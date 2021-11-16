Đừng chần chừ, hãy làm ngay 10 việc siêu đơn giản này đi để sống lâu trăm tuổi

Nếu chăm đi bộ, không chỉ giúp bạn dễ dàng giảm cân mà tim, phổi của bạn cũng sẽ làm việc hiệu quả hơn, giúp trì hoãn quá trình lão hóa của cơ thể.

Vì thế, dù bận bịu đến mấy, hãy cố gắng dành ra một tiếng mỗi ngày để đi bộ vào sáng hoặc tối để tuổi thọ của bạn được kéo dài nhé!

Tạo thói quen ngủ trưa mỗi ngày

Theo Sức khỏe và Đời sống, một nghiên cứu được tiến hành từ trường Đại học Harvard cho thấy, so với những người không ngủ trưa, những người ngủ trưa thường ít có nguy cơ tử vong vì bệnh tim hơn 40%. Như vậy, có thể thấy, ngủ trưa sẽ giúp tái tạo năng lượng và sống lâu hơn hẳn.

Giấc ngủ trưa tốt nhất nên kéo dài từ 15 - 30 phút, ngủ lâu hơn sẽ khiến cơ thể mệt mỏi và hoạt động kém hiệu quả vào buổi chiều.

Nhiều rau xanh trong khẩu phần ăn hàng ngày

Không phải cao lương mỹ vị mà ăn uống thanh đạm nhiều rau xanh mới là xu hướng (Hình minh họa)

Trái cây và rau xanh là nguồn dinh dưỡng dồi dào giúp bổ sung đủ hàm lượng vitamin cần thiết cho cơ thể. Nếu bạn ăn đủ lượng rau xanh hàng ngày, không chỉ có lợi cho da và tóc mà cơ thể cũng sẽ trao đổi chất tốt hơn, từ đó cũng giúp kéo dài tuổi thọ.

Nên ăn cá mỗi tuần nhiều

Cá chứa nhiều axit béo Omega 3 nên sẽ giúp cơ thể bạn bổ sung đủ chất dinh dưỡng nhằm tăng cường sức khỏe não bộ, cải thiện trí nhớ và từ đó làm giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer.

Vì vậy, hãy duy trì việc ăn cá ít nhất 1 tuần/lần, tốt nhất là bạn nên ăn cá hấp để hạn chế dầu mỡ.

Đừng quá “nạp” nhiều thịt đỏ

Mới đây, một nghiên cứu đã phát hiện ra rằng, những người ăn thịt đỏ có nhiều nguy cơ bị cholesterol cao hơn so với những người ăn ít thịt đỏ. Thịt đỏ ảnh hưởng đặc biệt đến sự cân bằng dinh dưỡng trong cơ thể nên bạn cần chú ý ăn ít chứ đừng nên bổ sung quá nhiều.

Chơi nhiều trò chơi trí não

Não của chúng ta cần được hoạt động thường xuyên để tăng cường trí nhớ. Vì thế hãy học cách rèn luyện trí não bằng các trò chơi trí nhớ, điều này có thể làm trì hoãn tốc độ lão hóa của não và kéo dài tuổi thọ hiệu quả.

Làm nhiều việc nhà hơn

Chăm chỉ làm việc nhà cũng là một cách giúp giảm nguy cơ tử vong bởi khi làm việc nhà, não của bạn sẽ phải phân chia và điều phối kế hoạch, giúp trí não minh mẫn và làm chậm lại quá trình suy giảm trí nhớ.

Coi các loại hạt như món ăn vặt

Các loại hạt là nguồn thực phẩm rất tốt, giàu chất chống oxy hóa và axit béo không bão hòa. Sử dụng hạt thường xuyên giúp làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim, bảo vệ sức khỏe tim mạch và trì hoãn quá trình lão hóa diễn ra.

Giao lưu, gặp gỡ, trò chuyện nhiều hơn với mọi người

Đừng “nhốt” mình vào thế giới riêng, hãy gặp gỡ, trò chuyện nhiều hơn giúp rèn luyện trí lực (Hình minh họa)

Trò chuyện tưởng chừng như là một việc rất đơn giản, nhưng thực chất nó lại là bài tập giúp rèn luyện thể lực và trí lực. Bởi khi bạn trò chuyện, bạn sẽ phải luyện phản ứng nhanh bằng kỹ năng diễn đạt ngôn ngữ. Đồng thời, trò chuyện là cách tốt nhất giúp mọi người xua tan lo lắng và khiến bạn cải thiện tâm trạng tốt hơn

Thường xuyên tắm nắng

Thường xuyên tắm nắng, vươn vai, hít thở không khí trong lành vào buổi sáng sớm sẽ giúp bạn khỏe khoắn, năng động hơn. Nhưng lưu ý, bạn chỉ nên tắm nắng khoảng 30 phút trước 9 giờ sáng và sau 4 giờ chiều vào mùa hè. Còn nếu là mùa đông thì nên thường xuyên tranh thủ ra nắng càng nhiều càng tốt.