Thuốc mới trị bệnh đa hồng cầu đầu tiên chính thức được FDA chấp thuận

Tin tức thị trường 18/11/2021 11:53

Một loại thuốc mới có tên Besremi mới đây đã chính thức được cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) phê duyệt để dùng điều trị cho người lớn mắc bệnh đa hồng cầu.

Đa hồng cầu nguy hiểm đến tính mạng

Thuốc mới trị bệnh đa hồng cầu đầu tiên chính thức được FDA chấp thuận - Ảnh 1

Đa hồng cầu dẫn tới tình trạng máu đông, gây nguy hiểm cho tính mạng 

Theo Sức khỏe và Đời sống, đa hồng cầu là một bệnh máu hiếm gặp do cơ thể tạo ra quá nhiều tế bào hồng cầu. Khi có quá nhiều tế bào hồng cầu thừa khiến cho máu đặc hơn bình thường, dẫn tới hình thành các cục máu đông.

Và chính những cục máu đông này ngăn chặn dòng chảy của máu qua các động mạch và tĩnh mạch, từ đó gây ra các cơn đau tim hoặc đột quỵ.

Khi máu trong cơ thể đặc hơn bình thường, các cơ quan trong cơ thể không nhận đủ lượng oxy cần thiết, từ đó gây ra các vấn đề nghiêm trọng như đau thắt ngực, suy tim…

Besremi - Thuốc mới trị bệnh đa hồng cầu

Thuốc mới trị bệnh đa hồng cầu đầu tiên chính thức được FDA chấp thuận - Ảnh 2

Besremi là loại thuốc đầu tiên được FDA chấp thuận dùng để điều trị bệnh đa hồng cầu

Là loại thuốc đầu tiên được FDA chấp thuận dùng để điều trị bệnh đa hồng cầu, bệnh nhân có thể dùng Besremi bất kể tiền sử điều trị của người bệnh ra sao.

Cách thức điều trị bệnh đa hồng cầu thường bao gồm loại bỏ các tế bào máu dư thừa thông qua lấy máu tĩnh mạch, dùng thuốc để giảm số lượng tế bào máu, và Besremi là một trong những loại thuốc này.

Besremi hoạt động bằng cách gắn vào một số thụ thể trong cơ thể, tạo ra phản ứng dây chuyền khiến tủy xương giảm sản xuất tế bào máu. Thuốc được dùng tiêm dưới da với tần suất hai tuần một lần.

Nếu Besremi có thể làm giảm lượng tế bào máu dư thừa và duy trì mức bình thường trong ít nhất một năm, thì tần suất sử dụng thuốc có thể giãn ra bốn tuần một lần.

Lưu ý khi dùng Besremi

-Khi dùng Besremi có thể gây tăng men gan, giảm tiểu cầu, giảm bạch cầu, đau khớp, mệt mỏi, ngứa, nhiễm trùng đường hô hấp trên, đau cơ…

-Các tác dụng phụ của thuốc Besremi bao gồm nhiễm trùng đường tiết niệu, trầm cảm và các cơn thiếu máu cục bộ thoáng qua (các cơn giống đột quỵ).

-Không nên dùng thuốc Besremi cho những người bị dị ứng với thuốc, có tiền sử rối loạn tâm thần nặng, những người ghép tạng, bệnh tự miễn…

-Do thuốc có thể gây hại cho thai nhi nên những người mang thai không nên sử dụng thuốc Besremi hoặc hỏi kĩ ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng. 

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