Những điều cần biết khi sử dụng máy trợ thở 

Máy trợ thở nói dễ hiểu là máy giúp phổi hoạt động. Thiết bị không phải là công cụ chữa bệnh nhưng là công cụ được dùng trong quá trình chữa bệnh. Máy trợ thở có thể hỗ trợ hô hấp trong khi bạn đang điều trị hoặc hồi phục sau bị bệnh hay mắc những vấn đề về sức khỏe .

Máy trợ thở có thể cứu sống và là một phần quan trọng trong hỗ trợ điều trị cho trẻ sơ sinh, trẻ em và người lớn.Tuy nhiên, thời gian bạn sử dụng máy trợ thở phụ thuộc vào thời gian bạn cần hỗ trợ thở hoặc mất bao lâu để bệnh của bạn được điều trị. Thời gian sử dụng máy trợ thở cần tuân theo sự chỉ định của bác sĩ để đảm bảo điều trị hiệu quả và an toàn.

Bạn có thể phải sử dụng máy thở trong nhiều ngày, nhiều tuần hoặc nhiều hơn nếu bạn bị chấn thương hoặc bệnh gây khó thở. Máy thở cũng có thể giúp bạn thở trong khi phẫu thuật, khi bạn đang ngủ hoặc bị gây mê toàn thân.

Nếu được điều trị tại bệnh viện hoặc được chỉ định, bác sĩ sẽ dùng thuốc an thần để bạn sử dụng máy trợ thở. Sau đó, họ đặt một ống xuống cổ họng và vào khí quản của bạn. Điều này giúp không khí vào và ra khỏi phổi của bạn dễ dàng hơn. Quá trình này được gọi là đặt nội khí quản.

Nếu sử dụng máy trợ thở tại nhà, bạn cần có sự chỉ định của bác sĩ.

Cách thức hoạt động của máy trợ thở

Máy trợ thở y tế hoạt động sử dụng áp suất để thổi không khí có oxy vào phổi và loại bỏ carbon dioxide khỏi cơ thể.

Ống thở nối máy thở với cơ thể. Một đầu của ống được đặt vào đường thở của phổi qua miệng hoặc mũi. Đây được gọi là đặt nội khí quản .

Trong một số tình trạng nghiêm trọng hoặc lâu dài, ống thở được nối trực tiếp với khí quản thông qua một lỗ. Cần phải phẫu thuật để tạo một lỗ nhỏ trên cổ. Đây được gọi là mở khí quản .

Những lưu ý khi sử dụng máy trợ thở

-Nếu bạn được chỉ định mua một máy trợ thở, hãy yêu cầu được cho xem máy. Bật nó lên để bạn có thể quen với âm thanh và xem nó hoạt động như thế nào.

-Theo dõi chặt chẽ những người đang thở máy để phát hiện kịp thời các dấu hiệu biến chứng.

-Điều chỉnh áp suất không khí và mức oxy để phù hợp với mức bình thường của bệnh nhân.

-Bạn có thể giảm nguy cơ viêm phổi và các bệnh nhiễm trùng khác do máy trợ thở bằng việc rửa tay và đeo một đôi găng tay mới sau mỗi lần kích hoạt máy trợ thở. Điều đó cũng giúp ngăn chặn sự lây lan của vi rút cho những người khác.

-Yêu cầu tất cả người đến thăm rửa tay đúng cách và đeo khẩu trang. Tránh để trẻ nhỏ hoặc những người có thể bị bệnh vào thăm.

-Đảm bảo bệnh nhân được phục hồi thể chất và phổi sau khi ngưng sử dụng máy trợ thở.

-Cân nhắc thời gian sử dụng máy trợ thở và tập thở tự nhiên để tránh tình trạng nghiện oxy.

Chọn mua máy trợ thở chính hãng ở đâu để được tư vấn tận tình và kỹ lưỡng?

Khi đến với Siêu Thị Y Tế - hệ thống cửa hàng cung cấp thiết bị y tế gia đình nổi tiếng và uy tín, bạn sẽ được tư vấn tận tình về sản phẩm cũng như những vấn đề liên quan đến sức khỏe khi sử dụng. Siêu Thị Y Tế hoạt động với phương châm đặt lợi ích và sức khỏe của khách hàng làm đầu, luôn cung cấp sản phẩm chất lượng và chính hãng cùng dịch vụ chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp, mang đến bạn sự hài lòng và an tâm khi tin dùng các sản phẩm từ Siêu Thị Y Tế.

