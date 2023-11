Thanh niên đưa tin, theo tiến sĩ Thomas Horowitz - Công tác tại Trung tâm Y tế Hollywood Presbyterian (Mỹ), cho biết: Ăn thức ăn và đồ uống quá nóng là thói quen xấu làm tăng nguy cơ mắc ung thư vòm họng và ung thư thực quản, bởi tế bào cơ thể rất dễ bị tổn thương do các chất kích thích và nhiệt độ cao.

Ngồi quá nhiều

Nhiều nghiên cứu cho thấy, nếu mỗi ngày bạn dành đến hơn 2 tiếng để ngồi và xem TV, bạn sẽ tăng 70% nguy cơ mắc bệnh ung thư đại trực tràng.

Còn nếu bạn làm công việc bàn giấy, hãy tìm cách vận động nhiều hơn trong giờ làm việc, đơn giản là đứng lên và đi lại tới lui nhiều hơn, hoặc tận dụng thời gian giải lao để vận động nhẹ nhàng

Ăn thịt cháy

Theo bác sĩ Cara Pensabene - Giám đốc y tế của Trung tâm Y tế Dự phòng EHE Health (Mỹ), cho hay: Khi thịt bị cháy sẽ sản sinh ra các amin dị vòng và hydrocacbon thơm đa vòng - gây đột biến gen, ảnh hưởng đến ADN và làm bạn dễ dàng mắc ung thư hơn.

Bật TV khi ngủ

Nhiều nghiên cứu cho thấy, nếu nam giới tiếp xúc nhiều hơn với ánh sáng xanh vào ban đêm thì có nguy cơ phát triển ung thư tuyến tiền liệt cao hơn gấp nhiều lần.

Bởi khi tiếp xúc với ánh sáng nhân tạo trong khi ngủ sẽ gây cản trở việc sản xuất melatonin và làm đảo lộn chu kỳ của giấc ngủ tự nhiên, từ đó gây ảnh hưởng đến khả năng chống oxy hóa của cơ thể.

Thiếu ngủ

Hình minh họa

Ngủ đủ giấc là cách tốt nhất để cơ thể tự chữa lành các tổn thương tế bào, đào thải các chất độc ra khỏi não và đảm bảo sự trao đổi chất trong cơ thể được thông suốt.

Như vậy, nếu ngủ không đủ giấc sẽ khiến mọi quá trình của cơ thể bị ảnh hưởng, từ đó làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim và ung thư.

Làm việc ca đêm

Tổ chức Y tế Thế giới thậm chí còn phân loại công việc làm ca đêm là nguyên nhân gây ra bệnh gây ung thư. Bởi có rất nhiều nghiên cứu cho thấy những người phải làm việc vào ban đêm có nguy cơ mắc ung thư cao hơn hẳn so với những người làm việc vào ban ngày và ngủ vào ban đêm.

Chụp CT

Một nghiên cứu được tiến hành trên 11 triệu người đã cho thấy: Nếu có chụp CT trước 20 tuổi sẽ làm tăng 24% nguy cơ mắc bệnh ung thư. Phơi nhiễm bức xạ càng cao ở tuổi càng trẻ thì nguy cơ ung thư càng lớn.

Vì thế, các chuyên gia đề nghị nên thận trọng khi sử dụng công nghệ CT và chỉ nên dùng khi thực sự cần thiết. Hoặc có thể chọn chụp CT bức xạ thấp, siêu âm hoặc MRI để đảm bảo an toàn hơn cho sức khỏe bản thân.

Lạm dụng thuốc ngủ

Nhiều nghiên cứu đã phát hiện ra một số loại thuốc ngủ có khả năng làm tăng nguy cơ ung thư và tử vong. Vì thế, bạn không nên lạm dụng thuốc ngủ và nếu thực sự khó ngủ, hãy tìm phương pháp an toàn khác. Thiền định, thư giãn và tránh lướt điện thoại máy tính trước khi đi ngủ là những phương pháp lành mạnh và tốt cho cả thể chất lẫn tinh thần bạn

Không chịu ăn rau

Ăn rau không chỉ đơn giản là một hành động mà đó còn là cách đơn giản để chống lại căn bệnh ung thư. Bác sĩ Nesheiwat - Đến từ Đại học Khoa học Y tế Arkansas (Mỹ), chia sẻ: Nếu ăn không đủ chất xơ, trái cây và rau lá xanh có thể khiến bạn mắc bệnh ung thư đại tràng.

Uống quá nhiều nước ngọt

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí về tuần hoàn máu Circulation đã chỉ ra 1 chai nước ngọt có dung tích 350 ml có khả năng làm tăng 7% nguy cơ tử vong do bệnh tật và tăng 5% nguy cơ tử vong do ung thư. Do đó, hãy từ bỏ thói quen và sở thích không lành mạnh này nếu bạn không muốn đối mặt với căn bệnh ung thư.