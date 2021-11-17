Nguyên nhân chính gây ra bệnh gout là do chế độ ăn uống hàng ngày. Và mới đây, các chuyên gia đã phát hiện ra có một số loại hạt có thể làm giảm nguy cơ phát triển bệnh này.

Gout là một bệnh viêm khớp do sự tích tụ axit uric, hay còn gọi là tăng axit uric máu. Bệnh do nhiều nguyên nhân gây ra, nhưng phổ biến nhất là chế độ ăn uống không khoa học.

Tin vui cho những ai đang phải chịu cơn đau đớn do bệnh gout hành hạ là ăn một nắm hạt mỗi ngày, điều này có thể đẩy lùi các triệu chứng đau đớn của căn bệnh gây ra.

Bệnh gout “hoành hành” do đâu?

Theo các chuyên gia, trong khi thói quen sống và thói quen ăn uống dễ làm tăng nguy cơ tích tụ axit uric, thì cũng có một số lý do khác liên quan đến bệnh lý khiến bệnh nhân gout dễ bị bùng phát cơn đau, cụ thể như: Chế độ ăn hàng ngày có nhiều thịt đỏ, uống nhiều rượu hoặc thực phẩm chứa đường fructose; Béo phì, thừa cân; Sử dụng một số loại thuốc hạ huyết áp cao; Tác động của độ tuổi và giới tính: Bệnh gout thường xảy ra nhiều nhất ở nam giới trong độ tuổi từ 30 đến 50 và xảy ra ở phụ nữ đã qua thời kỳ mãn kinh; Tiền sử gia đình có người mắc bệnh gout; Một số người mắc bệnh như huyết áp cao, tiểu đường, hội chứng chuyển hóa hoặc bệnh tim và thận.

Vì sao các loại hạt có khả năng ngăn ngừa bệnh gout?

Ăn một muỗng hạt đậu phộng mỗi ngày có tác dụng giảm đau đớn do bệnh Gout gây ra

Samantha Heller - Chuyên gia dinh dưỡng hiện đang làm việc tại Trung tâm y tế NYU Langone (Mỹ), cho biết các loại hạt là nguồn cung cấp vitamin, khoáng chất, protein và chất béo lành mạnh, có tác dụng rất tốt để ngăn ngừa bệnh gout.

Cụ thể, nhờ hàm lượng purin thấp, các loại hạt được coi là món ăn nhẹ tuyệt vời cho những người bị bệnh gout.

Các chuyên gia cũng cho biết thêm, nếu mỗi ngày ăn một muỗng hạt đậu phộng cũng có thể có tác dụng giảm mức axit uric, từ đó làm giảm tình trạng đau đớn do bệnh gout gây ra.

Tuy nhiên, người bệnh cần lưu ý chỉ nên ăn một nhúm nhỏ mỗi ngày, không nên ăn quá nhiều.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phat-hien-moi-mot-so-loai-hat-co-the-giam-nguy-co-mac-benh-gout-436977.html