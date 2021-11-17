Đi bộ để giảm cân hiệu quả cũng cần phải có kỹ thuật, đây chính là bí quyết

Chỉ cần áp dụng chiêu đơn giản này, bạn đã có thể đốt cháy gấp đôi lượng calo ngay lập tức, từ đó giúp giảm cân nhanh hơn.

Theo Thanh Niên, đi bộ là một cách tuyệt vời để nâng cao sức khỏe, cho dù bạn đang đi bộ về nhà hoặc đi dạo chơi với bạn bè.

Tuy nhiên, nhiều người lại cho rằng đi bộ không phải là bộ môn thích hợp để giảm cân vì lượng calo đốt cháy tương đối thấp.

Không hẳn vậy, có một cách dễ dàng áp dụng để tăng đáng kể, thậm chí tăng gấp đôi lượng calo được đốt cháy trong mỗi lần đi bộ.

Theo trang Harvard Health, một người nặng 70 kg nếu đi bộ với tốc độ 6,5 km/giờ có thể đốt cháy tới 175 calo chỉ trong 30 phút.

Đi bộ ngắt quãng chính là chìa khóa giúp bạn giảm cân nhanh hơn và tiêu thụ gấp đôi lượng calo (Hình minh họa)

Bí quyết ở đây đã được Danielle Grey - Huấn luyện viên cá nhân được chứng nhận NASM, chuyên gia dinh dưỡng được chứng nhận Pn1 và người sáng lập Train Like A Gymnast (Mỹ) chia sẻ: "Hãy thử luyện tập cách ngắt quãng trong khi đi bộ. Đi bộ với tốc độ bình thường trong một phút, sau đó đi bộ nhanh và hiệu quả nhất có thể trong 30 giây. Tiếp tục hoàn thành các khoảng thời gian này trong toàn bộ quá trình tập luyện”.

Chuyên gia Grey giải thích thêm: “Tập luyện ngắt quãng giúp đẩy cơ thể ra ngoài vùng thoải mái để kéo dài quá trình đốt cháy calo ngay cả khi bạn đã kết thúc tập thể dục thông qua một hiệu ứng được gọi là Tiêu thụ oxy dư thừa sau khi tập thể dục để trở về trạng thái nghỉ ngơi của bạn”.

Một nghiên cứu năm 2013 được công bố trên Tạp chí Physiological Reports cũng cho thấy: các đợt tập thể dục cường độ cao trong thời gian ngắn sẽ làm tăng đáng kể lượng calo đốt cháy của bạn.

Các nhà nghiên cứu từ Hiệp hội Sinh lý học của Mỹ phát hiện ra rằng những người tập thể dục có thể đốt cháy 200 calo chỉ trong 2,5 phút trong thời gian tập thể dục cường độ cao, miễn là họ kết hợp khoảng thời gian đòi hỏi này với thời gian tập thể dục cường độ thấp và kéo dài.

Sử dụng cách này chắc chắn sẽ làm sạch những vùng khó tiếp cận của răng niềng và mắc cài Để làm sạch răng miệng tối ưu, đặc biệt là những người đang niềng răng, nên sử dụng máy tăm nước để giảm sự tích tụ mảng bám trên răng và mắc cài. Điều này giúp giữ cho nướu răng chắc khỏe.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/di-bo-de-giam-can-hieu-qua-cung-can-phai-co-ky-thuat-day-chinh-la-bi-quyet-436975.html