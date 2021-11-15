Đã tiêm 2 mũi vacxin, nếu nhiễm Covid-19 sẽ có những triệu chứng gì khác với người chưa tiêm mũi nào?

Sau khi tiêm đủ 2 vacxin ngừa Covid-19, 2 tuần sau sẽ là lúc vacxin có tác dụng bảo vệ cao nhất. Nếu sau đó vẫn nhiễm Covid-19, các nhà khoa học gọi đó là nhiễm Covid-19 đột phá. Nhiễm Covid-19 đột phá có dấu hiệu tương tự như nhiễm Covid-19 thông thường ở những người chưa tiêm chủng, nhưng có một số khác biệt cơ bản sau đây.

Theo Thanh niên, Giáo sư Tim Spector, nhà khoa học chính của nghiên cứu về triệu chứng Covid-19 của Anh chia sẻ, triệu chứng hàng đầu của Covid-19 hiện thấy ở những người được tiêm chủng đầy đủ là hiện tượng chảy nước mũi với tỷ lệ 73%.

Trong khi đó, người chưa tiêm chủng, nếu nhiễm Covid-19 sẽ có 3 triệu chứng phổ biến nhất là đau đầu, đau họng và chảy nước mũi.

73% những người đã tiêm chủng đầy đủ nếu nhiễm Covid - 19 sẽ có hiện tượng chảy nước mũi (Hình minh họa)

Nghiên cứu cũng cho thấy, ngoài hiện tượng chảy mũi, 2 triệu chứng phổ biến khác của những người nhiễm Covid-19 đột phá gồm đau đầu, đau họng như ở người chưa tiêm chủng, ngoài ra còn có thêm 2 triệu chứng khác là hắt hơi và mất khứu giác.

2 triệu chứng khác của việc nhiễm Covid-19 thường gặp ở người chưa tiêm chủng là sốt và ho dai dẳng thì lại ít gặp ở người đã tiêm chủng đủ 2 mũi.

Nghiên cứu cũng phát hiện những người đã tiêm chủng nếu nhiễm Covid - 19 có triệu chứng sốt ít hơn 58% so với người chưa tiêm. Những người đã tiêm chủng đầy đủ cũng ít nguy cơ phải nhập viện hơn những người chưa tiêm.

Nếu tiêm chủng đầy đủ 2 mũi, bệnh nhân mắc Covid - 19 cũng có ít triệu chứng hơn trong giai đoạn đầu của bệnh và ít phát triển bệnh Covid-19 kéo dài.

Lý do khiến những người đã tiêm đủ 2 mũi vacxin nếu mắc bệnh Covid - 19 cũng có ít dấu hiệu hơn có thể là do vacxin vì những người đó đã có ít virus hơn trong cơ thể. Tuy nhiên, điều này vẫn chưa được xác nhận. Nhất là khi, ​​các trường hợp nhiễm Covid-19 đột phá ngày càng tăng có thể khiến mọi người lo lắng về hiệu quả của vắc xin.

Tuy nhiên, thực sự vắc xin vẫn giúp giảm đáng kể nguy cơ lây nhiễm Covid-19. Hơn nữa, vacxin còn bảo vệ hiệu quả việc bệnh nhân gặp phải các diễn biến nặng phải nhập viện hoặc tử vong.

Vì thế hiện nay, chính phủ các nước đang có kế hoạch tiêm liều thứ 3 cho những người dễ bị tổn thương nhất, và cũng đang xem xét lại việc liệu có nên tiêm rộng rãi cho toàn dân hay không.

Kỳ vọng về phương pháp mới để điều trị Alzheimer qua việc phát hiện ra nguyên nhân phát triển bệnh Nghiên cứu mới đây được công bố trên chuyên san Science Advances, theo Thanh niên, được kỳ vọng sẽ giúp các nhà khoa học tìm ra phương pháp mới hiệu quả hơn trong việc điều trị bệnh Alzheimer.

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