dịch hoành hành và các mẫu của người khác chưa từng phơi nhiễm nCoV.

Nghiên cứu cho thấy những người này do từng mắc các loại virus corona gây ra cảm cúm thông thường, một bộ phận trong cộng đồng đã có tế bào nhớ T từ trước đại dịch. Vì vậy họ “thoát” dịch bệnh Covid-19.

Khi virus xâm nhập cơ thể, những tế bào miễn dịch T này sẽ dò thấy protein trong bộ máy tái tạo - bộ phận mà SARS-CoV-2 có chung với các loại virus corona khác. Ở một số người, phản ứng miễn dịch này đủ nhanh và mạnh để tiêu diệt virus từ giai đoạn đầu.

Nhiều nhà khoa học cho rằng, phát hiện này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng vì phản ứng miễn dịch của tế bào T thường sẽ kéo dài trong nhiều năm. Hơn nữa, bộ máy tái tạo của virus mà tế bào T nhắm tới thường được bảo toàn ở các loại virus corona khác nhau.

Điều này có nghĩa nếu vaccine tập trung vào bộ máy tái tạo của virus nhiều khả năng sẽ bảo vệ trước biến chủng mới, thậm chí là mầm bệnh mới.

Trong khi đó, gần như mọi vaccine Covid-19 có hiện nay đều tập trung vào tăng cường kháng thể để chống lại protein gai của SARS-CoV-2.

Những kháng thể vô hiệu hóa này có hiệu quả bảo vệ rất tốt trước Covid-19 thể nặng, nhưng cường độ bảo vệ sẽ giảm dần theo thời gian. Ngoài ra, phần protein gai của virus có khả năng đột biến, từ đó làm giảm tác dụng của loại vaccine được tiêm.