Siêu Thị Y Tế đang cung cấp các sản phẩm hỗ trợ điều trị bệnh hô hấp với nhiều dòng sản phẩm và đảm bảo về chất lượng, đặc biệt là MÁY THỞ CPAP VÀ MÁY THỞ BIPAP.

Máy trợ thở nào được nhiều người mua tại Siêu Thị Y Tế?

1.Máy trợ thở Resvent Auto CPAP iBreeze

Giới thiệu sản phẩm:

-Máy trợ thở Resvent Auto CPAP của iBreeze bao gồm chế độ CPAP và APAP.

-Cung cấp liệu pháp áp lực đường thở tích cực để điều trị chứng ngưng thở khi ngủ (OSA) ở bệnh nhân, nhằm thực hiện tạo hơi thở tự nhiên cho người dùng, thiết bị rất tiện dụng sử dụng tại nhà hoặc các phòng khám...

-Hệ thống này dùng để kiểm tra độ bão hòa oxy qua da (SpO2) trong máu bằng cách sử dụng dò bằng ánh sáng từ một đầu dò đặc biệt cho người lớn và trẻ em.

-Đạt các tiêu chuẩn chất lượng Châu Âu: RoHS, IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, IEC 60601-1-11, ISO 80601-2-70, ISO 8185.

Ưu điểm và tính năng:

-Máy tạo độ ẩm: Hệ thống sẽ liên tục theo dõi mực nước và ngừng sưởi ấm, khi đó sẽ đưa ra cảnh báo rõ ràng trong khi mực nước xuống thấp để tránh gây khó chịu cho bệnh nhân do không khí khô và mang lại sự an toàn tối đa khi sử dụng.

-Giao diện: Màn hình LCD dễ nhìn, dễ sử dụng cho phép người dùng có thể cài đặt và xem thông tin về liệu pháp trị liệu của mình.

-Kết nối: Người dùng có thể xem thông tin quá trình điều trị trên ứng dụng qua smartphone, trên Website hoặc qua thẻ SD được gắn lên thiết bị.

-IPR: IPR (Giải phóng áp suất thông minh) độc đáo khi truyền cảm hứng & trải nghiệm thoải mái hơn trong quá trình trị liệu thông khí đến cho bệnh nhân. Có sẵn 3 cấp IPR để đáp ứng nhu cầu bệnh nhân.

Máy trợ thở Resvent Auto CPAP iBreeze

Click để đặt hàng: https://sieuthiyte.com.vn/may-tro-tho-resvent-auto-cpap-ibreeze-1074.html

2.Máy trợ thở 3B Auto CPAP LUNA

Giới thiệu sản phẩm

-Máy trợ thở Luna CPAP với độ tạo ẩm H60 từ 3B là máy CPAP áp suất đơn và tạo độ ẩm tích hợp nhiệt được thiết kế để mang lại cảm giác điều trị thoải mái tại nhà cho bệnh nhân mắc chứng ngưng thở khi ngủ tắc nghẽn (OSA).

-Máy tự động theo dõi tình trạng hô hấp đồng thời phát hiện sự khởi đầu của cơn ngáy và tự động tăng áp lực cho đến khi đường thở hoàn toàn mở, ngay cả khi nằm ngửa.

-Máy có màn hình lớn, nhiều màu sắc được thiết kế để giúp người dùng dễ điều chỉnh và tùy ý lựa chọn qua nhiều tính năng tiện nghi.

Ưu điểm và tính năng sản phẩm

-Hoạt động yên tĩnh, cảm ứng kích hoạt tự bật/tắt.

-Tích hợp máy tạo độ ẩm làm nóng (có thể tháo rời) và giảm áp thoải mái.

-Tùy chọn bỏ mặt nạ, cảnh báo âm thanh của sự rò rỉ ống/mặt nạ và tự động bù độ cao.

-Cảnh báo mất điện.

-Tự động CPAP hoạt động 4-20cm H2O.

-Giảm áp lực thở ra 0-3, thời gian dốc 0-60 phút.

-Giảm đau khi thở ra với ba thiết lập thoải mái.

-Dễ dàng xem lại dữ liệu giấc ngủ đêm qua và 365 đêm bằng công nghệ iCode

Máy trợ thở 3B Auto CPAP LUNA