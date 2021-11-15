Biết chắc những điều này sẽ chọn mua được máy trợ thính phù hợp

Bạn đã nghĩ đến việc mua máy trợ thính , nhưng bạn lo lắng không biết nó sẽ trông như thế nào hoặc liệu nó có thực sự hữu ích hay không? Có rất nhiều loại máy trợ thính. Vậy cái nào là tốt nhất? Hãy cùng tìm hiểu những điều cần lưu ý khi chọn máy trợ thính.

Tất cả các thiết bị trợ thính đều sử dụng các bộ phận cơ bản giống nhau để truyền âm thanh từ môi trường vào tai và làm cho chúng to hơn. Hầu hết các máy trợ thính là kỹ thuật số và được cấp nguồn bằng pin hoặc pin sạc.

Máy trợ thính là thiết bị hỗ trợ hiệu quả cho những người mất thính giác từ nhẹ đến nặng

Micro nhỏ thu thập âm thanh từ môi trường. Một chip máy tính với bộ khuếch đại chuyển đổi âm thanh đến thành mã kỹ thuật số. Nó phân tích và điều chỉnh âm thanh dựa trên tình trạng khiếm thính, nhu cầu nghe của bạn và mức độ của âm thanh xung quanh bạn. Sau đó, các tín hiệu được khuếch đại sẽ được chuyển đổi trở lại thành sóng âm thanh và truyền đến tai bạn thông qua loa, được gọi là bộ thu.

Các kiểu máy trợ thính

Sau đây là các kiểu máy trợ thính phổ biến, bắt đầu với kiểu máy nhỏ nhất, ít nhìn thấy nhất trong tai.

1.Máy trợ thính trong tai cực nhỏ (CIC) hoặc CIC mini

Máy trợ thính trong tai cực nhỏ được thiết kế để vừa với bên trong ống tai của bạn. Nó giúp cải thiện tình trạng mất thính lực từ nhẹ đến trung bình ở người lớn. Một số đặc điểm của máy:

-Là loại nhỏ nhất và ít nhìn thấy nhất.

-Ít có khả năng nhận được tiếng ồn của gió.

-Sử dụng pin rất nhỏ, có tuổi thọ ngắn hơn và có thể khó xử lý.

-Thường không bao gồm các tính năng bổ sung, chẳng hạn như điều khiển âm lượng hoặc micrô định hướng.

-Dễ bị ráy tai làm tắc loa.

2.Máy trợ thính một phần trong tai (ITC)

Máy trợ thính một phần trong tai (ITC) được thiết kế vừa vặn một phần trong tai. Nó giúp cải thiện tình trạng mất thính lực từ nhẹ đến trung bình ở người lớn. Một số đặc điểm của máy:

-Ít nhìn thấy trong tai hơn các kiểu lớn hơn.

-Bao gồm các tính năng như các thiết bị hỗ trợ hoàn toàn trong tai, nhưng có thể khó điều chỉnh do kích thước nhỏ của nó.

-Dễ bị ráy tai làm tắc loa.

3.Máy trợ thính nằm trong lỗ tai (ITE)

Máy trợ thính nằm trong lỗ tai (ITE) làm theo khuôn tai của riêng từng người và có các kích thước ống tai khác nhau. Máy hữu ích cho những người bị mất thính lực từ nhẹ đến nặng và có sẵn micrô định hướng để nghe tiếng ồn tốt hơn. Một số đặc điểm của máy:

-Có thể điều khiển âm lượng.

-Có thể dễ dàng xử lý.

-Sử dụng pin lớn hơn, tuổi thọ pin lâu hơn, pin có thể sạc lại.

-Dễ bị ráy tai làm tắc loa.

-Có thể nhận được nhiều tiếng ồn của gió hơn so với các thiết bị nhỏ hơn.

4.Máy trợ thính sau tai (BTE)

Máy trợ thính đặt sau tai (BTE) móc qua đỉnh tai của bạn và đặt sau tai. Máy có một ống kết nối máy trợ thính với một tai nghe tùy chỉnh. Loại này thích hợp cho mọi người ở mọi lứa tuổi và những người bị khiếm thính ở tất cả các mức độ. Một số đặc điểm của máy:

-Đây là loại máy trợ thính lớn nhất so với một số thiết kế mini mới hơn được sắp xếp hợp lý và hầu như không nhìn thấy.

