Đã tìm ra thuốc mới trị bệnh động kinh và đau nửa đầu

Tin tức thị trường 13/11/2021 11:03

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ vừa phê duyệt một loại thuốc có tên Eprontia (Topiramate) có tác dụng trong việc điều trị bệnh động kinh và điều trị dự phòng chứng đau nửa đầu.

 

Sức khỏe và Đời sống đưa tin, theo ước tính trung bình, trên thế giới có tới khoảng 65 triệu người bị mắc chứng động kinh và trên 1 tỷ người mắc chứng đau nửa đầu. Riêng tại Mỹ, trung bình cứ 26 người thì có 1 người ít nhất mắc chứng động kinh 1 lần trong đời và khoảng 39 triệu người có dấu hiệu mắc chứng đau nửa đầu. 

Có tới 65 triệu người mắc chứng động kinh trên toàn cầu (Hình minh họa)

Được biết, Eprontia là loại thuốc có dạng dung dịch, dễ uống, dễ sử dụng cho bệnh nhân. Thuốc đặc biệt dễ dùng cho những người gặp khó khăn khi uống thuốc dạng viên. 

Công dụng của thuốc Eprontia

Eprontia được sản xuất dưới dạng dung dịch nên rất dễ sử dụng

Eprontia dùng để điều trị một số bệnh động kinh xảy ra ở người lớn và trẻ em trên 2 tuổi (bệnh động kinh khởi phát một phần và bệnh động kinh co giật toàn thân nguyên phát).

Eprontia còn được kết hợp dùng với các loại thuốc khác để điều trị một số loại động kinh khác như: Bệnh động kinh khởi phát từng phần, bệnh động kinh co giật toàn thân nguyên phát và động kinh liên quan đến hội chứng Lennox-Gastaut.

Đặc biệt, Eprontia còn có tác dụng hữu hiệu trong việc ngăn ngừa chứng đau nửa đầu ở người lớn và thanh thiếu niên từ 12 tuổi trở lên.

Những lưu ý khi sử dụng

Eprontia có thể gây ra các vấn đề về mắt, bao gồm:

Suy giảm thị lực đột ngột nào kèm theo hoặc không kèm theo tình trạng đau mắt và đỏ mắt; Tắc nghẽn chất lỏng trong mắt, từ đó tăng áp lực mắt (tăng nhãn áp góc đóng thứ phát). 

Những vấn đề này nếu không được điều trị kịp thời có thể dẫn đến mù vĩnh viễn. Vì thế, trong quá trình sử dụng thuốc, nếu người bệnh có bất kỳ triệu chứng lạ nào về mắt và thị lực thì cần trao đổi ngay với bác sĩ điều trị để được hỗ trợ kịp thời.

 Eprontia giảm tiết mồ hôi và tăng nhiệt độ cơ thể

Một số người đã phải nhập viện vì tình trạng này. Vì thế người sử dụng thuốc cần được theo dõi kỹ lưỡng các triệu chứng giảm mồ hôi hoặc sốt, nếu có những triệu chứng đó, cần liên hệ với bác sĩ ngay.

 Eprontia làm tăng nồng độ axit trong máu (nhiễm toan chuyển hóa):

Nhiễm toan chuyển hóa có thể gây giòn hoặc mềm xương, gây ra sỏi thận, hoặc làm chậm tốc độ phát triển ở trẻ em và gây ảnh hưởng xấu cho thai nhi nếu bệnh nhân đang mang bầu.

‎Đặc biệt, nhiễm toan chuyển hóa có thể có triệu chứng hoặc không. Vì thế, nếu bạn có những dấu hiệu: mệt mỏi, chán ăn, nhịp tim thay đổi, khó suy nghĩ rõ ràng... thì cần liên hệ với bác sĩ điều trị ngay.

Những loại thuốc nên tránh sử dụng cùng Eprontia

 Axit valproic (depakote); Các loại thuốc làm suy giảm khả năng suy nghĩ, sự tập trung hoặc khả năng phối hợp vận động của cơ thể; Thuốc tránh thai (vì Eprontia có thể làm cho hiệu quả của thuốc tránh thai kém đi); Đặc biệt, trong quá trình sử dụng thuốc Eprontia, bệnh nhân không nên uống rượu vì có thể gây ra các tác dụng phụ như buồn ngủ và chóng mặt.

 Các tác dụng phụ phổ biến nhất của Eprontia

Dị ứng (ngứa ngáy râm ran ở tay và chân, phản ứng chậm); Buồn nôn; Tiêu chảy; Lo lắng; Chóng mặt; Mệt mỏi; Buồn ngủ; Sốt; Thị lực bất thường; Ngoài ra, Eprontia có thể làm chậm khả năng tư duy, vận động và thị lực của bệnh nhân, nên người bệnh tuyệt đối không nên tự lái xe hoặc vận hành máy móc trong khi điều trị. 

Thay đổi những thói quen sai lầm hàng ngày ngay nếu không muốn sức khỏe bị tổn hại

Thay đổi những thói quen sai lầm hàng ngày ngay nếu không muốn sức khỏe bị tổn hại

Một số chuyên gia nhận định, nhiều người đang có những thói quen hàng ngày tưởng chừng tốt, nhưng thực tế không chính xác, về lâu về dài có thể nguy hiểm cho sức khỏe. Thay đổi ngay nếu không muốn cơ thể bị tổn hại.

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Từ khóa:   động kinh chứng đau nửa đầu thuốc điều trị động kinh

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