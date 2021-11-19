Chỉ cần ăn vài tép tỏi mỗi ngày giúp hạ 25% lượng đường huyết

Theo tiến sĩ Sarah Brewer (Thanh Niên đưa tin), tỏi có khả năng làm giảm 25% lượng đường trong máu nhờ vào hợp chất ajoene có trong tỏi. Hơn nữa, nếu duy trì thói quen ăn 2 - 3 tép tỏi mỗi ngày cũng có thể giảm mức cholesterol xấu LDL, đủ để giảm 25% nguy cơ đau tim hoặc đột quỵ.

Chế độ ăn uống là nguyên nhân lớn nhất gây ra các căn bệnh đường huyết. Khi lượng đường trong máu tăng cao sẽ gây ra các tổn thương cho cơ thể và có một số loại thực phẩm đã được các nhà khoa học chứng minh có tác dụng ổn định lượng đường trong máu.

Ăn tỏi mỗi ngày là cách tốt nhất để làm giảm lượng đường huyết trong máu

Cũng theo tiến sĩ Brewer, dầu tỏi còn cải thiện khả năng dung nạp glucose và có thể làm giảm sự mất protein qua thận.

Ngoài ra, một nghiên cứu về mối liên quan giữa tiêu thụ tỏi và lượng đường trong máu cũng đã được công bố trên Tạp chí nghiên cứu về dinh dưỡng Food & Nutrition Research. Trong quá trình nghiên cứu, các nhà khoa học đã tiến hành phân tích tổng hợp 9 thử nghiệm bao gồm 768 bệnh nhân tiểu đường loại 2 được bổ sung tỏi hoặc hoạt chất allicin hằng ngày với liều dao động từ 0,05 g đến 1,5 g. Kết quả xác nhận rằng, bổ sung tỏi đóng vai trò tích cực với lượng glucose trong máu.

Theo trang MedicineNet, ngoài ăn tỏi, còn có một số cách tự nhiên khác để kiểm soát lượng đường trong máu bao gồm:

-Tập thể dục: Giúp duy trì cân nặng vừa phải và tăng độ nhạy insulin. Ngoài ra, trong quá trình tập thể dục, cơ bắp sẽ sử dụng đường trong máu để tạo năng lượng và co cơ, từ đó làm giảm lượng đường trong máu. Những bộ môn tốt nhất để tập thể dục là: Tập tạ, đi bộ nhanh, chạy, đi xe đạp, khiêu vũ, đi bộ đường dài, bơi.

-Chế độ ăn ít carb: Ăn quá nhiều carbs có thể khiến mức insulin trong cơ thể tăng cao và từ đó làm giảm độ nhạy của insulin. Vì thế chế độ ăn ít carb sẽ có lợi trong việc kiểm soát lượng đường trong máu lâu dài.

-Ăn nhiều chất xơ: Chất xơ làm chậm quá trình tiêu hóa của carb, điều chỉnh sự thèm ăn, hấp thụ đường và làm mức tăng lượng đường trong máu chậm lại. Các loại thực phẩm giàu chất xơ bao gồm rau, trái cây, các loại đậu và ngũ cốc nguyên hạt.

-Chọn thực phẩm có chỉ số đường huyết (GI) thấp: Thực phẩm có GI thấp (dưới 55) và trung bình (56-69) như lúa mạch, sữa chua, yến mạch, các loại đậu.

-Kiểm soát căng thẳng: Khi căng thẳng cơ thể sẽ tiết ra hooc môn glucagon làm tăng lượng đường trong máu. Vì thế bạn cần tập thể dục, thư giãn và thiền định để làm giảm tình trạng căng thẳng và giảm lượng đường trong máu.

-Uống đủ nước: Ngoài việc ngăn ngừa mất nước, uống đủ nước còn giúp thận thải lượng đường dư thừa ra ngoài qua nước tiểu.