-Có micrô định hướng.

-Có khả năng khuếch đại nhiều hơn các kiểu khác.

-Có thể nhận được nhiều tiếng ồn của gió hơn so với máy khác.

-Có pin sạc.

5.Máy trợ thính có bộ thu sau tai và bộ phát trong tai (RIC hoặc RITE)

Máy trợ thính có bộ thu sau tai và bộ phát trong tai (RIC) hoặc (RITE) có một sợi dây nhỏ, chứ không phải dạng ống, kết nối phần sau tai với bộ thu. Một số đặc điểm của máy:

-Thường có phần sau tai ít nhìn thấy hơn.

-Có micrô định hướng.

-Có các tùy chọn điều khiển thủ công.

-Có thể có sẵn với pin sạc.

-Dễ bị ráy tai làm tắc loa.

6.Máy trợ thính dạng mở

Máy trợ thính dạng mở vừa vặn là một phiên bản khác của máy trợ thính đặt sau tai với một ống mỏng. Kiểu dáng này giữ cho ống tai rất thoáng, cho phép âm thanh tần số thấp đi vào tai một cách tự nhiên và âm thanh tần số cao được khuếch đại qua máy trợ thính. Đây là một lựa chọn tốt cho những người mất thính giác tần số từ nhẹ đến trung bình. Một số đặc điểm của máy:

-Thường được nhìn thấy.

-Không bịt tai như các kiểu máy trợ thính trong tai, giúp giọng nói của bạn trở nên tốt hơn.

-Có thể khó nhét vào tai.

Những lưu ý trước khi mua máy trợ thính

-Kiểm tra thính lực: Đi khám bác sĩ để loại trừ các nguyên nhân có thể gây mất thính lực, chẳng hạn như ráy tai hoặc nhiễm trùng. Hãy kiểm tra để biết mức độ mất thính giác của bạn.

-Xác định đúng nhu cầu khi sử dụng máy trợ thính: Hãy hỏi xem máy trợ thính bạn đã chọn có khả năng tăng công suất hay không để nó vẫn hữu ích nếu tình trạng mất thính lực của bạn trở nên trầm trọng hơn. Máy trợ thính không hoạt động vô thời hạn, nhưng chúng sẽ kéo dài khoảng năm năm.

-Tìm hiểu về chính sách bảo hành: Đảm bảo rằng máy trợ thính có bảo hành trong một thời gian nhất định để sửa chữa kịp thời khi máy gặp sự cố để không gián đoạn quá lâu thời gian sử dụng.

Những lưu ý khi sử dụng máy trợ thính

Máy trợ thính không thể phục hồi thính giác bình thường, chúng chỉ có thể cải thiện thính giác của bạn bằng cách khuếch đại âm thanh nhẹ nhàng. Cần có thời gian để làm quen với máy trợ thính mới. Khi càng sử dụng nhiều, bạn càng nhanh chóng điều chỉnh được âm thanh khuếch đại phù hợp.

Hãy sử dụng máy trợ thính trong các môi trường khác nhau. Thính giác được khuếch đại sẽ phát ra âm thanh khác nhau ở những nơi khác nhau.

Tinh thần lạc quan kết hợp cùng sự hỗ trợ của gia đình sẽ giúp bạn làm quen và sử dụng máy trợ thính hiệu quả. Bạn cũng có thể cân nhắc tham gia một nhóm hỗ trợ những người bị lãng tai hoặc mới sử dụng máy trợ thính trên các mạng xã hội.

Bạn nên trở lại phòng khám để kiểm tra thính lực định kỳ, điều đó sẽ giúp bạn biết rằng máy trợ thính có đang hoạt động hiệu quả không.

Nên mua máy trợ thính ở đâu?

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Phụ kiện đi kèm Máy Trợ Thính Wellmed JH125

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