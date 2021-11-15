Kỳ vọng về phương pháp mới để điều trị Alzheimer qua việc phát hiện ra nguyên nhân phát triển bệnh

Tin tức thị trường 15/11/2021 10:27

Nghiên cứu mới đây được công bố trên chuyên san Science Advances, theo Thanh niên, được kỳ vọng sẽ giúp các nhà khoa học tìm ra phương pháp mới hiệu quả hơn trong việc điều trị bệnh Alzheimer.

Kết quả của một nghiên cứu mới đây được dẫn trên trang AFP cho thấy các cụm protein độc hại được cho là nguyên nhân gây ra sự suy giảm nhận thức liên quan đến bệnh Alzheimer. Cụm protein độc hại này sẽ di chuyển đến các vùng khác nhau của não và tích tụ ở đó trong suốt nhiều thập niên.

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 Ảnh MRI của não người khỏe mạnh (trái) và não người mắc bệnh Alzheimer (phải) có các khoảng lớn màu đen nơi não bị thu hẹp (Hình internet)

Chia sẻ với AFP, nhà hóa học tại Đại học Cambridge (Anh) George Meis và cũng là tác giả của nghiên cứu nói: “Có hai điều kết hợp lại để ra được kết quả này. Một là dữ liệu vô cùng chi tiết từ bản quét cắt lớp phát xạ positron (PET) và nhiều bộ dữ liệu khác nhau được chúng tôi tổng hợp. Hai là từ các mô hình toán học mà chúng tôi đã phát triển trong 10 năm qua”.

Cụ thể, để theo dõi sự tập hợp của protein tau, một trong 2 protein quan trọng có thể là “thủ phạm” gây bệnh, các nhà khoa học đã sử dụng gần 400 mẫu não của các bệnh nhân đã chết mắc Alzheimer cũng như 100 bản quét PET từ những người đang mắc căn bệnh này

Với bệnh nhân mắc bệnh Alzheimer, protein tau và một loại protein khác được gọi là amyloid-beta tích tụ thành các mảng bám và các đám rối khiến các tế bào não chết và dẫn đến co rút não. Vì thế khiến bệnh nhân mất trí nhớ, thay đổi tính cách và không thể thực hiện các chức năng hằng ngày.

Các nhà nghiên cứu cũng đã xác định rằng 5 năm là thời gian để các tập hợp này nhân lên gấp đôi. Con số này cũng “khá tích cực” bởi điều đó chứng minh rằng các tế bào thần kinh của não đã hoạt động tốt để chống lại các tập hợp này.

Nhóm khoa học dự định nghiên cứu chứng sa sút trí tuệ thùy trán và chấn thương sọ não với hy vọng trong tương lai sẽ giúp phát triển các phương pháp điều trị nhắm vào protein tau để làm chậm quá trình phát triển bệnh. 

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Từ khóa:   bệnh Alzheimer mất trí nhớ sa sút trí tuệ

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