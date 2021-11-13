Nếu có nhu cầu mua máy xông khí dung không nên bỏ qua Top 3 loại máy đang hot hiện nay

Máy xông khí dung hay còn được gọi là máy xông mũi họng là sản phẩm được sử dụng để hỗ trợ điều trị các bệnh lý về đường hô hấp như: viêm mũi, viêm xoang, viêm thanh quản, đau họng,... Người ta sử dụng thiết bị này để chuyển hóa thuốc điều trị từ dạng chất lỏng sang hơi sương, đưa thuốc trực tiếp vào khoang miệng và phổi. Sản phẩm thích hợp dùng cho cả người lớn và trẻ em.

Máy xông khí dung là thiết bị đưa thuốc vào phổi. Không giống như việc sử dụng thuốc uống thông thường phải mất một thời gian để đi qua đường tiêu hóa vào máu, máy xông khí dung hoạt động cực kỳ nhanh chóng trong việc cải thiện đường hô hấp. Một số loại thuốc giãn phế quản phổ biến có thể bắt đầu phát huy tác dụng chỉ sau khoảng năm phút khi ở dạng khí dung, so với nửa giờ ở dạng uống.

-Dễ hấp thụ thuốc

Máy xông mũi họng sẽ phun thuốc dưới dạng các hạt sương mịn, dễ dàng thấm vào các cơ quan hô hấp qua đường mũi và miệng, giúp người bệnh điều trị hiệu quả, đặc biệt là đối với trẻ em và người già yếu.

-Ít tác dụng phụ

Theo nhiều chuyên gia, điều trị bằng máy xông khí dung sẽ làm giảm nguy cơ tác dụng phụ hơn so với việc sử dụng thuốc uống. Máy xông khí dung cũng có tính năng giảm nguy cơ các tác dụng phụ ngắn hạn như run, đau đầu hoặc tim đập nhanh. Ngoài ra, chúng giảm nguy cơ biến chứng lâu dài như huyết áp cao, đường huyết cao, tăng cân, hoặc nguy cơ nhiễm trùng.

-Tiết kiệm chi phí

Thông qua đường xông, lượng thuốc sẽ được hấp thụ toàn bộ, không bị lãng phí. Đồng thời bạn có thể mua một máy xông và dùng cho nhiều người.

Top 3 máy xông khí dung đang hot hiện nay

-Máy xông khí dung Owgels WH-701

Máy xông khí dung Owgels WH-701 của thương hiệu Owgels. Máy có tác dụng chuyển dung dịch sang dạng sương mù để xông hoặc hít, đưa trực tiếp thuốc tới phế quản để điều trị. Sản phẩm chuyên dùng để hỗ trợ điều trị các bệnh hen suyễn, dị ứng, các bệnh liên quan đến hố hấp. Một số ưu điểm nổi bật của Máy xông khí dung Owgels WH-701:

+Là sản phẩm của thương hiệu Owgels nổi tiếng hàng đầu của Đức, được chứng nhận đạt chuẩn chất lượng Châu Âu.

+Sản phẩm phù hợp với nhiều đối tưởng kể cả trẻ nhỏ và người lớn.

+Máy được sản xuất bằng nhựa cao cấp với chế độ bơm nén không chứa dầu và chất độc hại nên an toàn cho sức khỏe của người sử dụng.

+Máy được nghiên cứu và ứng dụng sản xuất bằng công nghệ hiện đại, không làm biến đổi dược tính của thuốc.

+Thời gian xông ngắn với tốc độ khí dung cao mang lại hiệu quả điều trị bệnh.

+Không chỉ sử dụng điều trị bệnh, xông thuốc, sử dụng máy hàng ngày với nước muối sinh lý có tác dụng phòng bệnh nhiễm khuẩn đường hô hấp.

+Máy có thiết kế nhỏ gọn, dễ di chuyển và cất giữ.

+Tiết kiệm năng lượng, hoạt động êm ái, không gây ồn, khó chịu cho người sử dụng.

Máy xông khí dung Owgels WH-701

-Máy xông khí dung Owgels WH-702

Máy xông khí dung Owgels WH-702 dùng để xông mũi họng cho trẻ nhỏ và người lớn. Bên cạnh đó, máy cũng hỗ trợ điều trị một số bệnh lý về đường hô hấp như viêm xoang, viêm khí quản, viêm thanh quản, hen suyễn,... Máy được sử dụng rộng rãi tại bệnh viện, trung tâm y tế, trung tâm chăm sóc sức khỏe và tại nhà.

Một số ưu điểm nổi bật của Máy xông khí dung Owgels WH-702:

+Sản phẩm phù hợp với nhiều đối tượng, kể cả trẻ nhỏ và người lớn. Không chỉ sử dụng để xông thuốc mà có thể sử dụng để xông nước muối thường xuyên, vệ sinh đường hô hấp.

+Đưa thuốc trực tiếp vào cơ thể dưới dạng hạt sương mù, thuốc dễ dàng đi thẳng vào phổi, các phế nang.

+Không gây tác dụng phụ. Đảm bảo được dược tính của thuốc chữa bệnh, thời gian xông mũi ngắn, tốc độ xông mũi cao.

+Sản phẩm có dung tích phân tử hạt nhỏ như khói sương. Tiết kiệm năng lượng, hoạt động êm ái, độ ồn rất nhỏ không gây khó chịu cho người sử dụng.

+Được làm từ nhựa cao cấp, có chế độ bơm nén không chứa dầu và chất độc hại nên an toàn cho người dùng.

Máy xông khí dung Owgels WH-702

-Máy xông khí dung Philips Innospire Essence

Máy xông khí dung Philips Innospire Essence sử dụng công nghệ xông khí SideStream, thuốc được chuyển từ dạng dung dịch sang dạng phun sương có kích thước dưới 5 µm, cơ thể dễ dàng hấp thụ thuốc vào phế nang và phổi, cung cấp thuốc một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Một số ưu điểm nổi bật Máy xông khí dung Philips Innospire Essence:

+SideStream được thiết kế để hút khi vào bên trong nhiều hơn, thông qua hoạt động của hệ thống khuếch tán, giúp phân phối thuốc nhanh hơn và rút ngắn thời gian điều trị.

+Vòi phun hình thoi được thiết kế nhằm giảm thiểu sự hao mòn trong quá trình sử dụng thường xuyên và hỗ trợ cung cấp lượng khí phù hợp với chất lượng cao.

+Xông thuốc bằng máy xông mũi họng Philips Innospire Essence, thuốc vào cơ thể thông qua đường hít nhờ đó hạn chế được các tác hại của phản ứng phụ do uống thuốc. Bệnh nhân có thể xông thuốc qua đường ống ngậm miệng (của máy xông) hoặc chuyển đổi sang dùng mặt nạ hít (dùng cho trẻ em và người lớn) đảm bảo được liều lượng thuốc sử dụng.

+Thời gian sử dụng một lần chỉ khoảng 6 – 8 phút. Luồng khí xông với lượng phân tử thuốc có kích thước dưới 5 µm chiếm tỉ lệ cao 77%, được dễ dàng hấp thụ thông qua hơi thở giúp đạt hiệu quả điều trị cao.

+Kích thước gọn nhẹ, dễ di chuyển, độ bền lâu.

Máy xông khí dung Philips Innospire Essence

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