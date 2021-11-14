Theo các nhà nghiên cứu, nhóm tế bào thần kinh này - hay còn được gọi là các nơron, có khả năng điều hòa chức năng tim mạch, ví dụ như nhịp tim hay huyết áp.

Hình minh họa

Theo Thanh Niên, mới đây một nghiên cứu đã nhận dạng ra nhóm tế bào thần kinh ở não có chức năng điều hòa nhịp tim, hứa hẹn khả năng điều trị hiệu quả căn bệnh tim mạch trong tương lai.

Theo đó, một nhóm các nhà nghiên cứu tại Viện Karolinsli (Thụy Điển) cùng các đồng nghiệp tại Đức và Hà Lan đã nhận dạng ra một nhóm các tế bào thần kinh trong não mà từ trước nay chưa được biết đến.

Nhóm nghiên cứu đã phát hiện ra rằng nhóm nơron này phát triển trong não với sự hỗ trợ của hormone tuyến giáp.

Khi tuyến giáp hoạt động không đúng chức năng sẽ sản sinh ra nhiều hormone tuyến giáp (hay còn gọi là tình trạng cường giáp) hoặc sản sinh quá ít hormone tuyến giáp (hay còn gọi là tình trạng suy giảm hoạt động của tuyến giáp).

Khi đó, các tế bào thần kinh sẽ bị ảnh hưởng, tác động đến chức năng của tim, từ đó gây nên những bệnh về tim mạch.

Dựa trên kết quả nghiên cứu ở loài chuột, nhóm nghiên cứu nhận thấy hormone tuyến giáp có thể ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đến hoạt động của tim.

Người đứng đầu cuộc nghiên cứu - Jens Mittag - Đến từ Khoa Tế bào và Sinh học phân tử, Viện Karolinski (Thụy Điển), cho hay: Nếu có thể tìm được cách điều khiển các nơron này, chúng ta có thể tìm ra cách điều trị những bệnh về tim mạch.

Hiện tại, điều trị tình trạng suy giảm hoạt động tuyến giáp ở phụ nữ đang mang thai là nhu cầu cấp bách nhất, vì nếu sản sinh quá ít tuyến giáp sẽ ảnh hưởng đến sự sản sinh những tế bào thần kinh vừa được phát hiện trên ở thai nhi.

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